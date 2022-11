A mediados de 2021, el exintendente de Colonia Walter Zimmer (2005-2010 y 2010-2015) renunció a Mejor País, un sector del Partido Nacional (PN) que desarrolló un encuentro el último fin de semana en Punta del Este. “Soy orejano total, no respondo a nadie dentro del partido, ni siquiera al directorio que está presidido por [Pablo] Iturralde, que también es de Mejor País”. “Con ese presidente, el directorio del PN no me representa para nada”, enfatizó el exjefe comunal en diálogo con la diaria.

En 2018, tras alejarse de Alianza Nacional, Zimmer participó en la creación de Mejor País junto al actual senador Sergio Botana, los intendentes Enrique Antía (Maldonado) y José Yurramendi (Cerro Largo) y la actual coordinadora de Descentralización de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de Presidencia de la República (OPP) y exalcaldesa de Nueva Helvecia, María de Lima.

Zimmer abandonó ese sector en la antesala de la última elección departamental. Hubo un detonante para ello: mientras Zimmer se encontraba de viaje en Europa, De Lima y Botana acordaron apoyar la reelección de Carlos Moreira como jefe comunal coloniense, a pesar del conocido distanciamiento que existe entre ellos.

“Con Moreira ya no hay rencores de mi parte, a pesar de las zancadillas que me hizo, pero con Botana, De Lima y Roberto Calvo [exedil zimmerista que hoy responde a la exalcaldesa de Nueva Helvecia] yo no iría ni a misa; a ellos sí los considero unos traidores. Las zancadillas y las traiciones son monedas de cambio en política”, disparó.

Zimmer también cuestionó a sus excompañeros de sector por no haber negociado un cargo – “honorario, igual”- en el gobierno nacional para él, “donde podría haber trabajado, haber hecho cosas, y tener visibilidad para seguir sosteniendo un sector en el departamento de Colonia”. Según Zimmer, el PN “se ha portado muy mal conmigo, a pesar de que fui aliado y protagonista en el triunfo de Moreira en la elección del 2000, fui dos veces intendente y tengo una historia importante en el partido”. Además, dijo que “cuando hubo conflictos” entre él y Carlos Moreira, “el directorio siempre se puso de su lado”.

A pesar de estos cuestionamientos, “por ahora pertenezco” al PN, aclaró el exintendente de Colonia.

Las dudas

Al ser consultado acerca de la marcha del actual gobierno nacional, Zimmer dijo: “Le estoy dando la chance, porque fue elegido por mayoría. Hasta ahora ha hecho cosas bien, otras más o menos y otras de muy mala manera, como todos los gobiernos. Con algunas cosas no estoy de acuerdo, pero tampoco me paso al tremendismo del PIT-CNT ni de las cosas que dice [el presidente del Frente Amplio] Fernando Pereira”.

“Tengo dudas sobre la reforma jubilatoria, no están muy claras las cosas, [por ejemplo] si habrá o no rebaja de las jubilaciones para algunos sectores, y si bien estoy de acuerdo en que es necesario llevar a cabo una reforma educativa, no podemos estar de acuerdo con la flexibilización en el pasaje de grado o que hayan sacado de la bibliografía de los cursos de Historia a un académico como Carlos Demasi y hayan puesto un libro de [Julio María] Sanguinetti, que ha sido arte y parte en todo ese período”.

Para Zimmer, “el tema económico, el nivel de los ingresos de las personas, definirá el ganador de las próximas elecciones nacionales”.

“El Frente Amplio tiene muchas chances de ganar y de hacerlo en primera vuelta”, disparó Zimmer, y opinó que el actual intendente de Canelones y precandidato a presidente “Yamandú [Orsi] es un gran tipo”. “Lo conozco desde hace muchos años y soy amigo suyo, al igual que de [el exjefe comunal canario] Marcos Carámbula, con quien militamos juntos en la época de estudiantes universitarios”, contó.

En cambio, a la hora de analizar la interna del PN, Zimmer opinó que “no hay ningún sector que me convenza y no hay liderazgos fuertes”. “Lacalle ha sido un presidente que toma decisiones y por ahora tiene un índice de aprobación alta, pero no aparece un sustituto claro para liderar el partido”, concluyó.