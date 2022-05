La Junta Departamental de Colonia aprobó este jueves de forma unánime el proyecto de medida cautelar non edificandi en la franja de costa comprendida entre Juan Lacaze y Boca del Rosario. Esa medida fue enviada por el ejecutivo comunal coloniense tras la colocación de alambrados a menos de 50 metros de la costa por parte del propietario de una chacra ubicada en la zona de la playa de los Piamonteses, a pocos kilómetros del centro de Juan Lacaze, que despertó rechazo en los vecinos de Colonia Cosmopolita.

La medida, enviada por la Intendencia de Colonia a la Junta, establece la prohibición de construir, edificar o alambrar en una franja costera de 150 metros de ancho medidos hacia el interior del territorio a partir de la línea superior de la ribera del Río de la Plata, comprendida desde el límite urbano este de la ribera de Juan Lacaze (playa Charrúa) hasta la desembocadura del río Rosario, “con el fin de implementar medidas de mitigación necesarias para la conservación del sistema dunar y ecosistemas existentes asociados al presente borde del Río de la Plata”.

Esa medida cautelar se propuso en función de la existencia de terrenos categorizados como rurales, donde la intendencia “no toma conocimiento ni interviene en la aprobación de fraccionamientos que allí se presentan”, sino que son aprobados por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

En la fundamentación del proyecto, el director de Ordenamiento Territorial de la comuna coloniense, Martín Avelino, argumentó que la limitación se genera “ante la constatación de avances de proyectos inmobiliarios y turísticos que pretenden literalmente limitar el acceso a las playas, cercando sus predios, cuyo límite de propiedad alcanza la línea superior de la ribera”.

Reglas claras

En diálogo con la diaria, Avelino destacó que, a pesar de las discusiones que se generaron en el ámbito de la Junta respecto de este proyecto, la medida fue aprobada por unanimidad. El funcionario comentó que en las últimas semanas propietarios de varios fraccionamientos se movilizaron para que este proyecto no fuera aprobado por la junta coloniense. “Los propietarios de esa zona del departamento de Colonia presionaron para que no fuera votada esta medida, pero ahora quedaron las reglas claras y saben que ellos no pueden extender sus propiedades hasta la ribera”.

El tratamiento de este proyecto generó varios debates en las comisiones de Legislación y Régimen y de Obras, donde fue abordado previo a la instancia del plenario. Sin embargo, a la luz del resultado obtenido en la votación, esas distancias finalmente parecieron haberse zanjado.

“En estos días hemos comparecido en distintas comisiones de la junta para explicar la importancia de esta medida, que es específica para esa situación que se ha dado”, explicó Avelino. Ahora, con la medida ya aprobada, en los próximos días la intendencia realizará “los movimientos para ordenar el retiro de los cercos que se habían colocado en esa playa”, según adelantó. En relación con la vivienda que el propietario de uno de los fraccionamientos construyó a 170 metros de la ribera, el funcionario explicó que esa situación será abordada por la Dirección Nacional de Medio Ambiente, porque excede el límite fijado por la medida cautelar.