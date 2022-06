Al igual que el exjefe comunal de Tacuarembó Eber da Rosa, el coloniense Walter Zimmer cree que diferentes sectores del Partido Nacional (PN) pretenden ocupar espacios políticos del espectro conservador que antes fueron liderados por los expresidentes Jorge Pacheco Areco (Partido Colorado) y Luis Alberto Lacalle Herrera (PN), entre otros.

En diálogo con la diaria, el exintendente de Colonia dijo que observa que sectores nacionalistas intentan “afianzar la centroderecha” y “tener un ala wilsonista” en forma simultánea. “Si mirás al sector de los intendentes wilsonistas –Omar Lafluf, Guillermo Besozzi, Wilson Ezquerra-, ves que incorporaron a [el intendente de Colonia, Carlos] Moreira, que no tiene nada que ver con ellos y que tiene más posturas de derecha”. Zimmer y Moreira, que fueron amigos y socios políticos en el pasado, están distanciados desde hace 20 años, “y por eso yo no puedo formar parte de ese sector, más allá de que quiero mucho a Lafluf y a Besozzi”, señaló.

En tanto, los sectores asociados al herrerismo también “buscan tener un espacio de centroizquierda, y por eso ves a Javier García [ministro de Defensa Nacional], que tiene origen wilsonista, en Aire Fresco, o a [Sergio] Botana abrazado con la gente de la lista 71”. “El herrerismo puro y duro es algo que ya no puede marchar electoralmente”, añadió Zimmer.

Para el exjerarca departamental, el objetivo de esas mixturas dentro de los sectores nacionalistas apunta a captar votos “de la derecha”, representada por “la presencia de [Guido] Manini [Cabildo Abierto], y no tanto por su discurso”, y de la centroizquierda “que ya no tiene tanto espacio en el Frente Amplio (FA), “que se ha corrido demasiado para la izquierda y se ha vuelto muy combativo, algo que a la gente no le gusta mucho”.

La coalición de gobierno “terminará sacando partido de la radicalización del FA, con Manini a la derecha y con los grupos del PN tratando de generar una centroizquierda, un espectro más amplio”, para captar más votantes, opinó. “Es lo que yo veo de afuera, porque ahora soy un orejano que no pertenece a ningún sector, y votaré al lema en las próximas elecciones nacionales”, agregó Zimmer.

Internas colonienses

A pesar de las distancias que los separan, Zimmer opina que Carlos Moreira lleva adelante una buena gestión de gobierno departamental. “Están haciendo obras, les sobra la plata porque ha llegado mucho dinero de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto [OPP], de Presidencia de la República, directamente a los municipios -algo que le servirá al PN en las próximas elecciones-, y la reapertura de la plaza de toros, que inicié en mi gobierno, ha tenido un impacto muy positivo”, valoró el exjefe comunal.

De cara a las próximas elecciones departamentales, Zimmer observa como posibles candidatos a intendente de Colonia por el PN al actual diputado Mario Colman, al secretario general de la intendencia, Guillermo Rodríguez, a la coordinadora del Área de Descentralización y Cohesión de la OPP, María de Lima, y a Napoleón Gardiol, quien ha ocupado diferentes cargos de dirección en la comuna coloniense, además de haber fungido como intendente interino en el período pasado.

De esa lista de nombres, Zimmer escoge a Gardiol para apoyar en la próxima campaña electoral. “Ya hemos conversado al respecto, y estoy evaluando apoyar su candidatura como intendente de Colonia”, anunció.