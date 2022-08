La directora del Centro Regional de Profesores del Suroeste (CERP SW) de Colonia del Sacramento, Beatriz Costabel, reclamó al intendente Carlos Moreira que sancione al director de Compras de esa comuna, Hugo Sosa, quien “hizo comentarios graves” sobre un grupo de estudiantes que realizó una marcha frente al Palacio Municipal.

En efecto, en el marco de las movilizaciones de estudiantes y docentes de los diferentes institutos que dependen del Consejo de Formación en Educación (CFE) en contra de la reforma educativa que promueven las autoridades de la enseñanza, el jueves 18 un grupo de alumnos del CERP SW hizo una marcha desde el Real de San Carlos hasta el Palacio Municipal. Desde una ventana ubicada en uno de los pisos superiores de ese edificio, el director de Compras de la comuna coloniense, Hugo Sosa, sacó fotos y tuiteó que los jóvenes manifestantes “eran cuatro gatos locos consumidos por el comunismo” y “no quedan dudas, están buscando un nuevo Líber Arce”, en relación al militante estudiantil asesinado por fuerzas policiales en 1968 mientras participaba en una marcha.

Tras esas expresiones, la bancada de ediles del Frente Amplio en la Junta Departamental de Colonia reclamó la remoción de Sosa.

Pedido de sanción

La directora del centro educativo, Beatriz Costabel, aclaró que “existen dos capítulos ligados a la manifestación realizada por los estudiantes”.

Explicó que la movilización estudiantil, “con su plataforma de reivindicaciones”, “tiene que ver con las reacciones que expresan a las propuestas de reforma educativa y de nuevos planes de estudios para la formación en educación” que impulsan las autoridades. “Obviamente no todos tenemos la misma mirada acerca de las propuestas que se están planteando”, pero “lo que sí está claro es que hay una necesidad de cambio en la formación en educación, que es algo que se viene planteando desde hace mucho tiempo, al menos desde hace nueve años”, expresó.

Costabel dijo que mientras los estudiantes, “entre otras cosas, reclaman mayor tiempo para analizar las propuestas de cambio”, “seguramente las autoridades piensan que este proceso ya lleva un buen tiempo de discusión”. “Ahí, en esas diferencias, es donde juega la libertad de cada uno de los órdenes y de los gremios para presentar sus posicionamientos”, analizó la docente.

En relación a las declaraciones efectuadas por el director de Compras de la Intendencia de Colonia, Costabel dijo que “Sosa debería respetar el estatuto del funcionario municipal, por lo cual no podría hacer ese tipo de publicaciones; esa no es su labor, los colonienses no le pagamos para eso”.

La directora del centro educativo reclamó al intendente Carlos Moreira, “en función del buen relacionamiento que siempre han tenido el CERP y la Intendencia de Colonia”, “que tome las medidas que corresponden, porque Sosa es un jerarca departamental”. “Retrotraernos a los tiempos en que los estudiantes podían recibir una bala por participar en una manifestación es muy grave”.

Además, para Costabel las declaraciones de Sosa no resultan “para nada favorables para el momento de discusión, de análisis y de luchas que se dan en el marco de una reforma educativa”. Por el contrario, los comentarios realizados por ese funcionario “son una ofensa a la libertad y a la democracia.” Además, Sosa “debe pedir disculpas a quienes corresponde –los estudiantes–, en vez de hacer comentarios indefinidos a través de las redes sociales”, añadió la docente, en referencia a lo que escribió Sosa el viernes, nuevamente en Twitter: “La situación por la cual escribí mi twitter de ayer fue en un momento de indignación, ante lo que estaba viendo en la avda. Fue a titulo personal y para nada involucra al Gobierno departamental. Si alguno le molesto lo lamento sinceramente, buen fin de semana”.