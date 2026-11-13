Pasando lista: registran 13 nuevas especies de hormigas para Uruguay

Después de casi cuatro décadas, Uruguay actualiza su catálogo de hormigas, que incluye 13 especies nuevas para el país, entre las que se encuentran cultivadoras de hongos y raras especialistas de bosques.

Cuando la bióloga uruguaya Katherine Bombi estudiaba en la Universidad Federal de la Integración Latinoamericana (Brasil), tuvo que elegir en un momento con qué organismos trabajaría en su tesis de grado. El instante “eureka” llegó cuando el profesor de Ecología Comportamental llevó a su grupo a recorrer el predio de la universidad. Hizo sentar a los alumnos frente a un hormiguero y les pidió que lo observaran con atención. Apretó entonces una hormiga y sus estudiantes vieron cómo inmediatamente otras hormigas se dirigieron donde estaba la herida, la cargaron y la llevaron dentro del nido, como si fueran parte de un equipo de emergencia médica.

Katherine quedó tan fascinada por ese comportamiento que decidió dedicar sus tesis de grado y de maestría a las hormigas, con las que comenzó un largo romance académico que dura hasta hoy. Fue una sorpresa para ella misma, ya que es alérgica a algunas cosas, y si bien no es lo más frecuente, las picaduras de algunas hormigas pueden desatar reacciones alérgicas de relevancia.

En sus años de estudios descubriría muchísimas otras cosas apasionantes sobre estos animales, de los que puede hablar sin parar. “Si bien cada subfamilia de hormigas tiene sus particularidades, lo primero que me llamó la atención es que son animales eusociales, es decir, verdaderamente sociales, en los que la unidad de reproducción no es la hormiga sino el hormiguero. Su sistema de organización es increíble, con una división de tareas por castas, superposición de generaciones y cuidado cooperativo de las crías”, explica en la Facultad de Ciencias, al lado de decenas de ejemplares de las hormigas que estudia.

“Que organismos tan chiquititos, con un sistema nervioso simple, consigan hacer cosas tan complejas siempre me llamó la atención”, agrega, para luego enumerar algunas. Por ejemplo, que una reina sepa cuándo tiene que poner huevos fecundados y cuándo no fecundados; que todas las demás sepan cómo tienen que alimentar a las larvas, según si van a ser obreras o futuras reinas; que se den cuenta tiempo antes de si va a llover o no gracias a la detección de señales en el ambiente; que machos y hembras de distintos hormigueros sincronicen el vuelo nupcial; que algunas especies usen las hojas que cortan para cultivar un hongo del que luego se alimentan, lo que las convierte en las primeras agricultoras, decenas de millones de años antes que el ser humano, o que las reinas claustrales ingresen al hormiguero, del que nunca saldrán, con otras compañeras más chiquitas sobre el cuerpo, que les harán de nodrizas para cuidar sus primeros huevos.

La lista de comportamientos sorprendentes es larga, da para muchos documentales y desafía el concepto de inteligencia, siempre resbaladizo cuando lo usamos en referencia a otros animales e incluso a nosotros mismos.

Camino al andar

Por muy interesantes e importantes que sean las hormigas, cuando Katherine volvió a Uruguay para hacer su doctorado descubrió que había muchos baches en el conocimiento local de estos organismos, pese a los grandes aportes que en las últimas décadas han hecho especialistas como Martín Bollazzi y Virginia Mourglia.

Por lo general, en Uruguay las hormigas son vistas como una molestia o una amenaza. Lo son para la industria forestal (y también otros cultivos), para la gente que se dedica a la jardinería y hasta para quienes buscan simplemente que sus provisiones queden a salvo de esos insectos pequeñísimos y elusivos que parecen salir de la nada cuando algo de azúcar queda sobre la mesada.

Para peor, en Uruguay muchas generaciones se criaron traumadas por el cuento “La miel silvestre”, de Horacio Quiroga, en el que un hombre es devorado vivo por columnas de hormigas tras quedar paralizado por comer una miel con propiedades narcotizantes (imposible olvidar la pesadillesca línea “el contador sintió, por bajo del calzoncillo, el río de hormigas carnívoras que subían”). Sin embargo, hay un montón de servicios fundamentales que nos prestan las hormigas y que suelen olvidarse, como veremos.

El doctorado de Katherine está enmarcado en los efectos de la forestación sobre algunas comunidades de hormigas, en línea con lo que viene trabajando su tutor Alejandro Brazeiro con mamíferos, aves y plantas. A ella, como aclara bien, lo que le importa son los animales en sí, no su fama de plagas.

