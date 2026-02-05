Personas que vivan o puedan trasladarse al interior del país pueden postular a la convocatoria de Wikimedistas de Uruguay para documentar los carnavales y fiestas populares del interior del país durante febrero y marzo de 2026. La propuesta, llamada WikiFiestas de Uruguay 2026, busca “mejorar el acceso a información sobre estas expresiones culturales y contribuir al resguardo de nuestro patrimonio cultural inmaterial”.

Las cinco personas seleccionadas recibirán 6.000 pesos uruguayos contrafirma de viáticos a cambio de subir las fotos a Wikimedia Commons, el repositorio multimedia bajo licencias libres sobre el que se apoyan proyectos como Wikipedia, y participarán del concurso internacional Wiki Loves Folklore, que otorga premios de hasta 500 dólares en categorías seleccionadas.

El plazo para aplicar finaliza el viernes 6 de febrero y los resultados de la convocatoria se comunicarán el martes 10 de febrero. Las personas interesadas en participar deben postularse a través de este formulario. Las personas seleccionadas tendrán que compartir sus fotografías antes del 31 de marzo de 2026.

Condiciones de la convocatoria:

Se priorizará a personas que residan en el interior del país.

Pueden participar menores de 18 años (14 años es el mínimo requerido), con autorización firmada por sus padres y/o tutores legales. No se solicita una cantidad específica de fotografías. Desde la organización buscan “que sean de valor enciclopédico, que sirvan para representar el carnaval o la fiesta popular en artículos y obras derivadas”; prefieren “menos fotografías pero variadas sobre los eventos antes que muchas fotografías muy similares”.

Cada quien tiene que tener un plan de traslado para los eventos que desea cubrir.

No es excluyente tener una cámara fotográfica profesional.

El estipendio se entrega contrafirma de carta de viáticos, no se requiere factura.

Las personas que no sean seleccionadas para recibir apoyo económico pueden subir sus fotografías a Wikimedia Commons para colaborar con la expansión del registro de los carnavales uruguayos.

Nat Hernández Clavijo, analista de IT y datos abiertos, integrante del equipo Wikimedistas de Uruguay, explicó a la diaria: “Trabajamos con el foco puesto en que los proyectos Wikimedia sean una herramienta para la autorrepresentación, porque si los dejamos ser, si no ponemos esa reflexión y ese esfuerzo, son todo lo contrario: un lugar más donde no somos visibles, o peor, donde se reproducen representaciones falsas que por algún motivo cuentan con legitimidad”.

El proyecto pone el foco en fotos de carnavales del interior porque “hacen falta para difundir una visión un poco más fiel, o por lo menos un poco más diversa de cómo vivimos, cómo festejamos, cómo somos. Para mí, es emocionante pensar en que cualquier persona en cualquier parte del mundo, mientras tenga un celular y unos minutos de conexión a internet, va a poder descubrir casi que de primera mano cómo son las fiestas populares de Uruguay”, dijo Hernández.

Por su parte, Ernesto Alves, que participa como voluntario hace 20 años editando Wikipedia y ahora integra el equipo de Wikimedistas, opinó que “es vital continuar aportando y mejorando la información sobre cultura popular y carnaval en Wikipedia, y en Wikimedia en general, porque se trata de un recurso libre, de acceso abierto y público. Muchas veces es difícil encontrar información específica sobre conjuntos de carnaval, especialmente si se trata de agrupaciones históricas. Al publicar esta información en Wikipedia se vuelve más accesible y verificable, contribuyendo a la ampliación del conocimiento colectivo”.

Para Alves, que es bailarín de candombe y profesor de filosofía, “es fundamental documentar y ampliar el conocimiento sobre carnaval de forma pública en medio de una tendencia en la que el carnaval se privatiza y está regido por lógicas comerciales que que afectan la perspectiva comunitaria sobre el carnaval”.