La edila carmelitana Ana María Díaz salió de prisión la semana pasada, tras cumplir prisión preventiva durante casi seis meses por el delito de tentativa de homicidio especialmente agravado dictada por el juez letrado de Carmelo, José Vera.

La mujer fue formalizada el 12 de noviembre tras agredir a una joven carmelitana, que era su familiar política, y fue enviada a prisión. La edila fue electa por el Partido Socialista pero renunció a esa fuerza política.

En una primera instancia Díaz fue defendida por el abogado José Manuel Arenas, también edil socialista, y luego la defensa la asumió Enrique Erramouspe, un abogado penalista carmelitano que hace unos años fue presidente de la mesa departamental de Colonia del FA y que hoy está alejado de esa fuerza política.

Desde que asumió la defensa, Erramouspe ha procurado la liberación de su defendida así como el cambio de carátula de la causa. Además, cuestionó la participación de la fiscal María José Rodríguez, por considerarla cercana a la víctima.

Finalmente, el juez Vera aceptó que Díaz fuera liberada con medidas cautelares, que incluye el uso de una tobillera, pero no aceptó la recusación de la fiscal actuante.

Apenas conocida la noticia de la liberación de la edila, sus colegas comenzaron a especular con su posible retorno a la junta coloniense. Esta semana Díaz se contactó con las autoridades de la Junta Departamental de Colonia para avisar que concurrirá a la sesión convocada para la noche de este jueves 12.

Díaz considera que no existe ningún impedimento para retornar a ese ámbito, según comentó a la diaria el edil nacionalista Roberto Calvo, presidente de ese cuerpo. “Díaz ingresará a la sesión porque no ha llegado ninguna comunicación de la Corte Electoral que se lo prohiba, y hasta que no exista ningún tipo de inhibición ella podrá entrar a la Junta”, dijo Calvo.

Debido a que la edila permanece por fuera de cualquier estructura partidaria, las autoridades de la junta coloniense le asignaron un nuevo espacio físico para su oficina. “Hasta tanto no sea juzgada, Díaz podrá entrar a la Junta así sea con la tobillera”, señaló Calvo.