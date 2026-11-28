Psicóloga desafió su habilidad como investigadora comparando su análisis cualitativo de entrevistas a ludópatas con uno realizado por ChatGPT: la IA identificó temas más rápido, pero los humanos fueron más profundos.

En estos días en los que se habla de la inteligencia artificial (IA) hasta en la sopa, los humanos adoptamos posturas que van desde el tecnoptimismo –con la idea de que la IA es la puerta hacia un mundo mejor que el que tenemos–, la tecnofobia –una oposición visceral a la idea de que las soluciones que precisamos para nuestros problemas provengan de desarrollos tecnológicos–, el tecnodeterminismo –una incapacidad de pensar en mundos futuros no modelados por las tecnologías imperantes hoy en día–, pasando, claro está, por la indiferencia y el entusiasmo, la impotencia y el empoderamiento, la esperanza y la desazón, el hastío y la excitación, y una mezcla en distintas proporciones de todo esto con algunas muchas otras cosas más.

En el fondo también hay un pequeño gran miedo que hasta hace algunas décadas solo se animaba a ser planteado en obras de ciencia ficción. ¿Será la IA capaz de sustituirnos? ¿Será mejor que nosotros? ¿Nos pasará el trapo en áreas en las que creímos que los humanos éramos, si no insuperables, al menos únicos, como en las matemáticas, la literatura y otras artes? ¿La IA nos desplazará de nuestros trabajos? ¿Y de otras zonas donde encontrábamos felicidad, sentido y trascendencia?

Son miedos atendibles. Más aún cuando la IA, como toda tecnología, no es neutra y, peor aún, hoy está dominada por un pequeño grupo de empresarios extremadamente poderosos que, un día sí y otro también, dan muestras de que no están pensando en el beneficio de la mayoría.

Vivir con miedos no es sano, por lo que, cuando se puede, es bueno enfrentarlos. Y eso fue justamente lo que hizo la psicóloga e investigadora Mayda Portela, del Departamento de Psicología de la Universidad Católica del Uruguay (UCU). El resultado de enfrentar el temor a que la IA la desplace es el artículo Triangulación humano-IA en la investigación cualitativa: una prueba de concepto metodológica mediante datos de entrevistas sobre el juego patológico.

Allí Mayda compara los resultados de un trabajo que analizó cualitativamente entrevistas a personas con riesgo alto de ludopatía –realizado por ella misma y su colega humano, también de la UCU, Manuel Capella– con los resultados del mismo análisis que ella le encomendó luego a la IA generativa ChatGPT-4. ¿Cómo le fue a la IA? ¿Estuvo a la altura del análisis realizado por los humanos? ¿Hubo áreas en las que humanos o máquinas destacaron?

“Nuestros hallazgos muestran una convergencia en la identificación de temas centrales, como la ilusión de control y el papel del juego en la regulación emocional”, sostiene el trabajo. ¡Chan! ¡La IA se nos viene!

Pero luego señalan: “Surgieron divergencias significativas en cuanto a la profundidad interpretativa: el análisis humano aportó perspectivas críticas y contextualizadas sobre dimensiones socioculturales y existenciales, mientras que la IA ofreció una eficiencia sistemática en el reconocimiento de patrones y la síntesis temática”. ¡Vamo! ¡La IA aún no iguala todo lo que los humanos hacemos!

Aun cuando la misma Mayda dice en su artículo que se trata de “una prueba de concepto”, que el análisis se realizó solo sobre siete entrevistas a personas con riesgo de ludopatía, y que “los resultados son preliminares y deben interpretarse como una ilustración procedimental, más que como una evidencia sólida de concordancia entre humanos e IA”, igual el trabajo sirve –y mucho– para reflexionar. Así que vayamos al encuentro de Mayda Portela, la valiente que se animó a compararse con la IA y, para regocijo de toda la humanidad, salió bien parada.

