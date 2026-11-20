Estudio sobre el agua de los charcos donde desova este sapito, especie en peligro crítico en Uruguay, mostró que en determinadas condiciones el exceso de lluvia puede afectarlo negativamente.

Esta historia comienza, como tantas otras de esta sección, con Charles Darwin. En 1833, Darwin encontró en las costas de Maldonado y los médanos de Bahía Blanca (Argentina) unos sapitos negros, salpicados de manchas rojas y amarillas, que asumió como pertenecientes a una misma especie.

Al naturalista británico le llamó la atención su aspecto, a tal punto que escribió que parecía que se los hubiera “sumergido en tinta negrísima” y que, después de secos, se los hubiera “dejado arrastrarse por una tabla recién pintada del más vivo color bermellón, de modo que tomaran este color las caras inferiores de los pies y partes del vientre”.

Actualmente sabemos que aquellos anfibios que entusiasmaron a Darwin en Maldonado eran los que, a raíz de esa anécdota, llamamos hoy sapitos de Darwin (Melanophryniscus montevidensis), y que los de Bahía Blanca corresponderían a la especie Melanophryniscus diabolicus, pero los ejemplares que recolectó en ambos sitios fueron confundidos en sus tiempos con los de otra especie no relacionada, de origen andino.

A favor de Darwin hay que decir que al comienzo sospechó que sus sapitos podían corresponder a una especie nueva, aunque en posteriores ediciones de su diario de viaje usó la identificación equivocada que le proporcionó el zoólogo Thomas Bell. Pasarían casi 70 años para que el especialista alemán-chileno Rudolph Philippi notara ese error y escribiera que el sapito “común a orillas del mar en Montevideo” era una especie distinta y “fácil de distinguir”, para la cual propuso el nombre Phryniscus montevidensis, que tras revisiones taxonómicas se convirtió en Melanophryniscus montevidensis.

Lo más curioso de la anécdota no es este lío taxonómico, sin embargo. En Maldonado, Darwin encontró este sapito lejos del agua y, “creyendo hacerle un gran bien”, lo llevó a un charco en el que se mostró “incapaz de nadar”. “Creo que se hubiera ahogado muy pronto de no haberle ayudado a salir”, aclaró. El agua puede matar a estos sapitos, es verdad, pero no de la forma en que Darwin imaginaba.

Algo de eso es lo que cuenta un reciente trabajo firmado por Cecilia Bardier y Paulina Cerruti, del Departamento de Modelización Estadística de Datos e Inteligencia Artificial del Centro Universitario Regional del Este (Universidad de la República, Maldonado); Michael Patten, de la Universidad Nord (Noruega); José Meléndez, de la Universidad de Zúrich (Suiza), y Luís Toledo, de la Universidad Estatal de Campiñas (Brasil). En él estudiaron cómo la calidad del agua afecta a las larvas de este sapito amenazado y descubrieron un evento preocupante ocurrido en la laguna de Rocha.

Sapitos contra el turismo

En los casi 200 años que pasaron desde que Darwin encontró estos sapitos en Maldonado, muchas cosas han cambiado en las costas uruguayas. Por aquella época otro naturalista famoso, el francés Alcide d’Orbigny, los halló también, pero en las playas montevideanas, y otro tanto hizo el uruguayo Dámaso Antonio Larrañaga.

De hecho, según un trabajo del herpetólogo José Langone, Larrañaga encontró este sapito en la playa del Buceo 20 años antes de que Darwin se maravillara con él y fue el primero cronológicamente en describirlo para la ciencia. En sus apuntes anotó que pensaba que era “el sapillo de vientre colorado que se encuentra varias veces en el Miguelete”, del que le había hablado José Pérez Castellano, y le asignó el nombre científico Rana tricolor.

Si Larrañaga no es reconocido hoy como el primer naturalista en registrar esta especie en el mundo, es porque sus apuntes recién se publicaron ¡en 2015! ¿Se justifica que hoy llamemos sapito de Darwin a esta especie, sabiendo esto? A la bióloga Cecilia Bardier, por ejemplo, no le gusta demasiado; entiende que meter a Darwin en el nombre común es más “marketinero”, pero que sería más adecuado usar alguna de las expresiones de Larrañaga, como “sapito de panza roja de Montevideo”. Además, ya existe una “ranita de Darwin” en Chile, que suele generar confusiones con estos sapitos. Discusiones sobre prioridades aparte, lo que es seguro es que si Darwin, D’Orbigny o Larrañaga regresaran hoy a Uruguay para intentar encontrarlos, la tarea se les haría muchísimo más compleja.

