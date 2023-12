El trabajo es relevante por todo lo que dice. Pero además salió en una revista muy prestigiosa como es Cell Reports. Como hay gente de Uruguay, tiro cañitas voladoras. Pero ¿cómo fue recibido por la comunidad científica?

Hugo aprovecha la pregunta para contarle algo a Frances. “No te dije, pero uno de los investigadores que citamos en el artículo, Claudio Franceschi, que acuñó el término inflamaging, me escribió preguntándome si quería escribir una revisión sobre CD300f e inflamaging. Él se ofreció a ayudarnos a encuadrar esto en el inflamaging global y dijo que nosotros podríamos hacer la parte de CD300f”. La cara de Frances es de pura alegría. Claro que aceptó la invitación.

“Pero... publicar la revisión en la revista sale 5.000 dólares y le escribí diciéndole que era un poco mucho, que a ver si podíamos negociar ese precio con la editorial. A partir de ahí no me contestó”, dice riendo. Como vio que hacían ciencia de primera, tal vez Claudio pensó que tenían presupuestos de primera también. Más allá de si el artículo sale o no (o de si lo pagan Hugo y su grupo, si van a medias o si consiguen descuento), la invitación es valiosa en sí misma.

“También le escribí a una investigadora que trabaja con pacientes centenarios, que tiene la base de datos de centenarios más importante. Ya le había escrito antes y no me había contestado, aunque le escribí en un mal momento porque justo era el congreso mundial de Alzheimer. Ahora le mandé el paper y me contestó enseguida”, dice Hugo quien, una vez más, aprovecha la entrevista para adelantarle cosas a Frances. “Lamentablemente, te digo que no encontró asociación entre este receptor y los centenarios”, le dice.

“Todas estas cosas ayudan a poder integrarse con un grupo de investigadores que ya están a otro nivel y que sin trabajos que ellos consideren de calidad no te prestan atención”, reflexiona Hugo. “Frances, por ejemplo, presentó ese trabajo en un congreso muy bueno que organiza su jefe, lo que le permitió acceder a una audiencia a la que normalmente no llegaríamos”, agrega. “Verte en una charla ya es otro paso, que es distinto a leer un artículo que te llega de Uruguay. Todo eso es una rueda que va girando y que te permite una difusión mayor del trabajo”, sostiene.

¿Cómo sigue la investigación del CD300f en Uruguay? Frances, la primera autora, está en Luxemburgo. Hugo, el jefe de la línea de investigación, está en Barcelona.

“El Laboratorio de Inflamación y Terapia Génica se cierra ahora cuando vaya para allá a fin de año”, adelanta Hugo. “Los estudiantes defienden sus tesis ahora y en Uruguay va a quedar una estudiante que viene trabajando con el CD300f desde hace tiempo, aunque pasará a trabajar en la Unidad de Bioimagenología Avanzada de Leonel Malacrida. Ella va a trabajar con Leonel y con Andrés Kamaid y la idea es colaborar con ellos manteniendo algo ahí”, sostiene.

“Empecé a trabajar en ciencia con Luis Barbeito en el Instituto Clemente Estable. Ya ahí con Luis veía que la mayoría de la comunidad científica uruguaya trabaja colaborando con el exterior, ya sea con uruguayos o con otra gente. Ahora uno de los estudiantes del laboratorio va a venir a hacer el doctorado acá en Barcelona. Un posdoc del laboratorio de Carlos Escande viene a trabajar un año con nosotros. Si bien no estamos en Uruguay, no desaparece toda la línea o las colaboraciones, y en ese sentido me quedo contento de que por lo menos es un poco la misma rueda que sigue girando. Si bien ya no estando en Uruguay, y entendiendo que eso no es lo mismo, al menos continuamos y esto no se detiene”, reflexiona Hugo.

¿Y Frances? “Yo no sé qué sigue”, dice riendo. “Voy a estar en Luxemburgo por lo menos hasta el año que viene y la idea es colaborar con Hugo en este proyecto de CD300f. Ya veremos qué hago a mi regreso a Uruguay, si seguimos colaborando a la distancia con Hugo, si me incorporo a otro laboratorio, no lo tengo todavía muy claro”, confiesa. Como los futbolistas que triunfan en Europa, por ahora deberemos alegrarnos con sus goles en el exterior. Todo indica que ambos tienen méritos suficientes para ser convocados a nuestra selección celeste de la ciencia.