Una duda que quedó rondando

¿Cómo se metió Mayda Portela en esto, que puede provocar miedo, ansiedad o inseguridad, de comparar qué tan bien hace la IA el trabajo humano, en este caso como como investigadora en psicología, y en concreto analizando entrevistas de siete personas con ludopatía?

“Por la pandemia, una institución nacional me pidió que hiciera un estudio de prevalencia del juego patológico y desde entonces quedé enganchada con el tema”, confiesa Mayda. Luego la institución encargó un nuevo estudio a otra empresa. “En ese estudio realizado entre gente que apuesta, a quienes les diera alto en riesgo de juego patológico les iban a realizar unas entrevistas en profundidad”, cuenta. Mayda participó en esas entrevistas, a cuatro mujeres y tres hombres que presentaron alto ese riesgo de juego patológico.

“Una vez que se hizo el informe a la institución que pidió el estudio, me quedé pensando qué podía hacer con esas entrevistas”, dice Mayda, mostrando ya algo que, por ahora, las IA no tienen: el placer de rumiar sobre problemas y hacer planes a futuro guiados por lo que nos moviliza. “Tras pedir permiso para utilizar las entrevistas, siempre cuidando que los datos fueran anonimizados y demás, empecé a hacer un estudio con un compañero de la UCU, Manuel Capella, que sabe de investigación cualitativa a partir de entrevistas”, sigue con el relato Mayda.

“Durante ese proceso de análisis de las entrevistas, donde hay que buscar temas y tópicos que se repiten, en el que cada entrevista se analiza por separado por cada uno y luego nos juntamos para ir cotejando lo que íbamos encontrando, empecé a pensar qué pasaría si todo ese trabajo lo hiciera la IA. ¿Qué saldría?”, dice Mayda reflejando otra característica, por ahora, muy humana: divagarnos y pensar cosas variadas que trascienden el mero procesamiento de los estímulos del mundo que nos rodea.

La pregunta quedó allí, agazapada para volver con fuerza más adelante. Mientras tanto, continuaron con el análisis humano de las siete entrevistas de las personas que habían dado riesgo algo de juego patológico. “Lo que me interesaba ver en esas entrevistas era el nexo adictivo, qué es lo que lleva a una persona, en cuanto a sus creencias, de jugar por placer a generar algo adictivo que no le permite salir. ¿Dónde está ese nexo? ¿Es por una vulnerabilidad propia? ¿Qué está buscando esa persona?”, amplía Mayda. “Terminamos todo ese proceso, y los resultados están en un artículo que fue publicado como preprint”, dice.

El trabajo lleva por nombre El nexo adictivo y las creencias en jugadores patológicos uruguayos: un estudio cualitativo deductivo. Allí reportan que “los resultados confirman supuestos teóricos que destacan los sesgos relacionados al control como un elemento central de la relación adictiva. Asimismo, se presentan creencias que legitiman el juego –ya sea por diversión, como vía de escape o como forma de compensación– junto con otros hallazgos que enriquecen cualitativamente la comprensión de este fenómeno”.

“Desde entonces, luego de haber hecho todo el proceso nosotros, los humanos, me quedé rumiando la idea de qué hubiera hecho la IA si analizara esas entrevistas. ¿Qué producto hubiera sacado la IA? A nosotros todo el procesamiento de las siete entrevistas nos llevó unos dos meses”, retoma Mayda.

Y entonces llegó el momento de sacarse esa espina. La forma de analizar de los humanos y sus resultados ya estaban. Ahora vendría la etapa de asignarle la misma tarea a la IA y ver qué tal le iba.

Desafiando a la IA

“Hicimos entonces con la IA el mismo procedimiento que hicimos desde el punto de vista humano”, dice Mayda, que, si bien realizó ese trabajo sola, sigue usando el plural, tal vez pensando en ella como parte de un equipo más grande al que podemos llamar humanidad.