Sapito de Darwin en Rocha. Foto: Leo Lagos (iNaturalist)

Los sapitos de Darwin tienen la desgracia de preferir los mismos ambientes que gran cantidad de seres humanos: las playas, donde se ha concentrado el desarrollo inmobiliario en las últimas décadas y donde también se siente el impacto de la forestación costera. Acorralados por la fragmentación de su ambiente y el avance de las construcciones humanas, han ido desapareciendo de las costas uruguayas.

La Lista Roja de Anfibios y Reptiles del Uruguay la considera en “peligro crítico” en nuestro país, donde está confinada prácticamente a Rocha y algunos lugares de Maldonado, más allá de unos pocos registros muy puntuales en otros departamentos. Incluso en Rocha, su declive es bastante notorio. Desde que Cecilia Bardier comenzó a estudiar a estos animales, hace ya cerca de 15 años, fue notando cómo desaparecían paulatinamente de algunas zonas de ese departamento.

Eso lo notamos en la laguna de Rocha y también en Cerro Verde, por ejemplo. “En Cerro Verde existía una población hermosa de sapitos en la ladera posterior del cerro, pero para cuando hice mi doctorado los charcos habían desaparecido por la invasión de pinos, que desecaron el agua, y la población había quedado reducida a muy poquitos individuos viejos”, cuenta.

Para entender qué estaba ocurriendo con el sapito de Darwin y pensar en estrategias para evitar su desaparición, Cecilia se propuso hacer un estudio integral de ecología poblacional, que combinara tanto lo que ocurre con las larvas cuando se desarrollan en los charcos como con los adultos una vez que salen de ellos.

“Comprender qué los afecta y dónde requiere trabajos con ambos estadios, desde el huevo hasta el sapo adulto”, aclara. Por el momento nos centraremos en las larvas, que es el tema de su publicación más reciente, pero podemos adelantar que sus investigaciones muestran que, incluso dentro de las áreas protegidas, los sapitos de Darwin no la tienen nada fácil.

Aunque las amenazas para esta especie están bien documentadas, para Cecilia y sus colegas era relevante estudiar algo que ha sido poco explorado hasta ahora: la influencia del agua de los charcos en su éxito reproductivo, justamente lo que muestra su más reciente trabajo.

Para eso aprovecharon un episodio de lluvias intensas que se dio en 2014 y eligieron tres charcos efímeros dentro del área protegida de la laguna de Rocha, donde esta especie se reproduce, para hacer un experimento de supervivencia in situ.

Pinta tu charco y pintarás el mundo

De los tres charcos elegidos para el experimento, dos se encontraban cerca de la barra de arena costera y el tercero más tierra adentro, en un antiguo campo de cultivo en el que había algo de ganado. “Si bien el nivel agrícola del área protegida donde vive el sapito no es grande, teníamos información de que un arroyo afluente de la laguna tenía niveles altos de glifosato, y sabíamos de la presencia de ganado en algunas zonas. Por eso nos interesaba medir si había algunos indicadores en los charcos que pudieran estar relacionados con los excrementos de ganado”, explica Cecilia.

Su trabajo de campo requirió meterse en la intimidad de los sapitos, que se reproducen típicamente luego de episodios de lluvias. En este caso, recogieron parejas de sapitos de Darwin en amplexo (el abrazo sexual de los anfibios) en los tres charcos analizados. “Luego liberamos a los adultos y colocamos las puestas de huevos en unos encierros semipermeables que volvimos a ubicar en los charcos, un diseño experimental que te permite trabajar con las larvas de forma seminatural y monitorearlas hasta el final de la metamorfosis, período en el que medimos también la calidad del agua”, dice Cecilia. Por ejemplo, además de la temperatura del agua y la profundidad, analizaron los niveles de pH, conductividad, amoníaco, oxígeno disuelto, yodo, nitrato, nitrito, fosfato y turbidez.