Antes de avanzar en ese tema, decidió averiguar cuánto aportaría su doctorado al conocimiento de las hormigas en Uruguay, de qué forma podía devolver ella al país su formación. Cuando comenzó a hacer una revisión, vio con sorpresa que el último catálogo de especies de hormigas en Uruguay tenía casi 40 años. Lo habían realizado tres mujeres en 1989: Lucrecia Covelo, Yolanda Petrone y María Philippi.

Como es tan estructurada como los insectos que estudia (algo que aparentemente es común entre los mirmecólogos), Katherine se puso a trabajar con paciencia en una nueva lista sistemática de especies de hormigas de Uruguay. ¿El resultado? Una publicación reciente que firmó junto con Belén Maldonado, de Entomología de la Facultad de Agronomía de la Universidad de la República (Udelar); Damián Hagopián, de la Sección Entomología de la Facultad de Ciencias (Udelar); Alejandro Brazeiro, del Grupo Biodiversidad y Ecología de la Conservación de la ya mencionada Facultad de Ciencias y al que pertenece la propia Katherine, y Rodrigo Feitosa, del Laboratorio de Sistemática y Biología de Hormigas de la Universidad Federal de Paraná (Brasil), que también es cotutor de su tesis.

En el artículo, Katherine y sus colegas suman nada menos que 46 especies de hormigas con respecto al último catálogo de 1989, de las cuales 13 son especies no registradas antes para Uruguay, halladas durante sus propias colectas.

Trabajo de hormiga

Antes de ver los hallazgos del trabajo y conocer un poco más de las nuevas especies de hormigas reportadas para Uruguay, hay que entender por qué hay mucho más en las hormigas que la imagen de plaga o molestia que tenemos de ellas. Para eso, hay que ejercer la abogacía mirmecológica, un rol que le queda perfecto a Katherine. “Vengo de una burbuja en Brasil en la que, para todos, las hormigas son muy importantes. Y acá me toca convencer y demostrar una y otra vez eso”, se ríe Katherine.

“Como pasa con muchos animales, hay especies que se adaptan más a convivir con el ser humano, y esas son las que generalmente causan más problemas o a las que las personas les prestan más atención en el día a día. Pero lo que no hacemos, en general, es mirar todo lo otro que está por detrás y que es fundamental”, dice Katherine en su primer alegato de defensa.

Por ejemplo, explica, las hormigas “participan en un montón de servicios ecosistémicos, desde el ciclado de nutrientes en el suelo hasta la aireación”. “La gran mayoría nidifica en el suelo, y al hacer los agujeros para las cámaras hacen que minerales que están en lo profundo salgan a la superficie”, agrega.

Son muy relevantes en la cadena alimentaria, porque entre ellas hay especies que son depredadoras activas, que cazan animales mucho más grandes, como escorpiones y arañas, otras que descomponen materia orgánica y muchísimas que también son fuente de alimento para montones de especies. “Hay incluso plantas que son mirmecócoras, es decir, que la dispersión de sus semillas depende de las hormigas”, cuenta Katherine.

A quienes las ven solo como una amenaza para sus plantas, vale la pena contarles que muchas especies hacen exactamente lo opuesto: las defienden contra otros herbívoros, como si fueran soldados a sueldo. “Algunas plantas tienen nectarios extraflorales; ellas consumen ese azúcar y, a cambio, expulsan a cualquier otro animal que venga a comérselas”, se entusiasma Katherine.

Para quienes dividen a las hormigas del país únicamente en “negras” y “coloradas”, este catálogo será una sorpresa bienvenida. Hay mucho por conocer aún sobre las especies que habitan en Uruguay, pero un paso básico para introducirnos en su mundo es entender cuáles son, que es justamente lo que hace este trabajo.

La mujer hormiga

Es esperable que tengamos una fauna rica en hormigas en Uruguay, tal cual explican los autores del trabajo. Somos un país de pastizales, con una altísima diversidad de plantas (puede haber entre 30 y 60 especies de plantas en un solo metro cuadrado), y como las comunidades de hormigas “responden fuertemente a la estructura de la vegetación y a la disponibilidad de recursos”, es lógico que haya una fauna de hormigas diversa y “regionalmente distintiva”.

Para averiguar cuán diversa es nuestra fauna de hormigas, Katherine y sus colegas recurrieron a varias metodologías. Primero, hicieron una revisión bibliográfica de todos los artículos científicos sobre hormigas en Uruguay, tanto anteriores como posteriores al catálogo de hormigas de 1989. En segundo lugar, buscaron especies registradas para Uruguay en bases de datos en línea como AntWeb (que tiene un proceso de validación riguroso), pero que no se encontraban en los artículos científicos revisados.