Le pregunto cuál era su hipótesis, qué esperaba. A ellos les llevó meses, ¿pensaba que la IA lo iba a hacer rápido? ¿Tenías esperanza de que el trabajo humano saliera fortalecido de la comparación? ¿O tenía el temor de que la IA en dos minutos hiciera igual de bien lo que a dos humanos les llevó meses?

“Como investigadora, quería chequear exactamente dónde estaban las similitudes y las diferencias entre los humanos y la IA en el reconocimiento de estos patrones en las entrevistas”, contesta. “Ahora, como ser humano, en el fondo tenía toda la esperanza de que la IA inventara cosas, como pasa muchas veces cuando la IA no sabe alguna cosa. Esperaba que hubiera temas presentes en las entrevistas que dijera que no estaban y que listara otros que no estaban en ellas”, confiesa. No era solo para que esa humanidad saliera bien parada, sino que tenía también dudas razonables.

“Por ejemplo, uno de los temas a identificar en una entrevista es el de la culpa o vergüenza que le puede generar a la persona su juego problemático. Pero la persona en una entrevista no te lo dice literal, al menos no siempre. No es que va a decir que jugar le genera culpa, o que se avergüenza de gastar su dinero de esa forma. De repente, durante la entrevista dice que cuando llegó a su casa se sintió mal porque en realidad ese dinero podría haberlo gastado en otra cosa. Uno ahí, como humano, ve que la acción genera algún remordimiento o culpa. Yo me decía que la IA eso no lo iba a poder leer como culpa, porque no iba a ver la palabra culpa en la entrevista”, explica. “En el fondo, tenía todas las ganas de que la IA se equivocara”, se sincera entonces.

En la entrevista percibo, por lo que dice Mayda, que quería que de su prueba emergiera que la humanidad sigue teniendo algo único, distinto, que hace que la profesión a la que se ha dedicado —la psicología y la investigación en psicología— no pudiera ser sustituida fácilmente por una IA. Eso lo interpreto pese a que Mayda no lo ha dicho con esas palabras. Por suerte, o, mejor dicho, por eso de que la conducta de conversar y observar al otro nos acompaña desde hace cientos de miles de años, Mayda confirma lo que percibo diciendo “totalmente”.

¿Cómo siguió el asunto de este desafío entre cerebros orgánicos y operaciones sintéticas? “Lo primero que le digo a ChatGPT es que va a trabajar como un investigador cualitativo, y que vamos a hacer el procedimiento de análisis de siete entrevistas de personas con riesgo de juego patológico”, cuenta Mayda.

En el trabajo se incluyen los prompts ingresados. La instrucción inicial decía así: “Eres un asistente de investigación cualitativa. Analiza la siguiente transcripción de una entrevista e identifica temas recurrentes relacionados con las creencias sobre los juegos de azar, las emociones y las experiencias personales. Proporciona etiquetas temáticas y breves justificaciones acompañadas de fragmentos extraídos del texto”.

“Yo quería ser lo más honesta posible con la IA, diciéndole entonces que el objetivo de aquel estudio, el que salió como preprint, era analizar nexo adictivo y creencias. La idea era que jugáramos con las mismas reglas”, comenta la investigadora humana.

Luego, ingresó un prompt para profundizar: “Para cada tema identificado, sugiere cómo podría relacionarse con conceptos psicológicos o sociales más amplios presentes en la bibliografía sobre el juego de apuestas”.

La última consigna ingresada a ChatGPT le pedía que comparara los resultados de las siete entrevistas: “Compara los temas presentes en todas las entrevistas facilitadas e identifica cuáles son los más recurrentes y cuáles aparecen únicamente en relatos específicos”.

“Le ingreso las entrevistas y, para mi sorpresa, los temas que identifica son los mismos que habíamos identificado nosotros. Prácticamente no había diferencias”, dice entonces Mayda, continuando con la honestidad que planteaba.