Huevos de sapito de Darwin. Foto: gentileza Cecilia Bardier

Del total de 29 parejas de sapitos, 25 produjeron huevos: seis del charco 1, diez del charco 2 y nueve del charco 3. El equipo de Cecilia analizó entonces el desarrollo de estas crías en tres fases distintas a lo largo de su metamorfosis y se topó allí con una primera sorpresa. La supervivencia larval varió en los tres charcos, pero con un caso extremo que las autoras del trabajo no esperaban. Se produjo un episodio de mortalidad masiva en el charco 2, uno de los que se encontraban cerca de la playa (sin presencia cercana de ganado).

“Una muerte masiva de los renacuajos cuando el charco se seca es lógico. Pero acá se dio una muerte masiva sin que el charco se quedara sin agua. Los huevos ni siquiera eclosionaron. Un evento de mortalidad así no me lo esperaba: habiendo agua, que todos los desoves murieran, se pudrieran, fue rarísimo”, dice Cecilia.

Para entender por qué había ocurrido era fundamental saber qué estaba pasando con el agua del charco en el que se produjo el episodio. ¿Qué había en ese charco número 2, ubicado dentro de un área protegida, que impidió que prosperara un solo sapito? La respuesta a esa pregunta resultó menos simple de lo que esperaban.

Agua podrida, podrida

Una primera sospecha era que el agua podía estar afectada por nutrientes provenientes de fertilizantes, bosta de ganado o pozos negros, pero los análisis mostraron otra cosa. Los nutrientes estuvieron dentro de los valores de ambiente no eutrofizado (es decir, no cargado en exceso de estos nutrientes).

Los tres charcos parecían estar en distintas etapas de descomposición (típica del llenado de las charcas con agua de lluvia), pero el 2 era el peor, quizás por la gran cantidad de vegetación que poseía. Como resultado de eso, el charco tenía el nivel más alto de amoníaco (que era más de diez veces superior al máximo aceptable para vertebrados acuáticos) y el oxígeno más bajo.

“Lo que hipotetizamos es que esta descomposición desencadenó cambios que generaron esa muerte masiva, lo que hace que una se pregunte por qué los sapitos eligen reproducirse en un lugar así. El asunto es que los sapitos son muy fieles a los sitios de reproducción”, aclara Cecilia.

Por lo tanto, a todas las amenazas que acechan a esta especie, que incluyen la fragmentación y desaparición de su hábitat, la circulación de vehículos en época reproductiva y la contaminación, hay que agregar ahora las dinámicas naturales de secado y llenado de los charcos: si bien en dos de los tres charcos estudiados las lluvias intensas de 2014 no afectaron la eclosión de los huevos, en uno sí lo hicieron drásticamente.

El trabajo deja muchas preguntas planteadas: ¿el futuro de las poblaciones de sapito de Darwin allí depende de que haya charcos con distintas condiciones, es decir, un paisaje diverso, o es esta una señal de que hay algo que se está agravando y podría complicar a la especie? ¿Los sapitos de Darwin tienen una estrategia reproductiva que les permite el lujo de que camadas enteras de huevos no eclosionen, o esto aquí reportado es un llamado de atención?

Aún sin saber la respuesta a estas interrogantes, es bueno prepararse. Por eso el trabajo señala que, a la luz de estos resultados, es importante conservar una red de charcos con dinámicas y condiciones fisicoquímicas distintas “para asegurar que al menos algunos sitios de reproducción permanezcan adecuados durante eventos climáticos extremos”.

Pero los trabajos de Cecilia con esta especie en la laguna de Rocha sugieren que, aun cuando estos sapitos logran llegar a su fase adulta, tienen también otros motivos para preocuparse dentro del área protegida de la laguna de Rocha.

El sapito cruzó la carretera

Otra parte de la tesis de doctorado de Cecilia, no incluida en este trabajo reciente, estuvo centrada en estimar la supervivencia de los adultos. En el monitoreo que hizo en la laguna de Rocha durante tres años encontró un patrón estacional: la supervivencia es menor en las épocas cálidas que en las frías (algo que pasa en ambos sexos, pero es más notorio entre machos).

