Su teléfono no para de sonar; él se ríe y dice: “No he podido contestar todos los mensajes que me han mandado para saludarme. Me llevará algunos días ponerme al día con las respuestas”.

Darlyn Julio Gayol, entrenador de Albión, es el artífice del regreso del club a primera división y el responsable de devolverle al 'pionero' el brillo futbolístico que tuvo a finales del siglo XIX y en el arranque del XX.

Bajo su batuta, Albión se dio el gusto de volver al fútbol de primera de Uruguay. Pasaron 113 años para que “Los Leones” regresen al denominado círculo de privilegio.

El técnico rosarino, de 56 años, obtuvo el ascenso en el estadio Charrúa al empatar 1 a 1 con Racing Club este martes, cuando aún faltan dos fechas para finalizar el campeonato de la Segunda División Profesional. Está a un punto de ser el campeón de la divisional.

Modesto y medido, Gayol se mostró conmovido por el esfuerzo del equipo en la segunda parte del campeonato. Solo perdió ante Cerro en el comienzo de la segunda rueda, después llegaron siete victorias consecutivas y el empate ante los de Sayago para concretar el tan ansiado ascenso. “Fue un abrazo del alma que le dio alivio a mi corazón”, confesó al borde de las lágrimas.

“Esto es muy lindo pero obvio que genera estrés, ansiedad pero cuando finalizó el partido las sensaciones se liberan y decís: 'Puff, ya está'”, reflexionó en la tranquilidad de su casa en Rosario, donde atendió a la diaria.

Dice que ya cumplió con el primer objetivo: ascender a primera. “Es histórico por todo lo que Albión representa”, acotó. Sereno, piensa y dice: “nos sacamos esa mochila que veníamos llevando porque después que nos pusimos en campeonato había que lograrlo y no se nos podía escapar. El martes concretamos la primera frutilla del postre, ahora vamos por el campeonato”.

Gayol admite que cuando arrancó el torneo no se imaginaba ascender dos fechas antes que termine el campeonato y menos con ocho puntos de diferencia con el segundo. “Sí me imaginaba al equipo jugando playoff para ascender, eso sí”, explicó.

Y fue más allá con sus impresiones antes de comenzar el torneo. “Con los rivales que hay en la divisional había que ser muy optimista para pensar en un ascenso directo a falta de dos fechas”, reconoce.

Llegado en octubre del 2020 en reemplazo de Ignacio Ordóñez, Gayol, que es un viejo conocedor de la divisional, propició una revolución en lo futbolístico que dio sus frutos para mantener al equipo en la divisional B, tras derrotar en enero de este año a Colón 7 a 1 en el global del repechaje en la “B” para la temporada 2021.

Darlyn Gayol, festejando con los jugadores el asenso de Albion , el 9 de Noviembre en el Estadio Charrua. Foto: Ernesto Ryan

La gestación del éxito

No todo es color de rosa en la carrera de los entrenadores. Gayol vivió momentos duros durante 2019 y parte del 2020. Sin trabajo, se aferró a lo más sagrado que tiene: su familia, y esperó con paciencia el momento para volver a estar al lado de la línea de cal, como a él le gusta decir. “Con mi señora tuvimos que apechugar, siempre hombro con hombro, ella era el sustento de la casa, nada más ni nada menos. Te preocupás porque hay que resolver cosas y hoy, como está la vida, con un sueldo solo se complica. Pero la peleamos y hoy acá estamos trabajando los dos por suerte”, reflexiona, con emoción.

Pero un día apareció Leonardo Blanco, presidente de Albion y le propuso que se hiciera cargo del equipo, que estaba complicado en el torneo de la temporada anterior.

Tras finalizar la temporada 2020, junto a Blanco y el gerente deportivo Gabriel Corral, Gayol comenzó a diagramar el plantel para enfrentar un nuevo desafío. Renovó el plantel con figuras jóvenes, amalgamó el plantel a su manera y comenzó a soñar, pero sin dimensionar todavía lo que podría llegar después. “La base estuvo en la elección de todo, el plantel, el cuerpo técnico, cada uno expuso lo que creía, los jugadores llegaron por consenso y ahí se comenzó a gestar el gran año que tuvimos”, explica.

Gayol viaja diariamente, temprano en la mañana, desde Rosario a Montevideo para los entrenamientos. “De mañana voy durmiendo; de tarde, al regreso, vengo mirando los videos de los entrenamientos para analizar y ver qué podemos corregir para el fin de semana”. “Es duro, pero es lindo”, valora.