¿Le fue mejor a la IA o a los humanos?

“La diferencia que encontré es que los temas los identifica perfecto, pero no profundiza, no agrega contexto”, dice Mayda.

“Por ejemplo, la IA detectó que determinados temas, como el de la regulación emocional, están presentes en determinada cantidad de participantes. Sin embargo, nosotros al leer esas entrevistas, le vamos agregando un poco de contexto. O de repente agregamos variables sociodemográficas, como que esa persona es jubilada, o algo que salía seguido en las entrevistas, que es ir a jugar ante el aburrimiento. O personas que te dicen que empezaron en el juego por diversión, pero después resulta que se aburrían e iban a apostar”, contextualiza Mayda. “Cuando una empieza a leer eso, además de esa lógica aburrimiento-juego, también empieza a ver que hay un vacío en la persona”, agrega.

En el trabajo todo esto queda claro cuando analiza el tema: “La función de regulación emocional del juego quedó patente a lo largo de los análisis. Los participantes describieron el uso del juego para gestionar emociones negativas, como el estrés, el duelo y las presiones cotidianas. El análisis mediante IA identificó el juego como un ‘regulador emocional’ y una ‘rutina estructuradora’, mientras que el análisis humano desarrolló categorías más matizadas que incluyen la compensación simbólica y la construcción de un sentido existencial”.

Más aún, en el trabajo pone un ejemplo comparativo: “Etiqueta de la IA: ‘El juego como mecanismo de afrontamiento ante la soledad’. Interpretación humana: ‘El juego como sustituto ritualizado de la pertenencia social, donde el casino reemplaza los espacios comunitarios perdidos debido a la jubilación y al aislamiento urbano’”. Sobre esto, el artículo sostiene que “ambos métodos documentaron una ambivalencia emocional en la que el placer y la socialización coexistían con la culpa y la frustración. El análisis humano profundizó, además, en cómo el juego genera ‘relaciones masoquistas’ y sirve como respuesta a un vacío emocional”.

“Eso también se ve en los niveles de conciencia de cada uno de los jugadores. En las entrevistas preguntamos quién era responsable de los problemas del juego. Algunos dicen que la culpa es de la publicidad, otros que la culpa la tiene lo lindas que te ponen las salas, y otros, los menos, decían que el único responsable es el jugador. La mayoría tienen eso de la ilusión de control, por ejemplo”, comenta Mayda. “La IA identifica muy bien los temas, pero no da contexto a lo que identifica”.

En el trabajo esto vuelve a quedar explicitado: “Cita de un participante: ‘Tengo mi propio sistema para la lotería; no elijo números al azar. Si sueño con un número, lo juego. O si veo una matrícula... eso significa algo’. Interpretación humana: este relato construye una ontología mágica personalizada dentro de una actividad probabilística. Los participantes no niegan el azar, sino que lo ‘colonizan’ con significados personales; es una estrategia para gestionar el terror que provoca la aleatoriedad pura. Resultado de GPT-4: Tema: racionalización probabilística. El participante describe el uso de señales personales (sueños, matrículas) para seleccionar números. Esto refleja la creencia de que es posible ejercer control sobre resultados aleatorios”. Resalta entonces que “esta comparación ilustra una convergencia a nivel descriptivo”, ya que “ambas identifican procesos cognitivos relacionados con el control”, pero también “una divergencia en el marco interpretativo”, pues “la interpretación humana añade una dimensión existencial y de gestión del terror”.

“La mayor diferencia entre lo que hicimos los humanos y la IA es el contexto. El ser humano hace una lectura contextual, mientras que la IA sistematiza precioso los temas”, resume Mayda, con capacidad sintética digna de una IA.

