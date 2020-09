El Partido Nacional (PN) logró retener nuevamente la Intendencia de Colonia, y Carlos Moreira accedió a un cuarto mandato como jefe comunal, tal como lo indicaban las encuestas previas. Pese a la alerta meteorológica y a la ausencia de votantes provenientes de Argentina, causada por la pandemia, según informó El Eco los votantes en el departamento llegaron a 86%, una cifra similar a la de las elecciones anteriores.

La campaña electoral de Moreira estuvo marcada por los audios en que el intendente pedía favores sexuales a cambio de la extensión de una pasantía en la Intendencia. Uno de los audios, que se viralizó un par de días antes de la segunda vuelta de las elecciones nacionales, en noviembre del año pasado, generó que Moreira renunciara al PN poco antes de que la Comisión de Ética analizara su suspensión como afiliado. El caso fue investigado por la Fiscalía, que luego lo archivó. Sin embargo, en julio la causa fue desarchivada para ser revisada.

Colonia: Proyección de la diaria

Por el lema PN se presentaron, además de Moreira, otro candidato blanco, el ex diputado Ricardo Planchón, y uno de Cabildo Abierto (CA), Eduardo López. Por su parte, por el Frente Amplio (FA) se presentaron Ariel Beltrán (apoyado por las listas 2121, 711, 1303, 1001 y 5005) y Jorge Mota (listas 77, 90 y 609), por el Partido Colorado la diputada Nibia Reisch (Ciudadanos) y Daniel Forest (lista 415, 115, 9007, 101), y por Asamblea Popular se presentó Daniel Rey.

En Colonia se votó este domingo para elegir a 11 alcaldes y 44 concejales. Según informó RO Contenidos, el FA mantuvo la alcaldía de Juan Lacaze y estaba pendiente la resolución de la contienda en Nueva Helvecia, donde el FA votó mucho mejor de lo esperado y estaba peleando la alcaldía con el PN. En todos los demás municipios ganó el PN: Rosario, Carmelo, Nueva Palmira, Tarariras, Ombúes de Lavalle, Colonia Valdense, Florencio Sánchez, Colonia Miguelete y La Paz.

El medio mencionado adelantó que Moreira obtuvo 77% de los votos del PN, Planchón 22%, mientras que López, de CA, sólo reunió 0,9%.

Moreira fue intendente de Colonia entre 1995 y 2000. Fue reelecto hasta 2005, y luego volvió a presentarse en 2015, cuando fue electo nuevamente.

En la noche del domingo Moreira brindó un breve discurso. El intendente electo se dirigió a sus seguidores en la explanada del gobierno municipal en Colonia del Sacramento, y tras nombrar y saludar a sus adversarios en la competencia por la Intendencia, se acercó Mota. El candidato más votado del FA saludó a Moreira y se quedó un instante junto a él mientras el público nacionalista aplaudía.

Moreira festejó con una curita sobre su ceja izquierda y un hematoma en el ojo. Consultado sobre esto, dijo que había sufrido “un accidente doméstico”.

El dirigente dijo que “el voto popular es el que dice la última palabra en una democracia como la nuestra”, y consideró que es “maravilloso” que “la gente se exprese de esta manera. El intendente electo agregó que lo emociona “llegar por cuarta vez a la Intendencia”, afirmó que va “a dejar el alma en la cancha” y prometió que “este va a ser el mejor” de sus gobiernos.

“Esto no es mérito mío. Esto es mérito del pueblo de Colonia, de todas estas 111 listas que me han acompañado, y de estos candidatos que me han rodeado en circunstancias difíciles [...] Vamos a hacer un gobierno como debe ser, de diálogo, de inteligencia, como han sido todos los gobiernos del departamento de Colonia y de Uruguay. Hoy es una de las noches más felices de mi vida cívica”, concluyó.