Del 18 al 21 de febrero se celebrará en Castillos, Rocha, el Carnaval 2026. El evento, organizado por el gobierno local, será en la plaza Artigas, con entrada libre y gratuita.

La grilla incluye murgas, bandas y solistas de distintos géneros, actividades para niños y el tradicional desfile de clausura. Las cuatro fechas comenzarán a las 20.00.

Miércoles 18

Carnaval de los niños (juegos y actividades recreativas)

Banda Municipal de Castillos

Murga Bruta 9

Murga La Prima de Artigas

Jueves 19

La Palomurga

Somos Nosotros

Modo Charanga

Martín Piña

Viernes 20

Silvana y Yacu

Grupo Clímax

Fede Rojas

Sábado 21

Desfile Clausura

Ágata

El Municipio de Castillos informó que transmitirá el evento en su página de Facebook para quienes no puedan asistir personalmente.