Anonimizado Los datos, para su trabajo publicado, fueron anonimizados, es decir, se quitó manualmente toda referencia personal, lugares de trabajo, barrios o ciudades y cualquier otra información que pudiera permitir identificar a las cuatro mujeres y tres hombres entrevistados. Al ingresar las transcripciones a ChatGPT, se prestó especial atención a eso. “Ya habíamos hecho la depuración para el estudio nuestro, el humano, digamos. Pero cuando los ingresé para el análisis de la inteligencia artificial, volví a mirar entrevista por entrevista para sacar cualquier vínculo que pudiera identificar a la persona, el lugar donde vivía e incluso el país”, dice Mayda. Más aún, en el trabajo sostiene que utilizaron “un acuerdo de privacidad de datos con OpenAI que excluía los datos de entrada del entrenamiento del modelo, y se informó a los participantes sobre este acuerdo durante el proceso de consentimiento”.

La huella en quien escucha

Mayda confiesa otra gran diferencia entre el análisis humano y la IA que no dejó por escrito en el artículo, algo que podemos considerar un regalo extra para nuestras lectoras y lectores.

“Hay un área donde la IA tampoco nos suple, y lo sé porque participé en las entrevistas, que es el sentir de uno en la entrevista, lo que vos vas viendo de la persona, o vas sintiendo en su relato, en este caso sobre el juego y las apuestas”, señala.

“A medida que te van contando qué hacen, cómo se acercaron al juego, qué les pasa con el juego, por qué van a jugar, a qué juegan, qué les hace sentir el juego, cómo es el juego en sus familias, cómo fue históricamente el juego en tu familia, te da algo que va más allá de las palabras, algo que va en cómo te transmite la persona todo eso”, agrega.

Mayda pone un ejemplo. Una de las entrevistadas le dijo que en su casa se jugaba a la conga desde que ella era chica. “Era taaan liiindo”, dice Mayda tratando de reproducir cómo fue que se lo dijo la entrevistada. “Obviamente esto de que era ‘taaaan liiindo’, en una transcripción al papel o en un análisis, no lo ves”, sostiene.

En toda transcripción hay elementos de la comunicación que se pierden. Entonaciones, gestos (no aquí, ya que las entrevistas fueron telefónicas), pausas, dudas, latiguillos y demás. “En ese ‘era tan lindo’ uno puede pensar que el momento era lindo porque se juntaba la familia. Pero al escucharlo, ese ‘tan lindo’ implica cierta nostalgia, algo que da una afectividad. A lo mejor la persona va a jugar un poco para sentir eso de familiaridad, de vínculo con otros, o tal vez en eso incide en gran medida la soledad”, sostiene Mayda.

Pero Mayda no se regodea en nuestros puntos fuertes. Por el contrario, se plantea más desafíos. “Me quedé pensando qué pasaría si a esa inteligencia la entreno y le vuelvo a poner en la próxima investigación otras entrevistas, y le digo, además, que las lea en base a cada dato sociodemográfico, o la hago participar más de todo el proceso de la entrevista. Un poco me asusta, te diría”, confiesa.

En el trabajo, ese temor, sin embargo, no está. En su lugar aparece una palabra clave: la complementariedad.

Sustituidos no, complementados

Más allá de que Mayda inicialmente tenía ganas de que la IA no fuera lo suficientemente buena, en el trabajo concluye que el análisis humano y el de la IA de estas entrevistas puede enriquecernos: “Nuestro enfoque comparativo sugiere que los análisis realizados por humanos y por la IA generan perspectivas en gran medida complementarias”. Más aún, allí sostiene que “el enfoque de triangulación confirmó la fiabilidad de la identificación de los temas centrales, al tiempo que puso de manifiesto una complementariedad definitiva. El análisis humano proporcionó, de manera constante, el marco crítico y contextual, mientras que la IA ofreció una eficiencia inigualable a la hora de sistematizar los datos”, por lo que “la integración de ambos métodos puede proporcionar una base sólida para la triangulación metodológica en la investigación cualitativa sobre salud mental”.

