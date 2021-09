No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

La directora general de Enseñanza Secundaria, Jenifer Cherro, aclaró las razones por las cuales utilizó el término “genéticamente” a la hora de explicar los motivos por los cuales ella entiende que los mejores resultados de promoción fueron obtenidos por estudiantes liceales del departamento de Colonia de acuerdo al Monitor de Enseñanza Secundaria realizado en 2020.

En efecto, tal como fue consignado por la diaria, el miércoles Cherro dijo a Radio del Oeste de Nueva Helvecia: “Entiendo que Colonia es un departamento muy pujante y el hecho de que esté integrado por inmigrantes, por distintas colonias, creo que genéticamente hace que la gente tenga otra forma de ver las cosas y de encarar la vida”. Y agregó que “siempre” asoció “la pujanza que tiene el departamento de Colonia, el esfuerzo, el trabajo, al levantarse temprano, a ser proactivos, de tener proyectos, a esta cuestión de las cifras” del monitor de Enseñanza Secundaria.

En diálogo con esa emisora coloniense, este jueves Cherro salió al cruce de la nota publicada por la diaria. Según dijo, lo publicado “está muy lejos de traducir lo que yo pienso de la educación en general y hay una intencionalidad clara de dañar mi imagen y, de alguna manera, de dañar hasta mi inteligencia, por los términos peyorativos que utiliza una persona de Carmelo que, trabajando en Secundaria, yo no lo conozco”, dijo en referencia al exdirector del liceo de Carmelo, José Luis Pittamiglio, quien opinó que la explicación de Cherro fue “absurda y da vergüenza ajena”.

Cherro aclaró que utilizó el término “genéticamente” para hacer referencia “a la influencia cultural que podían tener los inmigrantes”. “Cuando yo hablo de la importancia de las colonias migrantes y utilizo la palabra genética no quise decir que los alumnos promovían más porque tenían determinada genética. No me refería a los genes sino a la genésis desde el punto de vista cultural. Y es común que se utilice ese término con un sentido más cultural que biológico”.

Cherro dijo que pretendió “ilustrar la importancia que tiene el entorno para la tarea educativa” y que “la idea fue expresada de un modo que puede llevar a equívocos en una parte de la entrevista que estaba siendo desarrollada en tono coloquial, y es claro que esa frase fue sacada de contexto”.

“Quise hacer alusión a la génesis y no a la genética como genética, sino utilizando el término más cultural que biológico. En ningún momento pretendí discriminar tratando de llevar a Colonia por encima de los demás departamentos”, insistió. La jerarca de Secundaria aclaró que utilizó ese término en el marco del “tono distendido” de la entrevista que le realizaba el citado medio coloniense.

Para la directora de Secundaria, “la alegría de los resultados” obtenidos a nivel de Enseñanza Secundaria “se ve empañada por personas que quieren dañar la imagen de quienes están al frente de las instituciones educativas”. “Es una situación preocupante, porque algún sindicato ya me ha dicho fascista, y lo que yo digo es que trabajo intensamente por una mejor educación”, señaló.