Pavada de fósil: Salto aporta la primera pava de monte del Pleistoceno de Uruguay y la más austral del registro fósil de América

Una ulna de entre 20.000 y 60.000 años fue asignada al género Penelope, casi seguro perteneció a una pava de monte como las actuales y nos dice que a fines del Pleistoceno, en Paso del Buey Negro, Salto, seguro había bosques.

–Hola, Leo, tengo una tontería paleontológica nueva –decía un mensaje del paleornitólogo Washington Jones, encargado de la colección de aves del Museo Nacional de Historia Natural (MNHN), en mi Whatsapp.

Bajo esa línea, adjuntaba un artículo científico titulado “Primer registro de Penelope sp. (Aves, Cracidae) en el Pleistoceno tardío del norte de Uruguay”, que firmaba junto con Andrés Rinderknecht, también del MNHN, Lara Yorio, Andrea Corona y Martín Ubilla, del Departamento de Paleontología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, y Martín Ghizzoni, de la Dirección General de Educación Secundaria de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). Tras una rápida primera lectura, le contesté el mensaje.

–No es una tontería... ¡es una pavada... de monte! –envié. Es que el fósil que allí reportan, una ulna de un ave, que vendría a ser como nuestro cúbito del antebrazo, pese a que solo pueden afirmar que pertenece al género Penelope, sería la evidencia más antigua de la presencia en nuestro país de las actuales pavas de monte, unas aves magníficas de color negro, parecidas a un pavo o un faisán, que le alegran la vida a quien anda por una zona de bosque en buena parte del país. Para los científicos, la pava de monte voltea la cabeza cuando la llaman por el nombre Penelope obscura.

–Sí, bien pava. Por tontería me refería a que es un huesito pequeño –aclaró Washington. Pero como el tamaño de las cosas poco tiene ver con la relevancia que les demos, en pocos minutos pactamos un encuentro en la sede del Museo Nacional de Historia Natural que está abierta al público en la ex Cárcel de Miguelete (lamentablemente, la mayor parte de la colección científica y laboratorios del museo aún siguen sin acceso a visitantes en un edificio con pésimas condiciones para su preservación, estudio y deleite para la población).

Es que no solo es el único fósil asignado a una pava de monte de nuestro país, sino que es el cuarto encontrado en toda América del Sur de este género de gallináceos que forma parte de la familia de los crácidos, aves poco voladoras oriundas de América.

Que las pavas de monte sigan vivitas y coleando en nuestro país, en algunas partes de Argentina y Paraguay y en el sur de Brasil no le quita mérito al hallazgo ni al estudio del material. No todos los animales que vivieron en el Pleistoceno tardío, es decir, hace entre 129.000 años y tan solo 11.700, se extinguieron. De hecho, nosotros, los humanos sudamericanos, somos unos de ellos: llevamos en este continente al menos nos 13.000 o 14.000 años. Lo fascinante de la paleontología es que nos ayuda a ver cómo son las ramas del árbol de la vida, ya sea dejando que nos asomemos a las ramas que quedaron truncas como a aquellas que hoy muestran la maravilla de la vida en todo su esplendor. Al hacerlo, nos conecta con todo lo que hubo alguna vez, con todo lo que hay a nuestro alrededor, y nos increpa sobre lo que dejaremos para quienes vienen.

Así que abróchense los cinturones, nos vamos unas decenas de miles de años al pasado de la mano de una ulna encontrada en sedimentos de la Formación Sopas que afloró en Paso del Buey Negro, en el extremo norte del departamento de Salto. Nuestro guía: Washington Jones, que además de estudiar fósiles de aves y curar la colección de aves del MNHN, también hace de guía de quienes visitan el museo (un lujo que solo se da en un país que invierte poco en la ciencia como Uruguay).

Pavada de fósil

Todo este cuento sería imposible sin dos o tres grandes protagonistas. El primero y más necesario es una pava de monte del género Penelope, que hace entre 20.000 y 60.000 años murió y quedó sepultada con tan buena fortuna que algunos de sus huesos, en lugar de descomponerse, se fosilizaron.