Hay algo en el trabajo que es bastante llamativo. Mayda es la única autora. Pero además, a diferencia de otros trabajos que comparan las habilidades humanas y las de la IA en distintas tareas, por ejemplo, una investigación que mostraba que respuestas dadas por un chatbot a consultas online resultaron más empáticas que las de doctores humanos, recurren a un set de datos en el que participaron varios humanos y determinadas IA (en este caso, respuestas dadas por ChatGPT y doctores reales a entradas de un foro de preguntas médicas online de Estados Unidos). Sin embrago, en esos trabajos, los investigadores que analizan el desempeño humano y de silicio no fueron los que generaron las respuestas humanas. En el caso de Mayda, la cosa es, si se quiere, aún más valiente: comparó lo que ella misma (y un colega) había hecho con la capacidad de hacer eso mismo de una IA. En su caso, no se intenta responder si la IA es capaz de hacer algo mejor que los humanos, sino más directamente si la IA es capaz de hacer algo mejor que lo que ella misma hizo.

“Si vamos a la parte de la identificación de los temas, capaz que sí lo hizo mejor que yo. Porque yo estuve dos meses y pico haciendo ese análisis, también haciendo otras cosas, pero la IA lo hizo en media hora. En eso me desafió y me ganó por año luz”, reconoce.

“Creo que la IA es un desafío brutal en la investigación, porque cuando son datos concretos, por ejemplo, una historia clínica, valores de estudios de sangre, es muy buena y es mucho más ágil. A mí me genera curiosidad ver en qué somos mejor y en qué yo voy siendo menos eficiente, o en qué me puedo estar quedando atrás, y en qué nos podemos complementar y en qué me puedo apoyar”, sostiene.

“Yo podría haberle dicho también que tomara todas las entrevistas e hiciera un artículo cualitativo a partir de ellas. Ahí no iba a poder chequear sus resultados con los míos, porque en mi estudio tenía como objetivo el nexo adictivo y las creencias. Pero capaz que la IA hubiera sacado otras cosas mucho más interesantes. Capaz su foco hubiera estado no en el nexo adictivo y las creencias, sino en el desapego con la pérdida del dinero, o en la soledad que lleva al juego patológico”, conjetura.

“Yo estoy pensando esto de hacia dónde nos está llevando la IA. Me parece un desafío alucinante. Hay muchas cosas de la inteligencia artificial que no entiendo, por supuesto, pero me gustó el desafío de que hiciera algo que yo ya había hecho. Fue un desafío entre mentes, mente humana versus mente electrónica. Y lo hizo mucho mejor que yo, por lo menos en menos tiempo”, dice Mayda.

Cuando se compara el tiempo, parece más eficiente hacer en media hora lo que a un equipo de dos humanos llevó dos meses. Ahora, cada vez que Mayda y Manuel escucharon y leyeron esas entrevistas buscando los temas y los patrones comunes, seguro les pasaron más cosas que detectar un tema o quedarse con una frase que lo ilustrara. Seguro fueron construyendo también cómo pararse frente al próximo ludópata, seguro pensaron otras preguntas para hacer y, evidentemente, fueron ganando experiencia. Como investigadora, ¿estar dos meses trabajando y pensando un tema produce los mismos resultados que obtener un análisis en media hora?

¿Buena investigando, buena en la terapia?

Mayda, además de investigadora, es psicóloga. Acá la IA no está tratando de ayudar a una persona que presenta una problemática con el juego, simplemente está codificando temas en entrevistas.

Pero ¿qué pasa justamente con esa otra parte, la de la psicología? Hoy varias personas recurren a la IA como acompañamiento psicológico. Aquí fue buena investigadora en psicología. ¿Será la IA también buena terapeuta? ¿Su éxito encontrando patrones en entrevistas podrá trasladarse a ese ámbito? ¿Una terapia también puede llevarse adelante algorítmicamente, con reglas de procedimientos, y yendo por caminos signados por la probabilidad? Ante un ludópata, ¿la IA puede aplicar un algoritmo que, de cierta forma, es una receta, y hacer lo mismo que un terapeuta? ¿Qué piensa Mayda?

