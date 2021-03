El presidente de la Asociación Turística del Departamento de Colonia, Andrés Castellanos, sostiene que el turismo ha sido “la actividad más afectada por la pandemia: 160 países cerraron sus fronteras en marzo, algo nunca visto”. En el caso del departamento, “el impacto ha sido muy duro, y lo sigue siendo más allá de que algunos hemos podido acomodarnos y otros han quedado en el camino”.

En su opinión, los gobiernos han tenido que salir a dar medidas de apoyo, en este caso a una actividad que a Uruguay le genera 2.000 millones de dólares por año. “Si bien el país este año no lo va a recibir, porque solamente se trabajó con el mercado interno, cuando abran las fronteras los volverá a recaudar, y seguramente los ingresos sean aún mayores que esa cifra”, pronosticó.

Castellanos cree que “a mediados de junio de 2021 la situación comenzará a normalizarse y que en la próxima temporada estival ya estaremos en las mejores condiciones para recibir al público”. La apertura de frontera favorecerá la radicación de “muchos argentinos”.

“Colonia es el único destino de Uruguay que puede lograr residencias de argentinos sin que ellos tengan que independizarse absolutamente de sus actividades en Buenos Aires, y eso es un atributo muy grande para lograr residentes parciales y permanentes”, explicó el operador turístico.

Y agregó: “Hay mucha gente del otro lado de la orilla que está buscando esa experiencia, y detrás de eso hay inversiones en alquileres, en desarrollo de negocios, porque Colonia es un lugar extraordinario”.

La Asociación Turística Departamental ha mantenido diversos contactos en ámbitos gubernamentales para articular las negociaciones de acuerdo a las necesidades del sector. “Hemos obtenido unas cuantas cosas. Creo que el sector fue apoyado, aunque la dimensión del daño es tan grande que parece que nada alcanza, y muchas veces nada alcanza”, explicó el dirigente.

Castellanos sostiene que el desarrollo de la actividad turística en el departamento de Colonia dependerá del crecimiento que logren las distintas localidades. “Empezamos a trabajar en el desarrollo del turismo a nivel departamental, que es un eje de nuestra gestión. Estamos convencidos que el desarrollo del turismo a nivel regional y la conexión de los circuitos que tiene el departamento de Colonia -que son extraordinarinos-, está la gran oportunidad de lograr un beneficio económico para nuestra comunidad”, indicó.

La mirada en el fortalecimiento interno

Castellanos explicó que la Asociación Turística del departamento de Colonia apuesta al fortalecimiento de las diversas cámaras que la conforman -hotelera, gastronómica, inmobiliaria, la asociaciones de guías de turismo, comercial, de desarrolladores inmobiliarios, las rentadoras de autos, los artesanos, el transporte fluvial y terrestre, las bodegas.

Asimismo destacó la conformación de cuatro grupos de trabajo a nivel interno: “marketing y comunicación; eventos y cultura; financiamiento, y otra que trabajará sobre la regularización de actividades irregulares dentro del sector turismo, porque hay mucha competencia desleal y sin amparo jurídico”. “No estamos buscando eliminar la competencia desleal que hoy existe sino regularizarla. Nosotros no podemos perder la capacidad instalada de gente que alquila sus apartamentos mediante Booking o Airbnb, sino equilibrar la balanza comercial para que no compita deslealmente”, dijo.

Para el presidente de la Asociación Turística “llegó la hora de la verdad y Colonia tiene una gran oportunidad para lo que viene”. “Una enseñanza grande que nos ha dejado esta situación es que debemos fortalecernos, porque el sector turístico es fuerte en términos económicos pero no tiene peso a nivel gremial. No tiene fuerza, porque es nuevo, no tiene capacidad de lobby, como pueden tenerlo otros sectores de la economía que tienen una historia más larga. Nosotros, los actores turísticos, también debemos hacer esa construcción”, concluyó.