Reportan la primera medición directa de la edad de una estrella variable RR Lyrae de la Vía Láctea “jovencísima”: tendría entre 2.000 y 4.000 millones de años y no más de 10.000 millones como se pensaba hasta hace poco.

Si bien en el firmamento cada estrella es responsable de la fascinación que genera en nosotros un cielo nocturno estrellado, hay una que hoy se destaca más.

Para tener una idea de dónde está, deberíamos mirar hacia la constelación Monoceros (también conocida como El Unicornio, que en estos meses del año podemos ver un poco a la izquierda de la de Orión). Allí hay un cúmulo estelar abierto, denominado Trumpler 5. Entre su cuantiosa troupe estelar, hay una que no podemos ver a simple vista desde la Tierra. Y esa, justamente, es la protagonista de esta nota, ya que su existencia desafía lo que sabíamos hasta hace muy poquito.

Se trata de una estrella del tipo RR Lyrae, o RR Lira, que son estrellas como la RR que está en la constelación de La Lira. Son estrellas variables –cuyo brillo cambia o pulsa de una forma determinada– que se han usado como faros o puntos de referencia que permiten calcular la distancia a la que se encuentran los objetos celestes. De hecho, por eso mismo a esos objetos se les llama “candelas estándar”.

Pero resulta que hasta donde sabíamos, las RR Lira, estas candelas estelares, eran estrellas muy viejas. ¿Qué tanto? De más de 10.000 millones de años. Para un ser humano eso es algo extremadamente añejo, pero ¿pasará lo mismo para el Universo? Sí, también: el Cosmos que habitamos rondaría los 13.800 millones de años, por lo que las RR Lira han estado en él casi desde sus primeros días. El asunto es que esa estrella que brilla sin que la podamos ver con nuestros ojos, en el cúmulo Trumpler 5 que está en la zona de la constelación de Monoceros del cielo, es una maravillosa excepción: tiene entre 6.000 y 8.000 millones de años menos que las RR Lira “normales”.

Tan excepcional es esta RR Lira del cúmulo Trumpler 5 de la Vía Láctea que hasta tiene nombre: Pepita. Así la apodó cariñosamente Cecilia Mateu, la astrónoma nacida en Venezuela que desde 2018 hace su ciencia en Uruguay y que es la primera autora del artículo en el que por primera vez se confirma una edad joven para una estrella de ese tipo.

Titulado Primera detección directa de una estrella RR Lyrae asociada de forma concluyente a un cúmulo de edad intermedia, el trabajo lleva la firma de la ya mencionada astrónoma que bautizó a Pepita, Cecilia Mateu, y de Juan Downes, ambos del Departamento de Astronomía del Instituto de Física de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, y de Bolivia Cuevas, del Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México.

¿Qué tan valioso es este artículo? Mucho: desde 2021 se había predicho e inferido la existencia de estrellas RR Lira mucho más jóvenes de lo que se pensaba, pero nadie había estudiado la edad particular de una de ellas.

Las RR Lira no son muy abundantes. Por ejemplo, en una investigación para su doctorado, Cecilia Mateu estudió las RR Lira del disco de la Vía Láctea. Enfocándose en una zona del disco, encontraron 6,5 millones de estrellas, de las cuales solo 66.000 eran estrellas variables. De esas 66.000, solo 210 fueron catalogadas como RR Lira. Cecilia ha dedicado buena parte de su carrera a las RR Lira. Pepita la estaba esperando.

Así que, más rápido de lo que digerimos que desde este rincón del planeta podemos hacer ciencia para explicar lo que pasa a más de 9.000 años luz, salimos al encuentro de Cecilia Mateu, la madrina de Pepita.

Una vida entre las estrellas

“Toda mi carrera la he hecho trabajando con estas estrellas. Desde que empecé mi tesis de pregrado en adelante, he trabajado en distintos aspectos, pero siempre el hilo conductor han sido las estrellas RR Lyrae”, dice Cecilia Mateu desde su oficina en el Instituto de Física de la Facultad de Ciencias. ¿Cómo fue que decidió enfocarse en esas estrellas y no en otros cuerpos del Cosmos?

“Un día fui a hacer unas consultas al Centro de Investigaciones de Astronomía en Mérida, Venezuela, porque quería hacer investigación”, dice Cecilia. “Me reuní con varios profesores que me contaron qué hacían. Uno de ellos me dijo que Katherina Vivas, que terminó siendo mi tutora, trabajaba con unas estrellas que son variables, a las que se les puede determinar la distancia, y con ellas hacer mapas tridimensionales de la galaxia”, recuerda.