El teléfono no para de sonar, lo mira y vuelve a reírse. Es que el golero que ahora es entrenador sumó una nueva proeza deportiva y esta vez lo está disfrutando mucho más, o quizás de diferente manera. Su cara lo dice todo. Si bien ya sabe lo que es ganar el torneo de ascenso en la temporada 2011-2012, este ascenso tiene un sabor especial.

“Es un año muy loco este. El 16 de enero jugamos para no descender (a la C) y el 9 de noviembre ascendimos a la A, es decir: en nueve meses tuvimos un cambio radical. Este año tiene esa particularidad que jugamos para descender al amateurismo y terminamos ascendiendo a la máxima categoría. Es una cosa de locos”, agrega.

Se puso a trabajar con el nuevo plantel con jugadores que él pidió y pronto lo colocó entre los equipos que siempre estuvieron arriba entre las primeras posiciones aunque el principio fue complicado. “El trabajo, el sacrificio, el esmero, nos dio este triunfo espectacular que hoy tenemos”.

Gayol argumenta que ese cambio radical entre un torneo y otro se explica por los cambios que se implementaron en la conformación del plantel. “Hubo jugadores que entendimos que no tenían que seguir -es la ley del fútbol-, y otros llegaron. Yo había llegado con el equipo armado y con un cuerpo técnico que no era el mío y había que tomar medidas y cambios y lo hicimos. Hoy vemos los frutos, la explicación es esa”, dice.

Gayol está feliz. A la hora de celebrar, los recuerdos vienen a la mente de un tipo humilde y muy querido en el ámbito del fútbol y que, como todos, ha tenido momentos muy buenos y también de los otros.

Sentado en el sillón de su casa, afirma que “la familia es el gran artífice” del éxito logrado en esta temporada. “Son los que están siempre, los que se comen las verdes, la que pasa momentos duros, porque yo estuve mucho tiempo sin trabajar y siempre me dieron para adelante, ya sea mi señora, mis hijos, mis nietos, mis yernos. Yo siempre digo que esa familia es la que siempre está, y en ellos me acuerdo primero cuando pasan estas cosas”.

Sueños de primera

Mirando el futuro, Gayol piensa solamente en los dos encuentros que Albion tiene por delante para culminar el torneo y mantiene un solo objetivo: “ser campeón”. “Después, nos sentaremos a hablar con los dirigentes. Creo que la intención del club y también la mía es continuar. Nos vamos a sentar a hablar y espero que nos pongamos de acuerdo en la continuidad”, afirmó.

Con mucha humildad, trabajo y amor por lo que hace, Gayol sigue escribiendo su propia historia, hoy con Albion, un club que no ha tenido nada fácil en su vida. Tras su participación como fundador y unos buenos primeros años, el club se desintegró en 1905 y abandonó la competición de Primera División, a la que no había regresado hasta ahora. Tras varios intentos en el siglo XX, el viejo club regresó 'Primera C' y volvió así a una competición de la AUF.

Gayol considera que este logro es uno de los más relevantes en su carrera como entrenador. “Quizás por lo que significa Albion para la Asociación Uruguaya de Fútbol(AUF), quizás para mí sea el logro más resonante. Lo pongo a la altura del torneo que logré con Central Español que salimos campeones faltando tres fechas”, puso como ejemplo. “Quizás porque es el último y por este equipo, quizás sea el que más ruido hace”, finalizó Gayol.

Darlyn Julio Gayol Buzetta Como entrenador, Gayol dirigió a Plaza Colonia, Canadian, Uruguay Montevideo, Central Español y Deportes Nueva Concepción de Guatemala. También trabajó en Cerro y Abha de Arabia Saudita y en equipos y selecciones del fútbol de OFI.

El plantel del ascenso W.Ortega, G.Vargas, González, J.Viotti, Velázquez., T.DaCunha, C.Yeladian, A.Noble, F.Viotti, J.Muguerza, J.Brun, González, G.Viotti, C.Tajan, K.Hurtado, F.Ibañez, F.Cabrera, S.Correa, D.Vargas, L.Zazpe, R.Izquierdo, M.Callorda, S. Cetrulo, F.Arismendi, C.Sencion, G.Papa, M. Burruchaga, J. Hernández. Cuerpo Tecnico: Darlyn Gayol, Santiago Kalemkerian. Preparador físico: Luis Bondelas, Fisioterapeuta Richar Soria. Médico: Sofia Alvariza, Delegado: RaulPiazze

