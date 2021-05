Casi 5.000 colonienses se inscribieron este lunes para el programa Oportunidad Laboral que impulsa el gobierno nacional y que en el departamento de Colonia tendrá 591 cupos. Autoridades de la Intendencia de Colonia confirmaron este miércoles que “se han inscrito muchas personas entre martes y miércoles”, aunque no contaban todavía con la cifra exacta.

El diputado frenteamplista Nicolás Viera dijo que el importante número de personas registradas hasta el momento “obedece a la realidad que estamos viviendo y que el gobierno no plantea con tanta claridad”. El legislador dijo a la diaria que la alta inscripción demuestra que hay una “gran cantidad de personas que no tienen ningún tipo de ingresos”. Para Viera, la crisis generada por la pandemia “se ha visto agudizada por el ajuste fiscal” que aplica el gobierno. “Se ve reflejado en el bolsillo de los trabajadores y en la situación de las pequeñas y medianas empresas que han tenido que cerrar, porque no han podido sostenerse en la formalidad”, agregó.

El diputado oriundo de Rosario recordó que “para remediar esta situación” el Frente Amplio (FA) propuso “una renta de emergencia para que la familias tengan una base, que sea destinada a aquellos que no tienen ningún tipo de ingresos y que subsisten por las canastas que otorga el Estado o por las ollas populares generadas por la solidaridad organizada”.

La participación del FA

Este miércoles el diputado frenteamplista mantuvo una conversación telefónica con el intendente Carlos Moreira. En esa charla el jefe comunal informó a Viera que una delegación del FA participará en la realización de los sorteos de los cupos del programa Oportunidad Laboral, tal como fue solicitado por la coordinación de la bancada de ediles de la coalición de izquierda.

Además, Moreira manifestó al diputado frenteamplista que observa con buenos ojos la posibilidad de que se asignen cupos especiales a la población afrodescendiente y a personas con discapacidad en este programa, pero que esa decisión le compete el Congreso de Intendentes.