Lo que le dijeron le encantó. Breve, claro, prometedor. “Vendido, listo”, cuenta que se dijo a sí misma. Las cosas se dieron y terminó haciendo una pasantía de investigación con Katherina Vivas. “Me gustó mucho tanto la investigación que ella hace como trabajar con ella. Así fue que me encaminé por el lado de las RR Lyrae, y ahí me quedé”, redondea.

Que las estrellas RR Lira pudieran usarse como “candelas estándar” para calcular distancias era sumamente relevante para poder hacer mapas tridimensionales de la Vía Láctea. A eso se dedicó un tiempo.

“Pero ahora, con los datos del telescopio de la misión Gaia de la Agencia Espacial Europea tenemos ya no solo las posiciones o distancias, sino también las velocidades a las que se mueven las estrellas y distintos objetos, entonces actualmente es posible empezar a hacer dinámica y muchas más cosas de las que se podían hacer cuando comencé a estudiar estas estrellas”, sostiene Cecilia.

Gaia se lanzó en 2013 y desde 2014 observa el universo desde un punto ubicado a unos 1,5 millones de kilómetros de la Tierra. “Cuando Gaia comenzó a operar nos dijimos que más adelante se iban a poder hacer más cosas. Y la verdad es que esos diez años han pasado rapidísimo”, admite Cecilia. Sin los datos de Gaia, la joven Pepita seguro seguiría oculta para nosotros.

Paradójico: ¿ancianitas jóvenes?

Cecilia estudiaba entonces las RR Lira buscando reconstruir tridimensionalmente la Vía Láctea y, de esa manera, tener pistas de cómo se había formado. En cierta manera, como ella dice, eso es hacer arqueología astronómica.

“Ese es un término que se acuñó hace un tiempo para describir investigaciones en las que el foco es tratar de entender qué pasó durante el proceso de formación de la Vía Láctea. Es como hacer arqueología de una ciudad. Al excavar empiezas a ver elementos de una iglesia que son del Gótico, otros que son del Barroco y otros que son del Medioevo. La idea de la arqueología astronómica es hacer eso mismo en la Vía Láctea: tratar de entender cómo han sido las distintas etapas de su formación. Y estas estrellas, como son casi tan viejas como la edad del universo, participaron en la formación temprana de la galaxia, y cuando no participaron, han sido testigos porque ya existían. En cierto sentido, las RR Lyrae son las ancianitas de nuestra galaxia”, explica Cecilia.

Aquí viene algo sorprendente. Según la astronomía, las estrellas variables RR Lira tenían más de 10.000 millones de años. Pero la reciente publicación de Cecilia, que hacía astronomía arqueológica, viene en cierta medida a patear ese tablero: las RR Lira no son necesariamente ancianitas del universo. Las hay también jovencitas. “Sí, hoy podemos decir que las RR Lyrae no son solamente viejas. No es tampoco que ahora son todas jóvenes, sino que nosotros pensábamos que solo podían ser viejas”, precisa.

La constelación de Monoceros. Foto: Eckhard Slawik, NOIRLab, NSF-AURA, M. Zaman

Nace una estrella... RR Lira

“En la evolución estelar normal, inalterada, cuando no pasa nada raro en la vida, una estrella solo puede llegar al estado evolutivo de una RR Lyrae después de unos 10.000 millones de años”, explica.

“Pero ahora sabemos que hay otro mecanismo que hace ver a una estrella como si fuera más vieja de lo que realmente es”, apunta. Y así como determinadas cosas en nuestra vida pueden hacer que luzcamos más viejos de lo que somos –miren, por ejemplo, cuánto envejecen los presidentes en solo unos pocos años al mando–, a las estrellas les puede pasar algo similar. “Cosas que no son usuales les ocurren de manera que llegan a ese estadio envejecido mucho más rápido”, dice Cecilia.

“Es como que te dijera que si veo a una persona con el pelo blanco, esa persona tiene que ser necesariamente mayor de 50 años. Ahora te digo ‘no, se inventó el tinte’. Eso no quiere decir que todo el que tiene el pelo blanco es joven porque se pintó el pelo. La mayoría de los que tienen el pelo blanco seguramente es porque tienen canas que salen luego de cierta edad”, dice a modo de analogía.

“Antes asociábamos el ‘pelo blanco’ de las RR Lyrae con estrellas viejas. Eso hoy vemos que está mal. La mayoría de las RR Lyrae siguen siendo viejas, llegan a esa etapa porque evolucionaron solitas, tranquilas, durante 10.000 o 13.000 millones de años. Pero algunas, a veces, pueden haber tenido una evolución binaria que las haya hecho llegar a ese estadio más rápido. Y esas son jóvenes”, sostiene.

