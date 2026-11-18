En este texto Hugo de los Campos se pregunta qué entendemos por “conocer” y explora definiciones que dejan flancos abiertos.

¿Qué significa conocer? Se trata de una pregunta de la mayor importancia, ya que para poder responder cualquier otra debo tener una respuesta para esta. Cuando afirmo que sé algo, que conozco algo, asumo que se han dado las condiciones para que pueda hacer esa afirmación.

¿Cuáles son esas condiciones?

Pareciera que todos, en mayor o menor medida, conocemos lo que significa conocer. Basta que alguien nos pregunte, después de que afirmamos algo, “¿cómo lo sabes?” para que expongamos las razones por las que lo sabemos.

¿Qué son buenas razones?

Algunas veces nuestras razones remiten a cosas que hacemos en el mundo, como observar o experimentar. Una persona de campo nos dice que se aproxima una tormenta. Si le preguntamos cómo lo sabe, quizás nos cuente que el aire se ha vuelto más pesado, el viento ha rotado, los pájaros se dirigen tempranamente a sus nidos, los animales del campo a sus corrales. Pero quizás simplemente nos responda que lo escuchó en el informativo.

¿Acceder al testimonio de otro (en este caso el del presentador del clima) supone conocer?

A continuación analizamos críticamente una definición. Al considerar sus límites y contradicciones, esperamos profundizar en torno al problema que nos ocupa.

Creencia verdadera justificada

La definición clásica de conocer lleva por nombre JTB (Justified True Belief o creencia verdadera justificada en nuestro idioma). Los defensores de esta definición son escasos; sus detractores, muchos. De hecho, fueron los segundos quienes la popularizaron. Entre sus defensores se encuentran Alfred Ayer y Roderick Chisholm.

Edmund Gettier la presentó del siguiente modo antes de cuestionarla. Solo hemos cambiado el orden de las condiciones.

S sabe que P, si y solo si:

(i) S cree que P;

(ii) P es verdadera, y

(iii) S está justificado en creer que P.

Sus orígenes pueden rastrearse –como casi todo– hasta Platón.

En el Teeteto, tras largas disquisiciones, Sócrates concluye que la ciencia sería “un juicio verdadero acompañado de explicación”. Aparecen ya aquí las tres condiciones trabajando juntas: el juicio (la creencia), su carácter de verdadero (la verdad) y la explicación (la justificación).

La definición nos ofrece respuesta a una de las preguntas del inicio: las condiciones para poder afirmar que conocemos.

Se trata de una definición por conjunción de condiciones: cada una es necesaria y las tres, juntas, suficientes. Se presentan como independientes, sin que ninguna incluya a las otras ni pueda comprobarse apelando a ellas. Aquí, como veremos, comienzan los problemas.

Adicionalmente, la fórmula combina particulares y universales. La creencia es de alguien: la de S. En el otro extremo, la verdad no es de nadie: es universal. Mientras tanto, la justificación también es de S –es él quien la da–, pero supone necesariamente a otro: “El [juicio] que no puede explicarse está fuera de la ciencia”, dice Teeteto. Esa heterogeneidad también pone en apuros a la definición.

Consideremos cada una de ellas.

Creencia

Cuando nuestra persona de campo afirmó que se aproximaba una tormenta, nos dio a conocer una creencia suya. Alfred Ayer caracteriza el creer –el “estar seguro”– como una disposición: “Es más bien una cuestión de aceptar el hecho en cuestión, y de no estar en absoluto dispuesto a dudar de él, que de contemplarlo con un sentimiento consciente de convicción”. En este contexto la creencia puede definirse como una actitud positiva hacia una proposición, en lo concerniente a su veracidad.

¿Por qué incluir en la definición este elemento subjetivo?

Por lo general, cuando realizamos una afirmación –dejemos de lado a los estafadores– creemos que es verdadera. Es raro que una persona diga “hay un gato blanco en el tejado” y en realidad no crea que haya un gato de ese color allí. Y si fuera el caso, ¿qué diferencia haría?

Las ecuaciones de la relatividad general de Albert Einstein llevaron a predecir la existencia de lo que hoy llamamos agujeros negros. El propio Einstein se resistió a aceptarlos. En un artículo de 1939 argumentó que no podían llegar a formarse en la naturaleza. Décadas después, los agujeros negros predichos por su teoría fueron detectados. Einstein propone una teoría, adecuadamente justificada y que es actualmente considerada verdadera. Deduce de ella una consecuencia –los agujeros negros– en los que, sin embargo, no cree. ¿De qué depende entonces el conocer: de lo que el científico cree, o de aquello a lo que su propia teoría conduce?

Hay, además, un problema de fondo. La creencia remite explícitamente a la verdad e implícitamente a la justificación, violando así el criterio de independencia.

El anidamiento de la verdad es evidente. Conocer sería, siguiendo la definición, que algo sea verdadero para mí (creencia) y además objetivamente verdadero (verdad). Esta doble condición no resulta convincente.

