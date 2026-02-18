Del 18 al 21 de febrero se celebrará en Castillos, Rocha, el Carnaval 2026. El evento, organizado por el gobierno local, será en la plaza Artigas, con entrada libre y gratuita.

La grilla incluye murgas, bandas y solistas de distintos géneros, actividades para niños y el tradicional desfile de clausura. Las cuatro fechas comenzarán a las 20.00.

Miércoles 18

  • Carnaval de los niños (juegos y actividades recreativas)

  • Banda Municipal de Castillos

  • Murga Bruta 9

  • Murga La Prima de Artigas

Jueves 19

  • La Palomurga

  • Somos Nosotros

  • Modo Charanga

  • Martín Piña

Viernes 20

  • Silvana y Yacu

  • Grupo Clímax

  • Fede Rojas

Sábado 21

  • Desfile Clausura

  • Ágata

El Municipio de Castillos informó que transmitirá el evento en su página de Facebook para quienes no puedan asistir personalmente.