Evidencia observacional para respaldar una predicción

Esto de que hubiera estrellas RR Lira mucho más jóvenes de lo que se pensaba se había predicho. Dos artículos científicos distintos, citados en el trabajo, habían inferido que podían existir.

“Estudios recientes desafían la noción clásica de que las estrellas tipo RR Lyrae son trazadores exclusivos de poblaciones estelares antiguas y pobres en metales”, dicen allí. El primero, de 2021, lleva la firma de Giuliano Iorio y Vasily Belokurov y realizó “el primer estudio a gran escala de la cinemática de las RR Lyrae en la Vía Láctea, utilizando datos de Gaia”. En él dieron con “una población significativa de RR Lyrae ricas en metales” (además de viejas, se supone que las Lira son pobres en metales), mientras que la forma en que se movían en el disco estelar no era amplia como las de las estrellas viejas, sino bastante ordenada y compacta, como las de estrellas “con edades de entre 2.000 y 5.000 millones de años” (a medida que envejecen, las estrellas van sumando perturbaciones que hacen sus órbitas más amplias, ensanchando el disco).

Ese mismo año y en forma casi simultánea, otro trabajo, firmado por Sumit Sarbadhicary y colegas (¡entre los que está la propia Cecilia Mateu!), reportaba que “cerca de la mitad de las estrellas RR Lyrae en la Gran Nube de Magallanes están asociadas a poblaciones de edad intermedia”, teniendo entonces “edades comprendidas entre 1.200 y 8.000 millones de años”. Sin embargo, si bien ambos estudios “respaldan firmemente la existencia de estrellas RR Lyrae de edad intermedia”, en su artículo Cecilia y colegas destacan que eso se fundamenta “en estimaciones indirectas de la edad” o en “inferencias estadísticas sobre la proporción esperada de este tipo de estrellas”. Faltaba una observación de la edad de una estrella RR Lira jovenzuela.

“Ambos trabajos apuntaban a que había estrellas RR Lyrae en el rango de edad de los 2.000 a los 5.000 millones de años, y eso era totalmente imposible por las vías normales en que se forman esas estrellas”, dice Cecilia. ¿Qué podría estar detrás de esa “anormalidad”?

“Seguro que allí hay una evolución binaria. Al menos la mitad de las estrellas están en sistemas binarios, por lo que la binariedad no es un fenómeno raro, solo que es difícil de modelar”, dice Cecilia. Ya volveremos a eso. Ahora volvamos a la edad de Pepita.

Trabajando con cúmulos para acumular conocimiento

“A mí lo que me interesaba era encontrar una RR Lyrae joven de forma directa”, confiesa Cecilia sobre ese centro de gol que habían levantado ambos trabajos. Quien lo cabeceara marcaría un tanto importante para la astronomía. Ahora, estimar la edad de las RR Lira no se puede hacer de la misma manera que se estima para estrellas “normales”. ¿Cómo hacerlo?

“Nuestra idea fue buscar RR Lyrae en un cúmulo, porque en los cúmulos todas las estrellas tienen la misma edad, algo que no pasa en una galaxia, donde tienes distintas generaciones de estrellas que pueden tener edades diferentes. En un cúmulo todo el mundo se formó al mismo tiempo y a partir del mismo gas”, explica Cecilia.

Si seguimos su razonamiento, encontrar una RR Lira en un cúmulo, con muchísimas estrellas de las que sí se puede determinar la edad, implicaría poder determinar la edad de la RR Lira.

“Además, la asociación de estrellas a los cúmulos es algo que se lleva décadas haciendo. Si tienes los datos de la velocidad de las estrellas, sabes cuál es la probabilidad de que una estrella con cierta velocidad sea miembro de un determinado cúmulo”, señala Cecilia. En otras palabras, si una estrella se mueve con el cúmulo, es parte de él.

“En un primer momento nos propusimos buscar cúmulos que fueran suficientemente masivos para que tuvieran al menos una de estas RR Lira raras. Porque la cantidad de masa que se requiere para formar una RR Lyrae más joven es mucho mayor que la cantidad de masa que se requiere para formar las RR Lyrae normales”, dice, agregando un ingrediente extra.

“El canal normal, el que lleva a RR Lira viejas y pobres en metales, forma una RR Lyrae por cada 10.000 masas solares. El canal que lleva a RR Lira más jóvenes y no tan pobres en metales necesita de 20 a 50 veces más masa para formar una RR Lyrae”, sostiene. Así las cosas, para formar una RR Lira jovenzuela como Pepita se necesitan unas 200.000 masas solares.