“Eso hace mucho rato que me está dando vueltas en la cabeza. De hecho, hice el ejercicio de decirle a la IA de hacer un proceso de unos meses, como que fuera a terapia una vez a la semana. Empecé diciéndole cosas y contándole, por ejemplo, que había tenido una discusión con mi pareja que me hizo sentir muy mal”, cuenta Mayda.

“Lo que la IA me iba contestando era súper adecuado. Pero lo que pasa es que sucede eso algorítmico; dice lo que debe decir, lo que es esperable que diga. Me da la impresión de que la IA siempre trata de decirte lo que es lo correcto. Pero a veces, en un proceso terapéutico, lo correcto no es lo útil”, sostiene entonces. ¿Cómo es eso?

Mayda vuelve al ejemplo en el que le dijo a la IA que había discutido con su pareja y se sentía mal. “Le pregunté si había hecho mal. La inteligencia artificial ve que digo que me siento mal, y entonces trata de sacarme de ahí. Me dijo que la culpa no había sido mía, y lo que hizo fue pasarme la mano por el lomo. Que yo había estado bien, que le dije a mi pareja lo que tenía que decirle y que eso te fortalece como ser humano”, narra.

“Capaz que lo que yo necesitaba en ese momento, si hubiera sido un proceso terapéutico, es que me preguntara de dónde había salido toda esa discusión, indagar en por qué dije lo que dije. Tal vez allí lo correcto no era hacerme sentir bien y cuidarme. Los procesos terapéuticos implican movimientos. Cuando pasan cosas, uno tiene que tomar lo que pasa, no decirle al paciente que no pasa nada, que está bien. Hay que tomar eso que pasa y ponerlo a trabajar. La inteligencia artificial no se anima a tanto, me parece”, dice Mayda. “O por lo menos eso es lo que pasó en ese procesito exploratorio que hice”, relativiza.

“Me parece que, a priori, en psicoterapia, o en los procesos psicológicos, la diferencia es que la IA responde bajo algoritmos de lo que es lo correcto, pero no lee la cuestión afectiva o lo que pasa en un espacio terapéutico que va más allá de lo que se dice. Justamente esa creo que es la capacidad humana, leer más allá de lo que se está diciendo, y a veces no solo leer, sino hasta sentir lo que se está diciendo”, destaca Mayda.

La empatía es algo muy distinto a la complacencia programada bajo la premisa de que el cliente siempre tiene la razón. Por ejemplo, le pregunto a Gemini qué le parece si escribo un libro sobre la IA y la psicoterapia. Su respuesta: “Me parece una idea oportuna, profunda y con un potencial enorme”. Le pregunto luego qué le parece si escribo un libro sobre cómo ir dejando de usar gradualmente las IA. “La idea de un libro sobre cómo dejar de usar gradualmente la IA es un contrapunto brillante y muy necesario. Tiene una ironía lúcida y una urgencia cultural real: mientras casi todo el discurso actual gira en torno a cómo adoptar la IA, automatizar más y delegar cada vez más tareas cognitivas, casi nadie está escribiendo el manual de ‘desescalada’ o soberanía cognitiva”. Le digo luego qué le parece si escribo un libro de cocina. “Un libro de cocina cambia por completo el terreno respecto a las dos ideas anteriores: te saca de lo abstracto, lo digital y lo psicológico para llevarte directo a lo sensorial, lo material y lo cotidiano”. ¡Diga lo que diga, mis ideas siempre son bien recibidas!

