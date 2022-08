El sábado 20, un centenar de vecinos del departamento de Colonia participaron en una movilización que se realizó frente al portón que desde hace 15 días tranca el camino de acceso a la playa Platero que surge en la ruta 1, a mitad de camino entre Santa Ana y Riachuelo.

En un improvisado escenario, el principal promotor de esta movida, el abogado y exedil del Frente Amplio (FA) Ricardo Aranda, anunció el inicio de una campaña de recolección de firmas que serán presentadas en la Intendencia de Colonia “para pedirle al intendente [Carlos Moreira] que cumpla el artículo 175 de la Constitución”, “para defender el interés público sobre el privado”. Entre los asistentes se encontraban algunos ediles del FA y el colorado Gabriel Gabbiani.

“Este camino tiene 95 años, por donde las personas transitaron por el lugar, y de un día para otro no pueden decir que es privado”, señaló. La colocación de esa barrera implica que “estamos perdiendo derechos”, dijo, y agregó que con la realización de esa movilización “estamos plantando la bandera de que no podemos perder derechos, no podemos permitir que en pleno siglo XXI no podamos acceder a nuestras costas. Estamos más infelices que antes”, sostuvo.

Ricardo Aranda, el 20 de agosto, durante la movilización. Foto: Ignacio Dotti

Según Aranda, la comuna coloniense cuenta con las potestades para reabrir el camino, porque “están todas las leyes habidas y por haber a favor nuestro”. “Si este portón queda cerrado será un retroceso inaudito en el departamento de Colonia; hay que hacer efectivo el derecho el acceso a la playa. No hay más para hablar, hay que actuar”, añadió.

En caso que la reapertura no se logre a través del accionar de la Intendencia, Aranda adelantó que presentará una denuncia en Fiscalía.

El intendente Moreira y el director de Ordenamiento Territorial, Martín Avelino, expresaron posturas favorables a lograr la reapertura de ese sendero.