El segundo gran artífice de todo esto es el profesor Martín Ghizzoni, fabuloso entusiasta de colectar fósiles del departamento de Salto. Si bien Martín sabe bien dónde buscar sus fósiles, el tercer gran protagonista de todo esto es el azar: sin él, dar con una pequeña ulna derecha, de tan solo 8 cm, en los barrancos de Paso del Buey Negro, podría no haber sucedido. El resto de los protagonistas se sumaron de una forma, si se quiere, un poco más convencional.

Martín contactó al paleontólogo Martín Ubilla de la Facultad de Ciencias, algo que hace habitualmente, dado que colecta tantos fósiles que hasta tiene una colección propia (la Colección Paleontológica Ghizzoni, donde a esta ulna se le asignó el código CPG 130-2) y luego le envió la foto. Al ver que el fósil pertenecía a un ave, Ubilla encendió la washingtonseñal.

“Ubilla últimamente es como el padrino de mis trabajos de paleornitología. Siempre está persiguiéndome con el tema de los huesos que andan en la vuelta, y su sueño sería que hiciera una revisión de todos los fósiles de aves que hay en Uruguay”, confiesa Washington Jones con la voz un poco cascada tras haber recibido una numerosa visita escolar (a juzgar por la cara de las niñas y niños que me crucé al ingresar al museo, lo que les dijo los llenó de entusiasmo).

“Un poco estoy en eso de revisar todos los fósiles de aves, pero hay huesos que son... poco atractivos, como los fósiles de un tero. No es que no valga la pena, pero al mismo tiempo, hay materiales mucho más interesantes para estudiar, lo que hace que esa revisión completa sea algo casi imposible de abarcar”, cuenta con total franqueza Washington como diciendo “tantos fósiles, tan poco tiempo”. Acto seguido, pone un ejemplo de lo que sería un material “más atractivo”: “Te adelanto que vamos a publicar la redescripción de un hueso de fororraco que no es de lo que se pensaba que era, y que sería el material de una nueva especie de ave del terror”, dice con el rostro iluminado. “Esas cosas son mucho más pesadas que perseguir los huesitos chiquitos de aves del Pleistoceno, muchas de las cuales viven hoy en día”, dice.

Como suele suceder, lo ya conocido no llama tanto la atención como lo novedoso. “Puede ser un error no estudiar todos los materiales, porque siempre puede haber sorpresas o conexiones inesperadas, pero la mayoría de las veces eso no pasa. Y el tiempo de uno es limitado. Por ejemplo, hasta ahora no hemos dado con el fósil de una especie actual de ave que estuviera fuera de su rango de distribución actual, es decir, de una especie de ave del Pleistoceno que vivió en Uruguay pero que hoy vive a 2.000 kilómetros de nuestro país”, desliza.

Así que lo de una pava de monte de unas decenas de miles de años parecía no tener prioridad para Washington. El asunto es que estaba endeudado. Y quien debe no decide con total libertad.

Saldando las deudas

“Este trabajo era una deuda importante que tenía, porque fue parte de los objetivos del viaje al Museo de Historia Natural del Instituto Smithsoniano para ver materiales de distintas especies, entre ellas de los crácidos, la familia de la pava de monte”, dice Washington como si estuviera hablando ante un funcionario del Clearing Paleontológico.

Washington ya nos contó sobre este alucinante viaje al Smithsonian, ubicado en la ciudad de Washington, Estados Unidos, en una nota anterior en la que nos hablaba del buitre del trueno. Entonces nos decía que el Smithsoniano le había resultado abrumador. “Era como estar en un hipermercado: había 150.000 esqueletos de las aves que se te ocurran. Era desesperante. Sacabas fotos, anotabas y trabajabas como una bestia. Y no te daba el tiempo”, decía, pese a que pasó allí dos semanas. En ocasión de aquella nota prometíamos que “gracias a esa visita, tanto la investigación del buitre del trueno como otras lograron avanzar y seguro serán objeto de futuras publicaciones que acrecienten el conocimiento de nuestra biodiversidad pasada”. Pues bien, el artículo que nos convoca es el cumplimiento de esa promesa.

Justo antes del viaje a Washington de Washington (perdón, no pude evitar la tentación de poner dos washington distintos en una oración), Martín Ghizzoni le había enviado la foto de la ulna a Martín Ubilla. “Ubilla me insistió para que le prestara atención a eso”, sostiene Washington. Y aquí estamos, hablando de pavas y montes.

