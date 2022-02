No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

A poco más de un mes de haberse ahogado un joven policía en la playa coloniense El Calabrés, el viernes 18 un hombre de 28 años también perdió la vida en aguas de ese balneario. Según informaron testigos de la escena, el joven se lanzó a rescatar a una niña que reclamaba ayuda para salir hasta la orilla, algo que no logró hacer porque fue arrastrado por la fuerza de las olas. El cuerpo del joven apareció a 200 metros de ese lugar. La niña que reclamaba ayuda fue auxiliada por una pareja de turistas argentinos que se encontraba en el lugar.

Según informó el Ministerio de Defensa Nacional, en esa jornada Prefectura del Puerto de Colonia (Preco) recibió un llamado de la línea de emergencia 911 que informaba que un hombre mayor de edad “se estaría ahogando” en el citado balneario. Ante esa situación, Preco “de inmediato” se desplegó hacia la zona con un bote neumático y dos móviles. Instalados en el lugar, los efectivos de Prefectura vieron que el hombre que había sido arrastrado por la corriente “aparentemente” no tenía signos vitales. Personal de Preco y la Policía realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar al joven y, como no se logró coordinar con una emergencia ya que no se encontraba disponible ningún móvil, “se procedió a trasladarlo en un vehículo de Preco hasta el hospital local para su asistencia, pero luego se informó que el hombre había fallecido”, detalla el comunicado.

Servicio postergado

No se trata del primer incidente en las playas de Colonia en la actual temporada estival. En enero se registró una muerte por ahogamiento también en la playa El Calabrés, mientras que a fines de diciembre una niña de cuatro años fue rescatada por personal de Prefectura tras haberse alejado 500 metros de la costa en un caballito inflable. En tanto, en la playa Los Pinos, también en enero, un hombre falleció por un infarto cardiorrespiratorio; en ese punto tampoco existe un puesto de guardavidas que cuente con un desfibrilador.

En función de estos y otros antecedentes de siniestros registrados en las costas de Colonia, actores políticos locales reclaman la creación de un servicio de guardavidas en ese departamento, entre ellos la edila colorada Malvina Sarett. Sarett explicó a la diaria que elaboró un proyecto con ese objetivo, con insumos aportados por la mesa de guardavidas conformada por profesionales que trabajan en diferentes departamentos del país.

Para la edila colorada, “la cantidad de ahogamientos que se registra anualmente en Uruguay es muy grave, tenemos la tasa más alta de América Latina”, y es “la principal causa de muerte entre los niños de cero a cuatro años”.

La implementación del servicio de guardavidas “no le haría mella al presupuesto de la Intendencia de Colonia”, porque sus finanzas “se encuentran en muy buen estado”, opinó la edila. Sarett dijo que ha mantenido conversaciones sobre este tema con las autoridades de la comuna coloniense, “y los argumentos que dan para no implementar este servicio es que las costas de Colonia son bañadas por el Río de la Plata”, que al ser más tranquilo que un océano no ameritaría el servicio. “No quiero discutir informes técnicos -porque dicen que los hicieron-, pero las playas de San José, Montevideo, Canelones y una parte de Maldonado también son bañadas por el Río de la Plata, y allí hay servicios de guardavidas”, indicó Sarett en una entrevista publicada por la diaria.

Posteriormente, a fines del pasado mes, la edila colorada se reunió con el intendente Carlos Moreira, quien “vio con buenos ojos” esa iniciativa “para estudiarla, ver la viabilidad, y en un principio estaría apoyando y aceptando” para implementarlo en la próxima temporada, según relató Sarett.

Por su parte, el diputado Nicolás Viera (Frente Amplio) dijo a la diaria que en 2016 la entonces legisladora frenteamplista por Colonia, Mercedes Santalla, presentó en el Parlamento “una inquietud relacionada a la necesidad de implementar el servicio de guardavidas en el departamento de Colonia, “algo que la intendencia todavía no ha resuelto hacer”. Desde 2016 hasta el presente ese reclamo se ha vuelto a repetir en el ámbito legislativo y también le fue trasladado al actual intendente Carlos Moreira (Partido Nacional) en 2021, previo a la confección del presupuesto quinquenal de la comuna coloniense. Según Viera, el pedido realizado en esa misma línea por la bancada de ediles del Partido Colorado es posterior a los reclamos efectuados por su fuerza política.