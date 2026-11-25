Equipo internacional, formado por investigadores de Europa, América y Uruguay, señala que el aumento del comercio entre ambos bloques aumenta el peligro de propagar especies exóticas invasoras; el Mercosur corre el mayor riesgo.

Solemos escuchar que las crisis implican oportunidades. Menos frecuente es oír que las oportunidades pueden implicar crisis. Eso último es justamente lo que sostiene un reciente artículo publicado en la revista científica Conservación Biológica respecto del acuerdo comercial firmado entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur en enero de 2026 y que comenzó a aplicarse provisionalmente en mayo de este año.

Firmado por investigadores de distintas instituciones de Bélgica, Reino Unido, República Checa, Kuwait, Nueva Zelanda, Grecia, Estados Unidos, Portugal, así como de Brasil (la Universidad Federal de Uberlândia y el Instituto Hórus de Desarrollo y Conservación Ambiental), Argentina (Instituto de Ecología Regional de la Universidad Nacional de Tucumán y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas, Conicet), y con la participación (especial para nosotros) de Ernesto Brugnoli, del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, y Marcelo Iturburu, del Comité de Especies Exóticas Invasoras del Ministerio de Ambiente, el trabajo lleva un título que se destaca por su sencillez y contundencia: “El acuerdo comercial entre la UE y el Mercosur aumenta el riesgo de invasiones biológicas entre Europa y América del Sur”.

Allí el primer autor, Teun Everts, del Instituto de Investigación para la Naturaleza y los Bosques de Bélgica, y sus colegas de diversas nacionalidades reconocen que, de ratificarse por los parlamentos europeos, el acuerdo comercial “establecerá una de las mayores zonas de libre comercio del mundo”, ya que abarcará “a más de 700 millones de consumidores y a casi 20% del producto interno bruto mundial”.

Si bien reconocen que el acuerdo prevé “beneficios económicos” y que contiene “salvaguardas de sostenibilidad”, señalan que también es objeto de “controversia desde el punto de vista socioeconómico y ambiental”. Sin embargo, su artículo aborda una arista de la sostenibilidad que, dicen, “ha recibido comparativamente poca atención”: el gran potencial que tiene el acuerdo UE-Mercosur “para intensificar, de manera involuntaria, el intercambio antropogénico de entidades bióticas entre Europa y América del Sur”. En otras palabras: un aumento del comercio entre ambas regiones del globo puede intensificar el intercambio de especies, muchas de las cuales pueden convertirse en exóticas invasoras al pasar de un lado al otro del Atlántico.

Así que veamos un poco qué es lo que plantean en su artículo, habiendo destacado antes un aspecto que nos debería interesar: según señalan, los impactos del acuerdo, también en lo referido a las especies invasoras, no será igualitario entre ambos bloques.

“Sostenemos que es probable que el acuerdo amplifique el riesgo general de invasiones biológicas, aunque de manera asimétrica”, apuntan. “Si bien es previsible que la exposición absoluta a las invasiones biológicas aumente para ambos bloques, la combinación de vías de introducción de mayor riesgo, marcos de bioseguridad más débiles y menos integrados, y cambios en el uso del suelo asociados a la expansión agrícola, concentran la vulnerabilidad en los países del Mercosur”, dicen. ¿Por qué se reparte asimétricamente este daño colateral del incremento comercial? Por varias cuestiones. Pero claro, la suerte no está echada: “Argumentamos que el acuerdo corre el riesgo de convertirse en un conducto contemporáneo para invasiones biológicas a menos que mejores disposiciones bilaterales de bioseguridad se integren en su marco de implementación”. En otras palabras, el que alerta no traiciona.

Si ya pasó, todo indica que volverá a pasar

“Es bien sabido que el aumento del comercio y el transporte favorece la introducción de especies o linajes genéticos” a través de distintas vías, como “el vertido de agua de lastre, la incrustación en los cascos de las embarcaciones, la carga contaminada y la presencia de polizones en contenedores de transporte marítimo”.

Cuando una especie amplía su distribución al ser llevada voluntaria o involuntariamente por los seres humanos más allá de donde llegaría por sus propios medios, pueden pasar dos cosas. O bien el lugar al que llega no le es muy propicio, por lo que no prospera demasiado allí, o bien encuentra condiciones favorables que permiten que se establezca y se propague exitosamente. Si ese crecer y propagarse implica perjuicios económicos, daños ambientales, a la biodiversidad o un riesgo para la salud (humana, animal, vegetal, etcétera), la especie exótica entonces pasa a ser considerada también invasora, que “representan una amenaza importante para la integridad de los ecosistemas y para la economía global”. Es algo que ya ha pasado incontables veces.

Números que impactan 1.400. Cantidad de especies de origen europeo hoy establecidas en países del Mercosur.

