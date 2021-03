Una de las frases de Baltasar Brum que llamó más la atención vinculaba la cría en cautiverio con las prácticas de uno de los personajes más infames de la historia: el doctor nazi Josef Mengele, el “ángel de la muerte” que experimentaba con prisioneros judíos. “La visión de tener una especie como reserva genética en una jaula es Mengele, es espantoso”, dijo a Montevideo Portal. Sin embargo, tanto Ungerfeld como Santiago Moreno creen que no es necesario tener animales en jaulas para contar con reservas genéticas que ayuden a la supervivencia de una especie. “No es un extremo u otro, no es pensar: ‘Como no voy a tener un animal en una jaula para conservar la especie, elimino los zoos’. Eso no pasa en ningún lugar del mundo como política de conservación”, dijo Santiago Moreno.

Para seguir el juego a la analogía poco feliz con Mengele, ¿qué pasa entonces con la experimentación en animales? La humanidad sacrificó más de 100.000 monos (especialmente monos Rhesus) en experimentos para erradicar prácticamente la poliomielitis. ¿Es ético? La pregunta y sus implicancias abren una ventana inmensa, imposible de cerrar en esta o cualquier página, pero que sirve como disparador para indagar un poco más sobre lo que ocurre en Uruguay.

El doctor en Biología Franco Teixeira de Mello, profesor adjunto del Centro Universitario Regional del Este y editor del libro Experimentación con animales no tradicionales en Uruguay, aclara que la experimentación animal es “todo uso con o sin manipulación directa de los animales con fines científicos”. Por lo tanto, no siempre implica el mantenimiento de individuos confinados a condiciones controladas (un ejemplo es la colocación de anillos en las patas de aves migratorias).

En Uruguay, el trabajo con animales tradicionales de experimentación (ATE), como ratas y ratones de diferentes cepas, “siempre se realiza en condiciones controladas que deben cumplir con determinados requisitos sanitarios y de bienestar animal”. Cuando se trabaja con animales no tradicionales (ANTE), que incluyen individuos de muy diversas especies, usualmente hay que capturarlos en la naturaleza y eventualmente mantenerlos en condiciones experimentales en el campo o en laboratorio.

“Toda experimentación animal se rige por las 3R, principios rectores de la investigación con animales propuestos en 1959 por W Russell y R Burch en su libro The Principles of Humane Technique. En este sentido se reconoce la existencia de un problema ético vinculado al uso de animales, admitiendo que la experimentación no es por sí misma deseable pero es necesaria para el avance del conocimiento”, aclara Franco.

¿Qué son las 3R? Aluden al uso del reemplazo, la reducción y el refinamiento en toda actividad que involucre experimentación con animales. “El reemplazo refiere a que siempre que sea posible debemos evitar experimentar con animales, utilizando métodos alternativos de investigación”, explica Teixeira de Mello. Un ejemplo es usar técnicas no invasivas como el estudio de anfibios a través de la grabación de sus cantos, sin necesidad de capturarlos.

“La reducción sugiere que siempre debemos utilizar el menor número de animales posible que nos permita tener resultados representativos y válidos” y, por último, “el refinamiento refiere al compromiso de siempre utilizar los procedimientos e instrumentos más adecuados para reducir en mayor medida el sufrimiento innecesario de los animales manipulados”.

Para conocer más sobre cómo se rige la experimentación animal a nivel nacional en la Universidad de la República, se puede acceder a la página oficial de la Comisión Honoraria de Experimentación Animal, lo que quizá evite de aquí en más el uso de algunas analogías.