De acuerdo al Monitor Mipymes que presentó la Agencia de Desarrollo (ANDE) en Colonia en el 2020 ‒último dato aportado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE)‒, funcionaban 8.282 micros, pequeñas y medianas empresas (mipymes). Esa cifra casi que duplica el primer valor de la serie que analiza ese gobierno, que se remonta a 2008, cuando funcionaban 4.428 empresas de esas características en el territorio coloniense.

Del total de empresas colonienses, 86,56% son micro, 11,32% pequeñas, 1,89 medianas y 0,23% son consideradas grandes.

3.107 mipymes se dedican al comercio por mayor y menor, incluyendo la reparación de vehículos de motor y motocicletas, 857 giran en el rubro, 831 en transporte y almacenamiento, 710 otras empresas de servicio, mientras que 523 son empresas de alojamientos y servicios de comidas.

Con relación al porcentaje ocupado, en el departamento existe una distribución muy equitativa en la distribución de la masa trabajadora: 29,67% trabaja en microempresas, 25,22 en pequeñas, 20,25% en medianas, mientras que 24,86% de los colonienses son ocupados por las grandes empresas.

En el 2021 ‒último año en que se midió este guarismo‒ 72,05% era ocupado por mipymes, y superaba la media nacional, que se ubica en 66,1%.

Las ventas de las micro, pequeñas y medianas empresas representaron 45,67% del total, por debajo de lo comercializado por las grandes empresas, que alcanzaron 54,33%

Criterios de clasificación

Según un decreto firmado en la primera presidencia de Tabaré Vázquez, la categorización de una unidad económica como micro, pequeña o mediana empresa se determinará en función del número de personal ocupado conjuntamente con su facturación anual, de acuerdo a las siguientes categorías. Las microempresas son aquellas que ocupan no más de cuatro personas y cuyas ventas anuales excluido el IVA no superan el equivalente a dos millones de unidades indexadas. Las pequeñas empresas comprenden a las empresas que ocupan no más de 19 personas y cuyas ventas anuales excluido el IVA no superan el equivalente a diez millones de unidades indexadas .

En tanto, dentro de la categoría medianas empresas se ubican las unidades productivas que ocupan no más de 99 personas y cuyas ventas anuales excluido el IVA no superan el equivalente a 75 de unidades indexadas.