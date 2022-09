Ocho mil personas participaron en la sexta Marcha de la Diversidad, organizada por Colonia Diversa, que se desarrolló el sábado 24 en Colonia del Sacramento bajo el lema “Que estar bien no sea un privilegio”. Además de la multitudinaria caravana que recorrió la avenida General Flores, a lo largo de esa jornada hubo talleres, charlas, feria, plaza gastronómica y un extenso espectáculo artístico coronado con la actuación de Luana, la cantante tropical coloniense.

Sexta Marcha de la Diversidad en Colonia del Sacramento, organizada por el colectivo Colonia Diversa. Foto: Ignacio Dotti

Al finalizar la marcha, en el escenario principal integrantes de Colonia Diversa leyeron la proclama que hizo foco en la atención de la salud mental, un tema que es seguido de cerca por esa organización, que incluso ha implementado un servicio de atención psicológica gratuito para personas LGBT. Este espacio “fue construyéndose y creciendo entre sentires y pensares diversos donde se abordan dos aristas sustanciales: en primer lugar, una mirada integral de la salud mental desde una perspectiva de derechos humanos; y en segundo lugar, pero no menos importante, en clave territorial con una fuerte mirada hacia nuestro contexto social, cultural y simbólico a nivel departamental”, comentaron.

Colonia Diversa “lucha contra la incomprensión, la ignorancia, la falta de respeto, la falta de empatía contra las conductas de odio, violencia y discriminación”, mientras que trabaja “para contener y acompañar a las personas para empatizar con la sensación y la angustia que genera el sentimiento de no pertenecer, de no encontrar dentro de la comunidad un lugar amigable y respetuoso que me permita ser libremente”.

La lucha por “una sociedad diversa, empática y respetuosa” implica “un enorme desafío que nos interpela y nos duele en cada persona que sufre y nos lo manifiesta a nivel personal a través de cuadros de vacío existencial, ansiedad crónica y depresión, entre otras manifestaciones, llegando a su máxima expresión: ideas o intentos de autoeliminación, que se han agudizado aún más tras este largo período de aislamiento y crisis, producto de la pandemia”, estableció la declaratoria.

El servicio de atención psicológica de Colonia Diversa se desarrolla en un contexto dominado por “el agotamiento y saturación del sistema de salud” debido a “la alta demanda de atención en salud mental ocasiona numerosos desgastes: largas esperas para acceder a un profesional, deterioro en la calidad de la atención, consultas extremadamente breves”.

Los integrantes de Colonia Diversa reclamaron el “fortalecimiento de políticas públicas que hagan foco en la salud mental desde una mirada integral, en la regularización y legitimación de la Ley de Salud Mental, con un presupuesto digno y un plan de acción que verdaderamente impacte sobre las personas”, de modo de hacer frente a “las cifras de nuestro país, que nos alertan que los índices de personas que padecen problemas de salud mental aumentan, así como también los de suicidios”.

Para Colonia Diversa, salud mental también “es tener un trabajo estable, un salario digno que nos permita construir y llevar adelante nuestro proyecto de vida”, “es tener un techo, tener redes que nos contengan, una comunidad sensible, abierta y solidaria”.

Político apartidario

De acuerdo a la proclama leída el sábado 25, Colonia Diversa es un colectivo “a-partidario, totalmente pluralista”, que “está a la vista de todas las personas y no sólo en las marchas, sino en nuestro accionar diario trabajamos con todas y cada una de las instituciones, empresas u organizaciones que lo deseen y nos lo soliciten sin importar intereses político-partidarios. Pero lo que no somos es un colectivo a-político. Somos fuertemente políticos en el sentido programático de nuestra agenda LGBT”.