Pava de monte en Lavalleja. Foto: Adrián Antúnez (NaturalistaUY)

Mirando fotos y haciéndose una idea

Washington tomó contacto con el fósil por primera vez por fotografías. “Con Andrés Rinderknecht, tras darle un vistazo, empezamos a buscar qué podía ser”, cuenta.

Determinar ante qué estaban les llevó un tiempo. Por un lado, tenían una ayuda: “Cuando no estás hablando de un fósil de 40 millones de años, sino de 50.000 o 20.000 años, del Pleistoceno tardío, apuntás a que hay algo que vive actualmente que se debe parecer al animal de ese fósil y que probablemente viva hoy en día, si no en la misma zona, seguramente cerca. Eso ya te marca muchas cosas”, explica Washington.

Que el fósil fuera de un animal de hace unos pocos miles de años, y que fuera altamente probable que aún viviera entre nosotros o tuviera un pariente actual, les facilitó la identificación. “Sí, pero es un tema de probabilidades, porque el universo sorprende. Hay muchas especies que se extinguieron. Y hay cosas que son sorprendentes, como ver en el Pleistoceno tardío de Uruguay un fororraco, un ave del terror, que son aves que hoy en día no existen. Eso ya pasó, pero en general la probabilidad de que sea algo que exista es grande”, dice Washington.

En efecto, en nuestro país, en Canelones, se encontró el fósil de lo que por ahora es el registro más moderno de un ave del terror de todo el mundo, ya que tiene poco más de 12.000 años (se creía que las aves del terror se habían extinguido muchísimo tiempo antes). Pero en este caso las cosas fueron distintas. Al ver la foto, para dónde rumbear ya estaba bastante claro.

Por otro lado, el fósil presentaba algunas complicaciones. “La ulna en las aves es un hueso súper conservado. A diferencia de otros animales, ves el hueso de un ave y es como que todas tienen el mismo modelo, son todas muy parecidas. En las aves las ulnas no suelen ser un hueso informativo que al verlo ya te indique claramente la especie, como sí podría pasar con un cráneo o con muchos huesos de mamíferos de la megafauna”, señala. Aun así, esta ulna les daba unas cuantas pistas, como si quisiera que la descubrieran.

El que no vuela corre

“Al estudiar los detalles de la foto, empezamos a escarbar y vimos dos características bastante evidentes, bien visibles, que tiraban para un lado y nos guiaron un poco, facilitando la asignación del fósil”, apunta Washington.

“En las aves voladoras, la ulna, que es un hueso del antebrazo, en general es muy largo. Pero la ulna de Salto era corta”, apunta. “Luego, al estudiar lo que se conserva de la cabeza proximal y distal, sobre todo la proximal, observamos que era grande en relación con el largo, lo que reforzaba esa característica corta de la ulna”, detalla.

“Que un ave tenga una ulna corta casi automáticamente quiere decir que se trata de un ave no voladora o de un ave que vuela bastante mal”, dice Washington ilustrando esa parte a la Sherlock Holmes de la paleontología. “Nos pusimos a pensar cuáles son las aves que vuelan bastante mal que habitan en esta región”, dice a continuación.

Pensaron en las perdices. Pero esta ulna era mucho más grande que la de una perdiz y, más aún, tenía una forma distinta. “Podría ser una martineta, pero tampoco tenía similitudes con la ulna de las martinetas”, lanza. “Al pensar qué otro bicho tenemos que vuela bastante mal, caímos en los galliformes”, dice en referencia a estas aves bastante terrestres de apariencia similar a la de los gallos y gallinas.

“Hoy en Uruguay viven dos especies de galliformes de la familia de los crácidos. Una es la chachalaca, cuya especie es Ortalis canicollis, que fue introducida por el barón de Anchorena”, dice Washington.

Por ahora, la chachalaca se encuentra solo en el departamento de Colonia, donde la llevó Anchorena, por lo que si bien es una especie exótica introducida por el ser humano, no es considerada una especie exótica invasora. Más aún, si bien es exótica, no vino de muy lejos, ya que los crácidos son de origen americano. Actualmente la chachalaca vive en partes de Argentina, Bolivia, Paraguay y Brasil.