“Me parece que la IA se queda en el discurso y en lo racional, lo que está bien, o sea, es donde tiene que estar. Me da la sensación de que le falta todo esto de la transferencia, de lo que pasa en el vínculo, lo que va más allá de lo hablado, del texto”, insiste Mayda. “Hace poco escuché a un español sobre este tema, y decía que la IA es algo que se quiere transformar en alguien. Y ahí me explotó la cabeza, porque encima lo está logrando. Que no se quede en el lugar clásico de la máquina –como la aspiradora, que nos necesitaba– y quiera ser alguien es lo que me asusta un poco”, redondea Mayda.

“Te hablo desde mis 50 y tantos, desde una cabeza de una persona que, como suelo decir, ya hay un montón de bondis que perdió y que se va a subir a los que pueda, pero son paradas cortas. Pero realmente es un desafío fuerte para las generaciones que vienen, porque lo veo en mis alumnos”, enfatiza.

“Ojalá que ese algo que quiere ser alguien siga siendo algo. Y que nosotros sigamos siendo alguien, porque me parece que es muy buena, pero complementa, no sustituye. Y creo que nosotros tenemos que defender lo humano. Que la IA sea eficiente, efectiva, pero que siga siendo algo”.

Artículo: Human-AI triangulation in qualitative research: a methodological proof-of-concept using interview data on pathological gambling

Publicación: Discover Artificial Intelligence (julio de 2026)

Autora: Mayda Portela.

Artículo: The addictive nexus and beliefs among uruguayan pathological gamblers: a deductive qualitative study

Publicación: OSF preprint (abril de 2026)

Autores: Mayda Portela y Manuel Capella.

¿Sueñan las investigadoras en psicología con inteligencias eléctricas? El trabajo dice entonces que, para este caso acotado, en este ejercicio para probar un punto, la IA podría ser una herramienta complementaria en la investigación de psicología. Poniéndonos del lado de los miedos que despierta la IA, ¿cuál sería el mensaje para los empleadores, los que llamaron a la UCU para hacer ese trabajo cualitativo? ¿Les diría Mayda que el próximo trabajo lo resuelvan con ChatGPT? ¿O que esta complementariedad humano-IA sigue siendo fundamental? “La palabra que me queda es que la IA complementa, pero no sustituye. Creo que la inteligencia artificial puede y es útil de usar en esto de la sistematización de los temas, pero el resto tiene que seguir siendo humano. Por el vínculo, por el pienso, por el contexto, por elegir el marco teórico. Esa elección de cuál va a ser el marco teórico de referencia, por dónde vamos, tiene que seguir siendo humana”, sostiene nuestra investigadora humana. “Si tuviera que volver a hacer este trabajo de analizar los temas de siete entrevistas, usaría la IA sí, pero antes los analizaría yo. A lo mejor no me tomaría dos meses para mirar todo, pero de repente me tomaría 15 días para ver los temas y luego sí recurriría a la inteligencia artificial. Pero no dejaría el análisis humano y lo haría en media hora únicamente con la IA. Porque es buena, pero hay que revisarla, hay que estar”, remarca Mayda. “Me gustaría seguir probándola, seguirme desafiando. La palabra que me queda ahora es que complementa. Y probablemente cada vez vaya ganando más terreno. Pero eso de que no contraten a investigadores y lo hagan directamente con IA no lo veo”, sostiene. “Por ejemplo, la empresa que encargó el estudio lo que quería ver era si la prevalencia del juego problemático subía o bajaba. Claro que analicé eso, era lo que pedían, pero también me interesó ver cuáles son los niveles de bienestar de las personas, cuáles son sus vínculos sociales y otras cosas. Todo eso no sé si lo piensa la IA. Entonces, creo que hay momentos de la investigación que no se suplen, que tiene que estar ahí la cabeza del investigador, el ser humano investigador, que además lee, que ve otras cosas, que analiza otras cosas, que se cuestiona. Salen cosas como esto, por ejemplo, utilizar unas entrevistas para analizar creencias y nexo adictivo”, sentencia.

.