Y, por último, lo más interesante: salieron a buscar hormigas. Buena parte de los muestreos la hicieron en pastizales, cortafuegos, plantaciones de eucaliptos y bosques pantanosos de La Paloma, en Durazno, como parte del trabajo de doctorado de Katherine, pero también sumaron colectas en bosques ribereños, dunas costeras, bañados, pastizales salinos y jardines de Canelones, Maldonado, Montevideo, Río Negro y Rocha. Los ejemplares recolectados fueron identificados con paciencia de hormiga bajo la guía de Rodrigo Feitosa en Brasil. ¿Qué nos dice entonces la lista actualizada de hormigas del país?

Y las pobres hormiguitas...

En total, identificaron 163 especies correspondientes a 49 géneros y ocho subfamilias, frente a 117 que tenía el catálogo de los 80. Es decir, un aumento notable de casi 40% del conocimiento de nuestras hormigas y, por lo tanto, un gran aporte al estudio de la biodiversidad local.

Según el trabajo, esta cantidad de especies es “notable dada la extensión geográfica comparativamente pequeña del país y el esfuerzo de muestreo históricamente limitado dedicado a su mirmecofauna”. Basta una comparación para darse cuenta de esto. Una síntesis reciente de la Pampa brasileña documentó 205 especies de hormigas, pese a que el territorio analizado es mucho mayor a Uruguay.

“En este contexto regional, las 163 especies y subespecies registradas aquí indican que Uruguay sustenta una fauna de hormigas sustancial, al tiempo que refuerzan la necesidad de un muestreo más amplio y sistemático en los pastizales del Río de la Plata”, dicen los autores. Uno puede imaginarse la cantidad de especies adicionales que podrían registrarse si se repiten este tipo de colectas y esfuerzos de identificación en otros departamentos y otros ambientes.

Los departamentos con más especies citadas son Colonia (46), Durazno (42) y Montevideo (35). Y los géneros más diversos son Pheidole y Camponotus (con 18 cada uno), Solenopsis (15) y las cortadoras de hojas Acromyrmex (13). Las que solemos llamar “coloradas” y “negras” y que vemos cargando hojas, por ejemplo, son en su mayoría especies de este último género.

Pero lo más interesante surgió justamente de los muestreos propios. Nada menos que 13 nuevas especies de hormigas fueron registradas para Uruguay gracias a las colectas de Katherine y sus colegas, una cifra que en realidad podría aumentar en el corto o mediano plazo. Hubo algunos ejemplares que no pudieron identificar, que están actualmente bajo estudio y que podrían representar incluso especies nuevas para la ciencia. “Vimos algunas hormigas que ni siquiera encajan en géneros que se conocen. Si bien falta muchísimo estudio y colectar más ejemplares, podemos llegar a estar hablando no solo de especies, sino de géneros desconocidos para la ciencia”, dice Katherine.

Trabajo faraónico

Antes de meterse con estas nuevas especies de la fauna uruguaya, vale la pena repasar otras conclusiones generales que deja esta lista de hormigas. De las 163 especies que enumera el catálogo para Uruguay, hay solo una exótica, pero no cualquiera, ya que su fama es épica: la pequeñita hormiga faraón (Monomorium pharaonis), de un color amarillo o marrón claro casi transparente. Esta es una de las hormigas vagabundas más ampliamente distribuidas en el mundo, presente en Uruguay desde hace muchísimo tiempo (un trabajo de 1890 ya la registraba).

Hablando de la fama de plagas de las hormigas, durante mucho tiempo se creyó que se la llamaba hormiga faraón por haber sido una de las plagas de Egipto, lo que no parece tener fundamento alguno porque la Biblia no menciona a las hormigas entre las plagas (y porque la Biblia no es útil para dirimir asuntos científicos). El nombre se debe a que se la describió con base en ejemplares encontrados en Egipto, aunque hoy se cree que ni siquiera es originaria de allí.

Esta hormiga viajó a todas partes del mundo desde hace al menos dos siglos gracias a los barcos. En realidad, es una especie tropical, pero prospera en países templados exclusivamente gracias a nosotros, o más específicamente a la calefacción de nuestros hogares, lo que la ha vuelto una especie particularmente molesta en edificios (y en hospitales, porque puede transportar bacterias perjudiciales, que a su vez abundan en los hospitales). Si la encontrás en tu casa, no intentes eliminarla con un espray insecticida, porque estas hormigas forman nidos nuevos cuando sus colonias son fragmentadas.