“De los dos crácidos que hoy tenemos en Uruguay, uno es introducido hace poco más de 100 años, por lo que lo descartamos de esa selección primaria”, dice Washington.

“Si era un galliforme autóctono, la que nos quedaba entonces era Penelope obscura, la pava de monte. Ahí cerraba todo. Las medidas de nuestro fósil coinciden con las de la pava de monte; la forma y el tamaño”, agrega.

En efecto, la chachalaca del Chaco, que es la introducida a nuestro país por Anchorena cerca de 1920, pesa entre 450 y 600 gramos, mientras que nuestra pava de monte pesa más del doble, rondando entre 1,2 y 1,4 kilos. Que todo apuntara a una única ave, lejos de entusiasmar a Washington, le daba cosa.

“Era bastante fácil. El trabajo consistió en demostrar lo que a todas luces era el fósil de una pava de monte”. “En realidad en el artículo no afirmamos categóricamente que el fósil sea de una pava de monte de la especie Penelope obscura, pero es solo un tecnicismo de los tantos que hay que tener en cuenta en paleontología”, confiesa.

En el artículo comparan el fósil de Salto con las ulnas de 30 crácidos, con uno de numídidos de África (a los que pertenecen por ejemplo las guineas) y con dos de faisánidos (entre los que se encuentran los gallos comunes, los faisanes y las perdices europeas). En efecto, la ulna coincide con la de una pava Penelope.

“En cierta forma es un trabajo aburridísimo, porque al principio solo reportaba una pava de monte fósil en Uruguay. Bárbaro, pero si hoy tenemos pavas de monte, la probabilidad de encontrar un fósil de ellas de unos miles de años siempre está”, dice casi quejándose.

Uno puede llegar a entender el “aburrimiento” de Washington. Pero la cosa no es tan así. Es cierto, no se trataba del fósil de una nueva especie, ni determinar qué animal era fue algo demasiado difícil, pero hay algunas particularidades que atentan contra esa aparente tediosa monotonía.

Para todo el Pleistoceno de América, época que abarca casi dos millones y medio de años y que terminó hace menos de unos 12.000, se habían encontrado solo tres fósiles de galliformes del género Penelope (uno en Perú y dos en Brasil). El reportado aquí por Washington y sus colegas es el cuarto para todo el continente donde habitan y habitaron las aves de ese género. Taaaan aburrido no es el asunto. Más aún, se trata del registro más al sur para el Pleistoceno de las Penelope, lo que le da a este reporte un toque extra (para Uruguay es además el primer registro fósil de estas aves). Le digo que no es tan frecuente que un paleontólogo reporte el fósil de una pava de monte del Pleistoceno.

Washington se encoge de hombros. Reconoce que otros géneros de crácidos son un poco más abundantes en el registro fósil de América. Pero no está conforme. “Lo que le da un poco de punch al trabajo es que nos propusimos hablar de paleoecología”, dice.

Fósil de pava de monte encontrado en Salto. Foto: Washington Jones

El fósil salteño que no es pavada para la paleoecología

Como dijimos, el fósil fue encontrado por Martín Ghizzoni en una barranca de Paso del Buey Negro. “Justo con materiales de esa localidad estaban trabajando Lara Yorio y Andrea Corona, coautoras de este trabajo. Gracias a eso empezamos a conectar todo con esta idea de ahondar en la paleoecología”, reconoce Washington.

“Lara ya había estudiado sobre la paleorreconstrucción ambiental de cómo habría sido el lugar en esa parte de la Formación Sopas, trabajando sobre todo con fósiles de carpinchos. Dije ‘genial, vamos a juntarnos con ella y sumando toda la información, ver qué otra cosa un poquito más linda puede salir sobre este material que no sea solamente que encontramos una pava de monte’. Y ahí enganchamos”, recuerda.

Para Washington lo más atractivo del trabajo es lo que esta pava nos dice del lugar donde vivió hace entre 20.000 y 60.000 años. Si las pavas de monte hoy en día viven en bosques, su presencia allí indica que el ambiente salteño también debería haber sido boscoso.

