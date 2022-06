En la tarde de este miércoles, la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) comunicó el cierre transitorio de los blocks quirúrgicos de los hospitales de Rosario y Juan Lacaze. El comunicado informa que la decisión responde a “los problemas de estructura, falta de seguridad para los equipos de salud y usuarios señalados en los informes por la División de Fiscalización del Departamento de Inspección del Ministerio de Salud Pública”.

Laura Mederos, presidenta de la comisión interna del Hospital de Juan Lacaze, dijo a la diaria que el comunicado les cayó “como un balde de agua fría”. “Es una decisión que debe preocupar tanto a los funcionarios como a toda la sociedad”, agregó.

Mederos detalló que el director del hospital sabalero, Guzmán Meny, “comentó la resolución a la nurse jefa, Gimena Leyzagoyen, y luego se comunicó inmediatamente conmigo”. “La decisión no viene de la dirección de la Región Oeste, sino de la Dirección del Área de Cirugía”, afirmó Mederos.

El comunicado de ASSE aclara que “las operaciones de coordinación, de urgencia y emergencia de pacientes trasladables se efectuarán en el block del hospital departamental de Colonia, o en su defecto en los prestadores privados de salud”.

Consultada por este motivo, Mederos afirmó que “el Hospital de Juan Lacaze tiene un convenio con el Círculo Católico de la ciudad”. En los últimos meses “la productividad en las operaciones en el hospital han ido bajando por concepto de derivaciones a otros sanatorios, más que nada a privados”, agregó. “En un cierre parcial yo no creo más. Una vez que se cierra, se cierra y después se olvidan”, subrayó.

En la mañana del jueves, en el Hospital de Rosario, autoridades de la Gerencia General, de la dirección de Cirugía y de la Región Oeste de ASSE mantendrán una reunión con funcionarios de los blocks y con los equipos de gestión de ambos hospitales. El presidente de la Federación de Funcionarios de Salud Pública, Martín Pereira, estará en la reunión acompañando a los trabajadores, aseguró Mederos. “Es un apoyo que en estas situaciones necesitamos los funcionarios de ambas localidades”, agregó.

“Esta situación es muy grave e involucra a los funcionarios, pero también a la sociedad, tanto a la de Juan Lacaze como a la de Rosario”, insistió Mederos. En ese sentido, los trabajadores del hospital sabalero convocan a una manifestación este jueves a las 14.00 frente al sanatorio ubicado en el centro de la ciudad.

Trabajadoras del block quirúrgico de Juan Lacaze no quisieron hacer declaraciones públicas, pero afirmaron estar “desconcertadas” con la noticia y esperan tener más información al respecto en las próximas horas. “Todo lo que sabemos es lo que salió en el comunicado. No dejaron nada escrito y no tenemos nada concreto”, agregaron. Las operaciones del día miércoles fueron realizadas en el Círculo Católico de la ciudad, prestador privado con el cual el hospital mantiene un convenio desde 2016.