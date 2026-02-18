Del 18 al 21 de febrero se celebrará en Castillos, Rocha, el Carnaval 2026. El evento, organizado por el gobierno local, será en la plaza Artigas, con entrada libre y gratuita.
La grilla incluye murgas, bandas y solistas de distintos géneros, actividades para niños y el tradicional desfile de clausura. Las cuatro fechas comenzarán a las 20.00.
Miércoles 18
Carnaval de los niños (juegos y actividades recreativas)
Banda Municipal de Castillos
Murga Bruta 9
Murga La Prima de Artigas
Jueves 19
La Palomurga
Somos Nosotros
Modo Charanga
Martín Piña
Viernes 20
Silvana y Yacu
Grupo Clímax
Fede Rojas
Sábado 21
Desfile Clausura
Ágata
El Municipio de Castillos informó que transmitirá el evento en su página de Facebook para quienes no puedan asistir personalmente.