“El problema de la paleoecología y de la reconstrucción paleoambiental es que a veces se hacen cosas con bichos que no te dan ninguna certeza, porque hay muchas especies animales actuales que tienen mucha plasticidad”, puntualiza. “Hay pila de animales que se han utilizado como indicadores de determinados ambientes, y algunos están bien empleados, pero otros dan cualquier cosa”, agrega.

“Por ejemplo, si utilizás un carpincho para interpretar que en esa zona había agua, no vas a tener problema, porque el carpincho tiene mucha dependencia, incluso morfológica, con el agua. En general, los animales acuáticos, o con un fuerte vínculo con el agua, funcionan bastante bien para las reconstrucciones paleoambientales. Pero cuando vas del bosque a la montaña, o de la pradera al bosque, las cosas ya son más complejas. Con los mamíferos prácticamente puede pasar cualquier cosa”, dice Washington.

“Con las aves también se da esa complejidad. Varios autores señalan que no son buenos indicadores paleoecológicos, ya que vuelan y muchas tienen ciclos migratorios. Entonces, si el ave es migratoria, si vuela, tiene un gran poder de vagilidad, que es esa capacidad de desplazarse de un ambiente a otro, hay que tener mucho cuidado para usarla como indicador paleoambiental”, afirma. Y entonces otra casualidad hace de las suyas.

“Justo cuando estábamos analizando este material, estaba haciendo una ficha de la pava de monte Penelope obscura para el proyecto Birds of the World [Aves del mundo] del Laboratorio Cornell”, desliza.

Washington hacía eso por dos razones. Por un lado, porque le apasionan las aves y hacer esas fichas queda bien en su currículum de ornitólogo (son revisadas por pares y gozan de buen prestigio en la comunidad científica que se dedica a las aves). Pero por otro lado hay una razón altruista: el sitio de Birds of the World es de libre acceso para cualquier persona si desde su país se contribuye al proyecto editando fichas. “Si hay gente trabajando las fichas de especies uruguayas, el sitio es libre para cualquier persona que se haga un usuario”, dice. Y así es: en solo unos segundos quedó pronto mi acceso a un sitio más que recomendable para acceder a información sobre las aves. “Hoy por hoy, Birds of the World es el mejor portal de datos de todas las aves del mundo”, asegura Washington, no por vanidad, porque su ficha de la pava de monte aún no ha sido publicada. Pero volvamos al trabajo de la pava salteña.

“Como justo estaba trabajando en la ficha de Penelope obscura para Birds of the World, como tenés que hacer una revisión de todo lo que hay publicado de la especie, desde las mudas a la puesta de huevos, desde el microclima en el nido a la dieta, incluyendo también toda la parte paleontológica, estaba muy al tanto de los datos y la información de la especie”, puntualiza. “Incluso para la ficha estaba trabajando con unos brasileños: uno experto en conservación de crácidos actuales del Museo de San Pablo, y otro que es un paleornitólogo que también trabaja en crácidos, por lo que aprendí muchísimas cosas. Y entre todo lo que aprendí hay algo bien básico y casi irrebatible: los crácidos son bichos forestales. No hay un crácido que no tenga un árbol cerca. Hay algunos que son más chaqueños, de monte más abierto, más seco. Algunos son muy terrestres, caminan mucho porque comen en el piso. Pero aun así, tienen que tener un árbol cerca, porque el nido lo hacen siempre en una rama. Y duermen siempre en ese nido en la rama de un árbol”, señala.

Como dicen en el artículo, “los crácidos son, en esencia, aves forestales y constituyen la única familia arbórea dentro del orden Galliformes”. Y más aún, dentro de la familia de los crácidos, “las pavas constituyen los miembros más arborícolas”.

“Partiendo de eso, me dije que si nos íbamos a la paleoecología no nos iba a ir mal. En este caso esa inferencia del ambiente pasado funciona. Pero como no pudimos llegar a qué especie de Penelope era, si es una nueva especie, la actual u otra, no podemos decir qué tipo de bosque sería, si uno más chaqueño, si es un monte más frondoso, como el de la Mata Atlántica o lo que sea. Pero que había allí un bosque. Había”, afirma Washington.

