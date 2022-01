No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

En la tarde del martes 11 un hombre, de 33 años y que trabajaba como policía, desapareció en aguas del Río de la Plata mientras se bañaba en la playa coloniense El Calabrés junto a un grupo de familiares y amigos. Personal de Prefectura e integrantes del grupo de salvataje ADES continúan buscando el cuerpo del joven.

El miércoles 12 el Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo le pidió al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, la posibilidad de que coordine con el Ministerio de Defensa Nacional para que aporte “personal idóneo y equipamiento de las Fuerzas Armadas” para ubicar el cuerpo del joven policía.

El comunicado emitido por el gremio policial indica que las “hipótesis” que maneja Prefectura en este caso refieren a que en el lugar donde se produjo la desaparición del joven existen hierros enterrados y eslingas que “podrían haber atrapado el cuerpo”. Debido a ello, el sindicato reclamó a Heber la intervención de buzos y equipamiento de las Fuerzas Armadas “para descartar estar hipótesis y lograr ubicar el cuerpo de nuestro compañero”.

Reclaman servicio de guardavidas

No se trata del primer incidente en las playas de Colonia en la actual temporada estival. Tal como informó la diaria, a fines de diciembre una niña de cuatro años fue rescatada por personal de Prefectura tras haberse alejado 500 metros de la costa en un caballito inflable.

En función de estos y otros antecedentes de siniestros registrados en las costas de Colonia, actores políticos locales reclaman la creación de un servicio de guardavidas en ese departamento. En particular, a fines de 2021 la edila colorada Malvina Sarett pidió al Poder Ejecutivo de la Intendencia de Colonia la implementación del servicio de guardavidas en las playas de ese departamento, pero según explicó a la diaria, “el argumento que dan para no implementar este servicio es que las costas de Colonia son bañadas por el Río de la Plata”, que al ser más tranquilo que un océano no ameritaría el servicio.