3.000. Cantidad de especies de origen de países del Mercosur hoy establecidas en Europa. 1.300. Millones de dólares estimados por las pérdidas que ocasionaron en el Mercosur las especies exóticas invasoras introducidas desde Europa (1960-2022).

3.200. Millones de dólares estimados por las pérdidas que ocasionaron en Europa las especies exóticas invasoras introducidas desde países del Mercosur (1960-2022).

“Históricamente, los grandes marcos comerciales y las expansiones de infraestructuras como el Nafta, la iniciativa china de la Franja y la Ruta y la ampliación del Canal de Panamá han acelerado de forma constante las invasiones biológicas, al ampliar la conectividad del transporte a un ritmo superior al de la capacidad de bioseguridad”, sostienen los autores del artículo.

“Tras la plena implementación del acuerdo, se prevé un aumento significativo de los flujos comerciales bilaterales”, señalan, y agregan estimaciones: “Las importaciones totales de la UE procedentes del Mercosur crecerán hasta 16,9%, mientras que las exportaciones de la UE hacia el Mercosur podrían aumentar hasta 39% para 2040”. Este aumento comercial irá de la mano de un aumento de las cargas marítimas y aéreas, “lo que intensifica directamente la conectividad transoceánica”. Más aún, dicen que “la eliminación de aranceles prevista se traducirá en un incremento sustancial del transporte marítimo en contenedores y del tráfico de buques de carga a granel –incluyendo contingentes libres de aranceles para 180.000 toneladas de productos avícolas y 450.000 toneladas de etanol con destino a Europa–, además de un aumento de casi 50% en las exportaciones europeas de productos agroalimentarios y maquinaria industrial hacia América del Sur”.

Chinche marmolada asiática en Alemania. Foto: Markus Traud, iNaturalist

Señalan una primera asimetría: “Si bien los contenedores y el embalaje funcionan de manera bidireccional como vectores, el riesgo directo de invasión varía según el tipo de mercancía”. En ese sentido, con base en evidencia existente, apuntan que “las exportaciones agrícolas primarias con destino a Europa –tales como carne vacuna procesada, carne de ave y azúcar– conllevan un riesgo comparativamente bajo de introducir especies no nativas; por el contrario, los bienes manufacturados pesados, los vehículos y la maquinaria agrícola que ingresan a los mercados del Mercosur representan una vía de riesgo significativamente mayor”.

Pero además de esta diferencia por el tipo de productos que van y vienen de un lado a otro, hay otras aristas que causan preocupación.

Unidos por el clima

Si bien hoy se le echa la culpa de mucha cosa al cambio climático, en este tema, más que el cambio, lo que preocupa es la similitud climática.

“El acuerdo conecta dos regiones con condiciones climáticas análogas. La probabilidad de establecimiento y su posterior propagación aumentan cuando las condiciones climáticas en las regiones receptoras se asemejan a las del área de distribución original de una especie”, señala el trabajo. “Los análogos más cercanos son las zonas templadas oceánicas y templadas húmedas de Europa y los climas templados y subtropicales húmedos del sur de Brasil, Uruguay y del noreste al centro de Argentina, incluidas las tierras altas de los Andes”, precisan.

Claro que hay diferencias: las partes tropicales de Brasil y Paraguay no tienen contrapartes en Europa, como tampoco los climas extremadamente fríos y boreales de allá están prácticamente ausentes en “las tierras bajas del Mercosur”. A nivel marino, también hay coincidencias: “Partes del Atlántico nororiental y suroccidental presentan temperaturas superficiales que van de templadas a templado-cálidas”.

Finalmente, el cambio climático también asoma: “El calentamiento del Mediterráneo oriental aumenta la plausibilidad de una correspondencia climática para las especies invasoras tropicales y subtropicales”.

Impulso a la producción agropecuaria

El tratado incluye otra condición que agrava la situación del Mercosur ante las invasiones biológicas: los investigadores sostienen que “la liberalización comercial podría aumentar los incentivos para la expansión agrícola y el cambio de uso del suelo”. Estos cambios de uso del suelo producen “perturbaciones que pueden facilitar el establecimiento y propagación de especies exóticas”, ya que un ecosistema alterado se defiende peor de una invasión que uno que cuenta con un ensamble diverso y organizado de organismos.

Normativas insuficientes y desiguales

Más aún, al analizar los marcos sanitarios y fitosanitarios del acuerdo UE-Mercosur, los investigadores sostienen que “no abordan adecuadamente las vías de alto riesgo no agrícolas, como la incrustación en los cascos de los barcos, la contaminación de los contenedores y el comercio electrónico transfronterizo”.