Claro que, como aclara Katherine, nosotros también somos grandes exportadores de hormigas invasoras. Entre las 163 especies registradas aquí se encuentran Linepithema humile, llamada la hormiga argentina (humile viene de “humilde”, así que no faltará quien piense que el nombre común es irónico), y la hormiga de fuego Solenopsis invicta (lo de “fuego” es por el dolor que causa la picadura). “Causan estragos sobre todo de México para arriba, entre otros sitios, pero no aquí, donde son nativas”, aclara Katherine.

Entre las 163 especies de Uruguay también hay tres que son endémicas de nuestro país, es decir que viven solo aquí, al menos que sepamos hasta ahora. Son Hypoponera stoica, registrada únicamente en Nueva Helvecia (Colonia) hace ya más de 100 años, Pheidole industa (que se halló en 1939 en Montevideo), y Acromyrmex charruanus, una hormiga cortadora de hojas descrita para la ciencia por Martín Bollazzi y colegas en 2015, con base en ejemplares del departamento de Florida.

Una de las contribuciones más relevantes del trabajo, como los propios autores aclaran, es que las 13 especies que se suman a nuestra fauna “también representan extensiones de distribución hacia Uruguay, refinando así el conocimiento actual de las distribuciones de hormigas en el sur de Sudamérica”. Es hora de conocer algunas de sus características.

Ahora son 13

Entre las 13 nuevas especies de hormigas hay algunas particulares. Una de ellas es Allomerus williamsoni, una hormiga diminuta, de color castaño rojizo, de la que nunca se encontró un macho. Fue descrita en 1952 en Argentina y desde entonces pasaron 59 años antes de que se la volviera a hallar.

Allomerus williamsoni. Foto: Katherine Bombi

También es bastante rara Eurhopalothrix depressa, una hormiga de poco más de tres milímetros de largo que encontraron en un bosque pantanoso de Durazno, y que hasta ahora solo había sido hallada en Brasil. En otras especies de este género se ha visto que se cubren de barro o arcilla para camuflarse mientras cazan entre la hojarasca.

Eurhopalothrix depressa. Foto: Katherine Bombi

Hallaron también dos especies de hormigas que cultivan hongos, aunque muy diferentes entre sí. Una es la cortadora de hojas Atta saltensis (las hormigas de este género suelen hacer nidos realmente enormes) y la otra, Mycetophylax olitor, típica de bosques subtropicales húmedos.

Atta saltensis. Foto: E. Santos Ortega (iNaturalist)

En la lista figura también una pariente de las hormigas de fuego, Solenopsis metallica, cuyo nombre proviene del color naranja, de tonos metálicos, que adquieren algunos ejemplares.

Solenopsis metallica. Foto: Katherine Bombi

Otro de los hallazgos curiosos fue Neoponera crenata, encontrada en un bosque pantanoso de la Isla del Padre, en Rocha. Esta es una hormiga de poco más de medio centímetro de largo, que a veces es parasitada por el hongo Ophiocordyceps australis, pariente de la especie que inspiró la serie de ciencia ficción The Last of Us.

Neoponera crenata. Foto: Jonghyun Park (iNaturalist)

“Las que más me llamaron la atención fueron las que encontramos sobre todo en bosques, que son especies mucho más raras, menos frecuentes y muy sensibles. Géneros como, por ejemplo, Eurhopalothrix son muy especialistas de bosque. Son especies raras y cualquier alteración del bosque las puede afectar bastante. Entonces, cuando vi que acá había especies de estos géneros nuevos para Uruguay, me puse muy contenta. Está bueno saber que los tenemos, porque son indicadores de que todavía hay esperanza”, concluye Katherine.

Si algo faltaba en el alegato final de Katherine en defensa de las hormigas en Uruguay, está ese. Tener estas hormigas tan sensibles a los cambios ambientales nos permite contar con pistas sobre el estado de conservación de ecosistemas delicados de nuestro país, como los bosques pantanosos. No está nada mal para organismos a los que vemos a menudo como plagas y enemigos, a tal punto de convertirlos en villanos frecuentes de las películas catástrofe, en temible inspiración para civilizaciones extraterrestres invasoras o protagonistas de los cuentos más terroríficos de nuestra literatura.

En este sentido, el catálogo impulsado por Katherine puede verse no solo como un gran aporte al conocimiento de la fauna del país, sino también como un gesto de agradecimiento a su formación académica, pero también a las hormigas.

Artículo: The ants (Hymenoptera: Formicidae) of Uruguay revisited: an updated checklist after nearly four decades

Publicación: Zootaxa (octubre de 2026)

Autores: Katherine Bombi, Belén Maldonado, Damián Hagopián, Alejandro Brazeiro y Rodrigo Feitosa.