Cecilia Bardier colocando en charco caja con huevos de sapito de Darwin. Foto: gentileza Cecilia Bardier

Junto con sus colegas, ensayó hipótesis que explicaran por qué estaba ocurriendo esto, algunas de ellas no puestas a prueba aún. Primero evaluó la posible incidencia del hongo quitridio, conocido culpable en el declive de muchas especies de anfibios. Junto con una colega brasileña estudió la presencia de este hongo en sapitos de Darwin de la laguna de Rocha, pero, aunque encontró una prevalencia alta (cerca de la mitad de los ejemplares analizados), no halló una carga fúngica demasiado importante como para pensar que está generando problemas serios de supervivencia.

Cecilia pensó entonces en algo que observó en la laguna de Rocha y que le llamó la atención en más de una ocasión. Cerca de la barra de la laguna, casi llegando a las casas de los pescadores, la ruta 10 pasa por un bajo inundable, que se transforma en un charco cortado por el paso de los vehículos.

“El tránsito en esa ruta aumenta bastante en verano con el turismo, y es muy común ver a los sapitos de Darwin aplastados por los autos”, señala Cecilia, planteando como investigación a futuro establecer en qué medida estos atropellamientos podrían estar afectando a esa población. “De haber una afectación, sería interesante generar alguna medida de conservación, como hacer un puentecito sobre el charco partido por la ruta, porque estos sapitos tienen una movilidad muy limitada”, señala Cecilia.

Entender qué cosas afectan tanto a larvas como adultos dentro de esa área protegida y hacer algo al respecto, por ejemplo, controlar la calidad del agua en la que crecen o minimizar los atropellos que sufren cuando llegan a la adultez, puede hacer la diferencia para una especie que está viviendo al límite y con un pronóstico complicado para las próximas décadas.

Hemos observado el declive progresivo de esta especie al mismo tiempo que aumentábamos nuestra presión sobre la costa, algo que ha puesto en jaque no solo al sapito de Darwin sino también al ecosistema tan sensible de las playas y a otras especies que dependen de él.

“Para conservar a los anfibios, en general, no debería ser necesario apelar a su utilidad para los humanos: deberían ser conservados porque son seres vivos. Si Melanophryniscus montevidensis está disminuyendo, entonces lo mismo tiene que estar ocurriendo con otras especies con los mismos requerimientos en el área. En ese sentido, el sapito de Darwin es una buena especie paraguas para proteger a otras”, reflexiona Cecilia.

Para este sapito hay además otro tema preocupante, que es su estatus de conservación a nivel global. “En Uruguay sigue en peligro crítico, pero globalmente la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza lo rebajó de ‘vulnerable’ a ‘casi amenazado’ porque se incluyeron algunas poblaciones de Argentina que supuestamente corresponderían a esta especie, algo que se hizo sin un trabajo publicado que valide eso y que, de hecho, está muy discutido. Ese cambio no beneficia ni a esas poblaciones ni a las nuestras”, se lamenta Cecilia.

Lo que dice tiene lógica. Uno no atiende con la misma urgencia a un paciente en CTI que a uno en cuidados intermedios. En este caso, el cambio tiene “implicancias profundas”, dice Cecilia, porque puede incidir a la hora de destinar esfuerzos y recursos para conservarlo.

A Uruguay, país del que esta especie es prácticamente endémica, le toca casi enteramente la responsabilidad de evitar su desaparición. Como prueba de la velocidad en la que están ocurriendo los cambios que afectan al sapito de Darwin, basta recordar que hemos demorado menos en extirpar casi totalmente sus poblaciones de Montevideo y Canelones que en publicar los apuntes de Larrañaga en los que describía por primera vez la especie para la ciencia.

Bajo esta luz, sus observaciones, así como las de Darwin y D’Orbigny, adquieren una melancolía que ninguno de estos grandes naturalistas podría haber anticipado cuando vieron a este sapito gobernar las dunas uruguayas hace cerca de 200 años.

Artículo: Water quality affects larval performance in a near threatened neotropical toad

Publicación: Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems (setiembre de 2026)

Autores: Cecilia Bardier, Paulina Cerruti, Michael Patten, José Meléndez y Luís Felipe Toledo.