El anidamiento de la justificación es más sutil, aunque más problemático. Volvamos a nuestro hombre de campo. Afirma que se aproxima una tormenta. Le preguntamos si cree que eso es verdad y nos contesta “por supuesto”. Le preguntamos entonces cómo lo sabe. Enumera entonces los signos –el aire, el viento, los animales–. Nos presenta razones para creer. Y eso es precisamente una justificación. Esta no viene después de la creencia, como un segundo requisito que habría que salir a buscar; viene ya con ella. Nuestra persona no puede ver el futuro, lo que puede ofrecernos son razones para creer en su predicción. Y como toda justificación, puede resultar exitosa o no: la tormenta podría desviarse a último momento.

Dejemos entonces en suspenso los elementos subjetivos incluidos en el concepto de creencia y retengamos por ahora la proposición, lo que enuncio, no mi relación subjetiva con eso.

Verdad

¿Qué significa afirmar que algo es verdadero? Se ha dicho que verdad es “lo que sucede”. O que lo verdadero es “lo dado”, lo que se presenta de un modo inequívoco a nuestros sentidos. Si lo que tenemos en mente son proposiciones particulares, presentes y descriptivas, no hay inconveniente en mantener el término verdad en la definición.

La afirmación “hay un gato blanco en el tejado” obtiene su estatuto de veracidad por un simple acto de señalamiento. “¿Cómo lo sabes?”, preguntamos. “Mira, acércate a la ventana, allí arriba está el gato al que me refiero”. El interlocutor, así como cualquier otra persona que pase en ese momento por allí, puede confirmarlo. Esta es la solución del positivismo lógico y funciona bastante bien, como dijimos, para proposiciones particulares, presentes y descriptivas. Siempre pueden encontrarse excepciones, claro está.

Pero el problema aparece con el resto de las proposiciones, que son las que en realidad nos interesan. Me refiero a las que postulan generalizaciones (por ejemplo, una que afirme que todos los gatos tienen bigotes) y predicciones (como que la próxima camada de gatos que tendrá mi gata blanca tendrá bigotes). No se puede señalar a todos los gatos que actualmente habitan el planeta. Y no puede señalarse nada en el futuro. Solo podemos recurrir a la justificación (una, por ejemplo, que postule que el futuro se comportará como el pasado en lo relativo a los bigotes de los gatos). Solo puede demostrarse un enunciado no analítico, apelando a las razones por las que lo damos por verdadero. Y toda justificación es falible, como ejemplificamos con nuestra persona de campo y la tormenta.

Una alternativa sería apelar a un ser omnisciente –un dios, o un demonio como el que Pierre-Simon Laplace propuso en su Ensayo filosófico sobre las probabilidades, de 1814– que supiera cómo se han comportado, se comportan y se comportarán todas las cosas. Pero esto supondría rechazar la definición completa de conocer que venimos analizando, como veremos al final.

Las consideraciones anteriores son de carácter lógico. A ellas pueden agregarse otras de carácter histórico.

A mediados del siglo XVII Christiaan Huygens postuló la existencia del éter, un medio sutil que lo llena todo. Si la luz es una onda, razonó Huygens, tiene que existir un medio físico en el que ondule, y eso sería el éter. Isaac Newton, que rechazaba que la luz fuese una onda, postuló también un medio etéreo para explicar la gravedad y otros fenómenos. Sobre la hipótesis del éter edificaron la óptica ondulatoria Thomas Young y Augustin-Jean Fresnel. James Clerk Maxwell, cuyas ecuaciones son todavía hoy la base del electromagnetismo, lo consideraba el cuerpo más vasto y uniforme del que tuviéramos conocimiento. William Thomson (Lord Kelvin) se empeñó en desentrañar su mecánica. Con ese marco se alcanzaron algunos de los mayores éxitos de la física del siglo XIX. Si hacia 1880 hubiéramos preguntado a los físicos más eminentes si el éter existía, la respuesta habría sido afirmativa. En 1887 el experimento de Albert Abraham Michelson y Edward Williams Morley, diseñado para detectar el movimiento de la Tierra a través del éter, no halló rastro de él. La relatividad de Einstein lo volvió “superfluo”, para utilizar el término con el que él mismo lo desestimó. Hemos abandonado el éter. También el calórico de Antoine Lavoisier, con el que Laplace resolvió problemas importantes, como calcular la velocidad del sonido en el aire. Igual suerte corrió el flogisto.

¿Qué debemos decir frente a estos y otros muchos casos del mismo tipo en la historia de la ciencia?

Puede objetarse que Newton, Maxwell y Kelvin conocían menos que nosotros, que la ciencia ha avanzado desde entonces. Es probable que así sea. Pero esa respuesta supone algo que no podemos aceptar: que ocupamos un lugar privilegiado en el tiempo, el único desde el cual la verdad se dejaría ver tal cual es. Lo que llamamos hoy verdadero es siempre lo verdadero para nosotros, en este presente. Si esto vale para el éter, ¿qué nos asegura que nuestras mejores teorías de hoy no corran la misma suerte? Nada. Basta ser inductivos en un sentido cotidiano para concluir que es muy probable que la mayor parte de nuestras teorías actuales corran la misma suerte del éter, en algún momento de los próximos 500 años.