Cecilia dice entonces que ese es un “canal súper ineficiente” para formar una RR Lyrae. “De hecho, eso explica por qué esto no se había visto antes, cómo puede ser que no nos habíamos dado cuenta”, señala. Al ser un “canal muy ineficiente”, las RR Lira jóvenes son muy escasas. Y había otro problema.

Pepita es una estrella de edad intermedia. Pero los cúmulos estelares de edad intermedia también son escasos. “Y los que hay no son tan masivos como para tener diez RR Lyrae jóvenes, si no todo el mundo se hubiera dado cuenta de ellas hace décadas”, comenta Cecilia.

“Al volver a nuestro abordaje, vimos que en la Vía Láctea casi no hay cúmulos de esa edad intermedia: son jóvenes o son viejos. Los cúmulos globulares, que son masivos, son viejos. Los cúmulos abiertos son mucho menos masivos y se rompen muy fácilmente, por lo que no hay ni viejos ni de edad intermedia. Entonces, ¿dónde encontrar cúmulos del tipo de los globulares pero de edad intermedia? Es notorio y conocido que en la Vía Láctea no había cúmulos así”, dice Cecilia. Pero entonces pasó algo.

“Cuando en 2021 ya habíamos publicado el artículo sobre la Nube de Magallanes, leyendo novedades en el club de revisión que teníamos, alguien vino con un trabajo que reportaba que ya había más de 5.000 cúmulos abiertos conocidos en la Vía Láctea. Ese es un número interesante, porque la masa típica de un cúmulo abierto es de unas 1.000 masas solares”, señala. Así que sobre la base de fórmulas del trabajo anterior, estimaron si habría suficiente masa en esos cúmulos de edad intermedia para que hubiera alguna RR Lira joven.

“Las cuentas nos decían que podría haber una o dos”, cuenta Cecilia. Y al estudiar el asunto... apareció Pepita.

Centro de comando de la misión Gaia. Foto: Agencia Espacial Europea

Bienvenida, Pepita

En el trabajo tenían 15 estrellas candidatas asociadas a cúmulos abiertos de edad intermedia. Ese dato salió de información cruzada de varios catálogos de cúmulos abiertos de edad intermedia (con base en Gaia y otros) que arrojaban que 172 cúmulos abiertos tendrían edades de entre 1.000 y 8.000 millones de años. Quince estrellas asociadas a esos cúmulos eran candidatas a posibles RR Lira. “Ya cuando vi que había 15 candidatas me dije que tantas no podían ser. Era demasiado”, confiesa Cecilia.

Al estudiarlas, 14 resultaron ser “binarias eclipsantes”. Y entonces en el trabajo reportan que su búsqueda “dio como resultado una estrella identificada de manera robusta como una RR Lyrae miembro de un cúmulo abierto de edad intermedia: el cúmulo Trumpler 5”. Pepita, en el catálogo Gaia DR3, se identifica simplemente como “id=3326852328563919744”.

Trumpler 5, a su vez, es uno de los cúmulos abiertos más masivos de esa zona de la Vía Láctea, por lo que de cierta manera era más lógico que allí estuviera Pepita.

Encontrada... ahora, a no dormir

¿Qué pasó cuando encontraron esa estrella, del tipo RR Lira, asociada sin dudas a un cúmulo abierto de edad intermedia?

“Que no dormimos por tres semanas”, ríe Cecilia.

“Había que sentarse a escribir el artículo. Y más aún, había que tomar una decisión, porque en realidad nos faltaba un ingrediente, que es la velocidad a lo largo de la línea de visión. Gaia mide cómo se mueve la estrella en el plano del cielo, pero al vector velocidad le falta una componente que determina a qué velocidad se está alejando o acercando de nosotros. En la versión actual de Gaia ese dato no está porque la estrella es justo un pelín más débil que el corte que pusieron en los datos que publicaron hasta ahora, pero en los datos que Gaia liberará en diciembre sí va a estar”, dice.

¿Qué hacían? ¿Esperaban a publicar el trabajo, más redondo, con los datos que Gaia liberaría en diciembre, o lo publicaban con lo que tenían? Chan. Qué momento.

“Lo primero que hicimos fue buscar todo lo que se sabía sobre el cúmulo y sobre la estrella, que ya había sido identificada como miembro de él”, comenta. “Tratamos de buscar la velocidad radial de la estrella, pero no había ningún sondeo, ni público ni no público, que tuviera esa medida. Entonces había que decidir si esperábamos a observar la velocidad radial, que es la que liberará Gaia en diciembre, para luego sacar el artículo, o si lo publicábamos así”, dice.