Le pregunto qué piensa, si efectivamente fuera una pava de monte Penelope obscura y más allá de que por precaución no lo afirman categóricamente en el artículo, acerca de qué bosque estaríamos hablando. “Si fuera Penelope obscura sería un monte ribereño, un monte galería de los típicos bosques que hay en Uruguay, que son los que siguen los cursos de los ríos”, contesta sin mucha duda.

Bien, hay una pava de monte en esa parte de Salto hace entre 20.000 y 60.000 años. Hay, por lo tanto, bosque. ¿Eso confirma lo que ya sabíamos o pensábamos para la Formación Sopas?

“Lara Yorio y Andrea Corona, que estudian fósiles de carpinchos y otros mamíferos en la Formación Sopas, proponen que allí había un ambiente acuático, con monte mezclado, con un clima templado. Eso que vieron ellas es congruente con lo que reportamos aquí. Un monte ribereño calza perfecto”, sostiene Washington. Los carpinchos le aportan el ambiente acuático; las pavas de monte, los árboles. El bosque ribereño contempla ambas cosas.

Con lo que dice este trabajo, Salto puede proclamarse como el bastión forestal de Uruguay ya desde el Pleistoceno. “Sí, pero de bosque nativo, no de eucaliptus”, ríe Washington.

Un aporte a la humanidad

“En un marco en el que muchos autores hablan de que la reconstrucción paleoambiental puede tener muchos problemas y errores, más aún si se hace con aves, la idea aquí era poner a consideración que el hallazgo de fósiles de crácidos es un ejemplo que no ha sido muy destacado pero que permite hacer algunas inferencias para la reconstrucción ambiental”, redondea Washington.

“De hecho, hay solo una cosa al respecto hecha en Perú, para la Formación Talara, que reporta que, como hay una pava del género Penelope, allí tendría que haber bosques”, sostiene. “Salvo ese caso, muy pocas veces se ha citado a las aves como un buen indicador de paleoambiente. A pesar de todos los problemas que tiene esto, este caso funciona bien. Eso es lo que quise mostrar en el trabajo. Los crácidos son un buen indicador: hay árboles. Entonces me parece que ofrecer una herramienta desde la paleornitología a la paleoecología es lo mejor del trabajo. Un análisis que hicieron unos investigadores y que citamos en el artículo concluye que las aves no son buenos predictores de ambiente. Pero se olvidaron de analizar a los crácidos. Este artículo quiere subsanar ese error”, reafirma.

Pavimentando el camino al bosque

La pava de monte no solo indica que allí en Paso del Buey Negro había bosque. Tal vez ella es también motivo de que así haya sido. “La pava de monte es un dispersor de bosques”, enfatiza Washington. “Es un ave dispersora de algunas especies claves para formar bosques. Por ejemplo, sabemos que eso pasa con la palmera yatay, y también dispersa otro montón de semillas de árboles”, relata.

“Por otro lado, encontrar un ave de monte allí difícilmente sea una excepción. No es un bicho que voló solo hasta allí al separarse del grupo por una tormenta, o que estaba solo. Al igual que todos los crácidos, las pavas de monte son bichos muy gregarios; que allí hubiera una sola pava de monte sería rarísimo”, afirma.

“Los crácidos actuales tienden a ser bastante gregarios. Aunque a veces es posible observar aves solitarias, lo más frecuente es encontrarlas en parejas o en pequeños grupos familiares. A partir de estos indicios, sugerimos que un número considerable de bandadas de crácidos podría haber habitado los bosques del Pleistoceno tardío”, dicen en el artículo.

“Lo que decimos es que allí había pavas del monte, no una pava del monte. Tendría que haber bandadas interesantes”, comenta Washington.

Con un solo fósil, entonces, podemos decir que había muchísimas pavas de monte allí. Y bosques. Y que las aves pueden ayudar a la paleoecología. Y que el mundo es más lindo y jugoso cuanto más nos sumergimos en sus detalles.

Artículo: First Record of Penelope sp. (Aves, Cracidae) in the Late Pleistocene of Northern Uruguay

Publicación: Fossil Studies (octubre de 2026)

Autores: Washington Jones, Andrés Rinderknecht, Lara Yorio, Martín Ghizzoni, Andrea Corona y Martín Ubilla.