Dejemos entonces también en suspenso la verdad, al menos como condición que podamos verificar de una vez para siempre.

Justificación

Hemos reducido el primer término de la definición a lo que se enuncia (la proposición) y dejado en suspenso al segundo. Nos queda el último término.

¿Por qué para decir que conocemos debemos presentar una justificación?

Existen al menos dos razones para exigirlo.

En primer lugar, porque, como adelantamos, el tipo de conocimiento que nos interesa es el que se dirige hacia otro. Y ese otro, razonablemente, puede preguntarnos cómo es que llegamos a la conclusión que postulamos. Es el caso de nuestra persona de campo, a quien interrogamos acerca de las razones por las que anunciaba una tormenta. La ciencia lleva lo anterior al extremo: toda afirmación debe ser pasible de ser puesta a prueba por otros. Y para eso necesitamos justificar nuestras opiniones frente a la comunidad científica. Por esta razón, Sócrates finaliza su diálogo con Teeteto añadiendo esta como última condición: para que el conocer individual se convierta en conocimiento colectivo (ciencia).

Al inicio nos preguntamos qué son buenas razones. La respuesta a esa pregunta debe buscarse en la justificación.

En segundo lugar, porque la justificación no solo cumple un papel informativo, sino que es un requisito en sí para asegurarnos de que efectivamente conocemos algo. ¿Cómo es eso? Supongamos que pudiéramos contar con la verdad, como propone la definición. Aun así, no bastaría. Aunque resulta contraintuitivo, podemos afirmar algo verdadero sin conocerlo.

Una persona nos dice que va a tirar un dado y va a obtener un cinco. Tira el dado y efectivamente la cara superior muestra cinco puntos. ¿Podemos decir que conocía que iba a resultar en cinco? No. Simplemente tuvo suerte. No podemos llamar a eso conocer.

Bertrand Russell propuso un experimento mental parecido: una persona entra a una habitación a las 12.30 del mediodía. En la pared hay un reloj que no funciona y que marca las 12.30 (se quedó sin pilas justo a las 12.30 de vaya a saber uno qué día). Un amigo le pregunta qué hora es. Nuestra persona mira el reloj y le responde: son las 12.30. Nuevamente, ¿Podemos decir que conocía la hora? No. Se trató de una coincidencia.

Estos ejercicios pueden resultar al lector ingeniosos, pero distantes de lo que sucede en la vida real. Pero también suceden allí. No podemos contentarnos entonces con la verdad de lo que se dice, sino que debemos evaluar con cuidado su justificación.

¿Qué hacer?

Los cuestionamientos que hemos propuesto a los términos de la definición clásica de conocer son defendibles uno a uno. Pero en conjunto nos dejan en un callejón sin salida. Nos quedamos solo con proposiciones, desnudas de subjetividad y con justificaciones imperfectas. ¿Podemos llamar a eso conocer?

Existen, en realidad, salidas. Pero algunas de ellas resultan más oscuras que el callejón al que hemos llegado.

Para comenzar, podemos descartar lo poco que queda en la definición y declarar sin rodeos que es imposible conocer. Se trata del camino escéptico. Parte de la filosofía, desde Pirrón de Elis y Sexto Empírico, en la antigua Grecia, hasta nuestros días, lo ha recorrido. Una parada obligada en ese camino lleva por nombre David Hume.

Podemos, en vez de eso, acordar la eliminación de la verdad, hacer lo mismo con la justificación y recuperar la creencia en el sentido privado al que refiere la definición. Esta lleva anidadas, como vimos, tanto la verdad como la justificación. Quedémonos, pues, con la creencia individual, subjetiva. Que cada quien crea lo que quiera. Es el “vive y deja vivir” de William James, aplicado al espacio cognitivo.

O, asumiendo que solo podríamos conocer la verdad recurriendo a una entidad sobrehumana, un ser omnisciente que conociera pasado, presente y futuro, apelar a esa entidad. Descartemos todos los términos de la definición y digamos que conocer es afirmar lo que esa entidad sobrehumana dicta. Este ha sido el camino de muchas religiones y sectas, que bien postulan la presencia de Dios, bien la existencia de sabios capaces de interpretar lo que Dios ha dicho (en los textos sagrados o en la propia naturaleza). O si no nos convence la vía religiosa, elevemos una teoría al estatuto de verdad absoluta, convirtamos a su autor en profeta y a su obra en sagrada escritura profana. Y derivemos de ella todo conocimiento, de modo deductivo. Se trata de otra forma del testimonio: una que no confía en una fuente que podría dar razones, sino en una cuya autoridad consiste en no tener que darlas. Esta es la vía del dogmatismo.

Existe un cuarto camino: poner todas nuestras esperanzas en la justificación. Me refiero a una esperanza activa, una que conduzca a construir una teoría de la justificación tan robusta que nos permita realizar afirmaciones razonables, aun sabiendo que –en el mejor de los casos– contendrán verdades provisionales. Una que incluya, además, las instrucciones para volver a comenzar cada vez que falle. Y que encuentre un lugar para la verdad, si no como certeza, como guía.

En la próxima entrega recorreremos este último camino.