“Otros colaboradores, con quienes hablamos en confidencia y a los que les mostramos los resultados, nos dijeron que no esperáramos. Como usamos datos públicos, esto lo podría hacer cualquiera en el mismo tiempo que nos llevó a nosotros hacerlo. Tras hacer todas las verificaciones y convencernos de que el resultado era robusto, lo enviamos a la revista y al mismo tiempo pedimos tiempo para observar la estrella y sacar la velocidad radial”, cuenta Cecilia.

Si bien los observatorios astronómicos tienen plazos para presentar pedidos de observación, Cecilia y sus colegas apelaron al “tiempo discrecional del director”. En pocas palabras, envían una justificación de por qué quieren observar determinada cosa de forma urgente, por qué en ese momento y no en el plazo que habría que esperar presentándose a los llamados semestrales. “La estrella era observable prácticamente cuando enviamos el pedido y el artículo, en octubre del año pasado. La estrella se empezaba a observar a finales de octubre, entonces o pedíamos para observarla de forma excepcional o teníamos que esperar un año”, justifica.

Tuvieron suerte y les aprobaron el tiempo de observación en el Large Binocular Telescope del Observatorio Internacional del Monte Graham, en Arizona, Estados Unidos.

“Tenía que ser un telescopio grande, que tuviera un espectrógrafo de alta resolución para poder observar la estrella en poco tiempo, porque como pulsa no la puedes observar por más de media hora. Y allí tenían eso. Así podríamos calcular la velocidad radial, y con eso confirmar completamente la membresía al cúmulo, y además estudiar las proporciones que tienen diferentes elementos pesados en la atmósfera, que es súper importante para estudiar el mecanismo por el que se formó la estrella”, sostiene Cecilia. Todo eso que señala ya salió publicado. El artículo lleva por nombre algo así como No es país para estrellas viejas.

“Este es el segundo artículo del año, ya hay doble artículo de esta estrella. El arbitraje del descubrimiento llevó más tiempo, pero este fue mucho más rápido porque lo mandamos como letter”, dice respecto de esta doble publicación con pocos días de diferencia. “Ahora lo que tenemos que hacer es entender por qué proceso raro de evolución binaria se formó esta estrella. Hemos visto que tiene algunos elementos que son muy deficientes en relación con los de otras estrellas del cúmulo, como el calcio, el itrio, el bario y el escandio, y otros que coinciden perfecto con las abundancias presentes en las otras estrellas, como el magnesio, el hierro, el zinc, el cobre”, señala.

“La idea es que esta estrella puede servir como una piedra roseta. Entendiendo esta estrella podemos entender qué pasó con todas las demás del disco, por lo que esto de las abundancias de elementos del otro artículo es súper importante para entender ahora cómo se puede haber formado”, lanza Cecilia.

Para eso, los datos que publicará Gaia en diciembre podrían ser muy alentadores. Si Pepita tiene una acompañante binaria, se verá allí. Si no la tiene, habrá que hacer modelados más complejos para explicar su joven existencia. Así es la ciencia: la aventura nunca termina.

“Nosotros creemos que eso es poco probable, y si la binaria que la formó ya no está, será mucho más difícil de modelar. Todos quisiéramos que sea este caso, que tenga una acompañante... ¡Vete a convencer a alguien que no te cree que la RR Lira es joven, que se formó por binariedad y encima la compañera no está al lado!”, lanza Cecilia. Seguro que ella y sus colegas ayudarán a encontrar las pruebas que hagan posibles a las RR Lira jóvenes. Lo cierto es que hoy Pepita está allí. Y tiene miles de millones de años menos de lo que se pensaba.

Artículo: First direct detection of an RR Lyrae star conclusively associated with an intermediate-age cluster

Publicación: Astronomy & Astrophysics (mayo de 2026)

Autores: Cecilia Mateu, Bolivia Cuevas y Juan Downes.

Artículo: No country for old stars

Publicación: Astronomy & Astrophysics (abril de 2026)

Autores: Valentina D’Orazi, Cecilia Mateu, Giuliano Iorio, Alexey Bobrick, Zdenek Prudil, Ricardo Salinas, Angela Bragaglia, Lyudmila Mashonkina, Raffaele Gratton, Ilya Ilyin, Natalia Álvarez, Vittorio Braga, Antonino Nunnari, Venu Kalari, Felice Cusano y Silvia Tosi.