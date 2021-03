El actual intendente de Colonia, Carlos Moreira, renunció al Partido Nacional (PN) pocos días antes de la elección nacional de 2019, tras la viralización de audios que contenían fragmentos de conversaciones mantenidas con la entonces edil María José García.

Esa situación fue abordada por el directorio del PN y por el Comité de Ética partidario, pero antes de que se llegara a concretar una sanción a Moreira, el experimentado dirigente se alejó formalmente de la estructura partidaria. El Frente Amplio denunció esta situación ante la Justicia, pero las fiscales de Carmelo Paola Nebot y Natalia Charquero archivaron el caso en agosto.

Un mes después, en las elecciones departamentales, Moreira fue reelecto intendente, con una amplia ventaja sobre su rival en la interna blanca, Ricardo Planchón, y los candidatos frenteamplistas Jorge Mota y Ariel Beltrán.

Un año y medio después de su renuncia al PN, Moreira admite que ha mantenido conversaciones con varios referentes partidarios, entre ellos el senador Jorge Gandini, quien también se encuentra distanciado de Alianza Nacional, sector liderado por Jorge Larrañaga, y del cual ambos formaron parte. Gandini estuvo hace 15 días en Colonia del Sacramento y se reunió con Moreira.

“He conversado con Gandini pero también he conversado con otros dirigentes del PN. Yo tengo muy buena relación con casi todos. He sido diputado, subsecretario del Ministerio del Interior, senador y cuatro veces intendente de Colonia; conozco a casi todo el mundo dentro del PN y me siento blanco. Más allá de lo estrictamente formal, me siento tan blanco como siempre”, dijo Moreira a la diaria.

El intendente explicó que “actualmente me siento bien con todas las corrientes” del PN. “Primero voté al herrerismo, y después comencé a trabajar políticamente con Wilson Ferreira Aldunate, como integrante del Movimiento por la Patria. Cuando falleció Wilson apoyé a Luis Lacalle Herrera e integré su gobierno como subsecretario del Ministerio del Interior. Ahora me siento bien con todas las corrientes. Hablo todos los días con integrantes del gobierno y me siento muy satisfecho con la forma en la que están trabajando”, agregó.

Moreira dijo que no tiene “ambiciones a nivel personal” en el terreno político: “Ya estamos amortizados con todo lo que hemos hecho. Ahora sólo pensamos en hacer un muy buen gobierno departamental, nada más que eso”.

Coincidencias con el gobierno nacional

Consultado sobre la gestión de Luis Lacalle Pou, Moreira respondió que este “ha superado todas las expectativas, ha estado a la altura de circunstancias, que son tremendamente difíciles, porque no se trata de un gobierno en condiciones normales, sino que es un gobierno en condiciones excepcionales, muy severas, que tiene que superar”.

Moreira recordó que es la primera vez que su gestión coincide con “un gobierno nacional del mismo signo político”. “No puedo quejarme del trato que me han dado los gobiernos de los presidentes Jorge Batlle, Julio Sanguinetti y de Tabaré Vázquez. He tenido una muy buena relación con los ministros, porque nosotros no estamos para pelearnos con el gobierno nacional sino que debemos tener una interacción permanente, y siempre la hemos tenido, más allá de que no fueran de nuestro mismo color”.

En la actualidad, dice que tiene un “trato mucho más fluido” con ministros y directores de empresas públicas. “Si preciso hablar con ellos, los llamo directamente a sus celulares y me atienden, lo que hace que todo funcione con mucho mayor velocidad. Yo estoy muy contento con esta situación”, concluyó.