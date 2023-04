Con Antonio Ripoll, conductor de Bichero

¿Cómo seleccionaron los animales a buscar?

Hicimos hincapié en muchas cosas. Por ejemplo, qué valor tienen para mí, qué atributos humanos se pueden encontrar en sus comportamientos instintivos –aunque no conviene antropomorfizar, incluso en los animales que se comportan de forma más instintiva se pueden encontrar patrones de comportamiento– y hasta dónde podíamos llegar con el presupuesto, entre otras cosas. Obviamente se tuvieron todas en cuenta en una balanza que se equilibró con el fin de escoger las especies más apropiadas para cada episodio.

¿Hubo algún animal que te interesara especialmente y no haya entrado en esta temporada?

Definitivamente hay más especies dentro de mi lista de deseos, pero una especie de la que me hubiese encantado hacer un episodio es el jaguar. Otra pudo haber sido el guacamayo jacinto, que es el loro más grande del nuevo mundo y el más fuerte de todos los loros. O también el lobo de río, por nombrar sólo algunos. Si quisiera decir la lista completa estaríamos charlando demasiado tiempo, pero mejor forma para empezar no pudimos haber deseado.

¿Tenés un conductor o programa de fauna de referencia?

Sin dudas David Attenborough es mi mayor inspiración. Sin él no existiría mi pasión por los animales de la forma en la que se desarrolló, porque los primeros documentales de vida silvestre serios que vi fueron de él, como La vida de las aves (de 1999). Tiene una manera sencilla de expresarse sobre temas tan complejos que por lo general a muchísimos científicos les cuesta, y admiro la pasión y sentimiento que pone detrás de cada palabra al mismo tiempo que la razón, siempre equilibradas. Él ha influido más que nadie en mi forma de ser. Otros que me inspiraron son Steve Backshall, Nigel Marven y Steve Irwin.

¿Hubo algún momento inesperado en la serie que te haya impactado especialmente?

Sería criminal no citar el momento del ataque de las orcas en el episodio del pingüino de Magallanes. Ese estilo de caza se conoce por el término de stranding, que significa en inglés varamiento. Pueden hacerlo gracias al ángulo de la playa en la que están los cachorros de elefantes y leones marinos, y por el tipo de pedregullo, que son piedras bien pequeñas y bien redondas, así que todas las estrellas se alinean para que un animal que puede llegar a pesar hasta siete toneladas y que está muy adaptado a vivir en un medio líquido durante toda su vida pueda hacer algo tan riesgoso. Es un momento único que puede pasar en cualquier lugar de toda la bendita península Valdés y que sólo ocurre alrededor de dos veces por semana. Por lo general los equipos que buscan eso pasan semanas recorriendo la costa para filmarlo, y nosotros llegamos y lo registramos en dos horas, a 10 metros de mí. No lo podíamos creer; la suerte que tuvimos fue surreal y ni la palabra surreal le hace justicia.

¿Y hubo alguna especie difícil de encontrar o de filmar como querían?

Definitivamente el cóndor andino, que no nos dejaba acercarnos al primer lugar donde fuimos a filmar. Tuvimos que cambiar la ubicación y pasar de la provincia de Río Negro en Argentina a la de Córdoba, pero no quiero dar demasiados datos porque es un episodio que aún no se estrenó.

¿Cuál te parece el mensaje más importante que deja la serie sobre la conservación o sobre la fauna en general?

No prejuzgar cosas, personas o animales por cómo lucen o cómo aparentan a simple vista. Tratar siempre de abrir tanto el corazón como la mente y acercarnos más, tanto a la cara más silvestre de la naturaleza como a la más silvestre y más diversa de nuestra propia especie.

Tenemos que evolucionar en nuestra forma de ser, a la hora de conservar y a la hora de educar, para asegurar un derecho igualitario y alcanzar un mejor futuro, estemos dentro del espectro autista o no, y seamos humanos o seamos otros animales. Y tenemos que dejar a un lado las diferencias de opinión sobre pequeñeces que no importan realmente, cuando lo correcto es tener una mente abierta y utilizar todas las herramientas de las que podamos disponer para tener un mejor futuro. Si hemos puesto robots en Marte, si hemos mandado sondas a Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, no hay obstáculos que no podamos superar si les ponemos empeño y voluntad.