Aramis Latchinian fue director de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) durante la presidencia de Jorge Batlle. “Tenía la libertad de decir lo que pensaba porque tenía un cargo técnico, podía pararme firme. Pero aun así, durante el gobierno de Batlle, con lo de la primera planta de celulosa no pudimos meter una”, reconoce.

Me veo tentado entonces a preguntarle cómo ve la creación de un Ministerio de Ambiente mientras se construye la tercera planta de celulosa del país.

“En mi opinión, la autoridad ambiental siempre tiene un rol subversivo, siempre va en contra del discurso oficial del Ejecutivo, porque el discurso del gobierno promueve la inversión, no importa cuán contaminante sea, necesita una sociedad de consumo. Si vos querés que consuman más, tenés que producir más y tenés que traer más plata. El Ejecutivo quiere que se vendan más autos cero kilómetro, es un buen indicador de la economía, pero el Ministerio de Ambiente no debería querer que se vendan más autos. Entonces la autoridad ambiental tiene un rol subversivo respecto del Poder Ejecutivo”, dice.

“En la medida en que se crea una estructura totalmente cooptada y dependiente del Poder Ejecutivo, se elimina esa capacidad de control. ¿Qué capacidad de control real hay respecto de esta tercera planta de celulosa? ¿Alguien piensa que los profesionales del Ministerio de Ambiente no saben que no se cumplió con la legislación porque para esta planta no se hizo el correspondiente estudio de Viabilidad Ambiental de Localización? Si se hubiera hecho, ubicar una planta enorme vertiendo fósforo en un río lleno de embalses y que ya está eutrofizado no hubiera sido aprobado. La razón para instalarse ahí fue logística y obedece a los intereses de la empresa”, apunta.

“Entonces los ministerios de ambiente no tienen la independencia, por más que nos digan que sí. No estoy hablando para nada de los profesionales y técnicos que trabajan ahí, los admiro, son personas comprometidas y de primera, pero hacen lo que pueden. Ellos no toman las grandes decisiones, y entonces en Uruguay el Ministerio de Ambiente no puede poner arriba de la mesa los temas que quiere. En mi opinión, el Ministerio de Ambiente es un retroceso. No se jerarquizan los temas ambientales por crear un ministerio, al contrario, se los subordina mucho más al Poder Ejecutivo y se hace más dependiente la gestión ambiental”, sentencia.