Por otro lado, dado que el acuerdo es comercial, tiene algunas disposiciones que entorpecen las acciones ante una inminente invasión biológica. Entre ellos mencionan “disposiciones que exigen establecer períodos de transición cuando se modifican los requisitos de importación, a fin de evitar perturbaciones innecesarias en los flujos comerciales”. Al respecto, dicen que “si bien los períodos de transición reducen la perturbación del comercio, también pueden retrasar la implementación de medidas sanitarias y fitosanitarias, prolongando potencialmente la exposición a vías de alto riesgo”. Agregan que “cuando los riesgos emergentes pueden requerir un endurecimiento regulatorio rápido y adaptativo, dichos retrasos podrían extender inadvertidamente el período durante el cual es más probable que las especies no nativas sean transportadas entre la UE y los países del Mercosur, reduciendo así la probabilidad de una erradicación exitosa después del establecimiento”.

También comentan que, “mientras que las normas de liberalización comercial son coercitivas y sancionables, muchos compromisos medioambientales se basan en el diálogo y son de carácter voluntario, lo que sugiere que las obligaciones comerciales prevalecen sobre la protección del medioambiente”. A eso se suman las ya mencionadas asimetrías.

“Las medidas de bioseguridad funcionan a menudo como barreras comerciales no arancelarias, cuya justificación y aplicación requieren una capacidad científica, institucional y de supervisión considerable. Estas capacidades son, por lo general, más sólidas y están mejor integradas en la Unión Europea que en los países del Mercosur”, sostienen. Para muestra basta un botón: ¿cuántas veces se ha rechazado exportaciones de miel hacia Europa por presencia de glifosato y cuántas veces nuestros organismos han mirado con la misma lupa los productos que llegan desde Europa hasta aquí? Recordemos, por ejemplo, el escándalo el aceite extravirgen exportado desde países europeos a Uruguay que resultaron no ser extravirgen.

Institucionalmente, en Europa la bioseguridad “se sustenta en una arquitectura regulatoria de múltiples capas”, manejada por “distintos cuerpos”, como “la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades, con información facilitada por la Organización Europea y Mediterránea de Protección de las Plantas”. En el Mercosur, mientras tanto, “la gobernanza de la bioseguridad se sustenta, en gran medida, en una combinación fragmentada de acuerdos internacionales, mecanismos de coordinación regional y una legislación nacional mayoritariamente precaria”. Más aún, dicen que la “ausencia de una autoridad supranacional implica que las normas regionales de bioseguridad suelen presentar un bajo nivel de implementación y falta de armonización”, al tiempo que agregan que “los riesgos de invasiones tienden a recibir menos atención regulatoria que los riesgos de plagas agrícolas convencionales”. Lo que pasó con el picudo rojo refleja este último punto: Uruguay tiene una gran tradición para enfrentar plagas productivas, y al mismo tiempo está en pañales para enfrentar especies exóticas invasoras que no son plagas agropecuarias (aunque muchas terminan, tiempo después, impactando a la producción).

Es tiempo de actuar

“Para ayudar a resolver estas vulnerabilidades, la gobernanza del comercio debe adoptar un enfoque de ‘Una bioseguridad’ que vincule la salud humana, animal, vegetal y ambiental a lo largo de las cadenas de suministro comerciales”, dice el artículo.

“Abordar la ausencia prácticamente total de una institución supranacional de bioseguridad en el Mercosur requiere fortalecer la coordinación intersectorial entre los ministerios nacionales de salud, medioambiente y agricultura”, señalan los autores, que no solo piensan que el Mercosur deba hacer toda la tarea.

“A escala global, lo que se necesita, en última instancia, es una coordinación multilateral duradera que armonice las normas existentes –de la Organización Mundial del Comercio, el Convenio sobre la Diversidad Biológica, la Organización para la Alimentación y la Agricultura de las Naciones Unidas y la Organización Mundial de Sanidad Animal–, en el marco de una convención sobre bioseguridad de mayor alcance”, enfatizan. “Dichas medidas proporcionarían la base institucional para un mecanismo de coordinación en materia de bioseguridad entre la UE y el Mercosur, garantizando al mismo tiempo que las disposiciones sobre medidas sanitarias y fitosanitarias se evalúen más allá de los intereses agrícolas”, redondean.

El artículo cierra con una frase que es tanto una declaración de principios como una aspiración digna de aplauso: “Abordar de manera estructural las invasiones biológicas no constituye una salvaguarda ambiental opcional, sino un requisito indispensable para un comercio internacional sostenible”.

Artículo: The EU–Mercosur trade agreement amplifies biological invasion risk between Europe and South America

Publicación: Biological Conservation (noviembre de 2026)

Autores: Teun Everts, Phillip Haubrock, Tim Adriaens, Philip Hulme, Diego Anjos, Stelios Katsanevakis, Ismael Soto, Romina Fernández, Silvia Ziller, Martín Núñez, Ernesto Brugnoli, Marcelo Iturburu y Ronaldo Sousa.