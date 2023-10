Desde hace varios meses, vecinos y distintos actores de Juan Lacaze reclaman a OSE que inicie la pavimientación de las calles que fueron levantadas para realizar el tendido del saneamiento, una obra que comenzó hace cerca de un año.

A pesar de que el contrato inicial entre los diversos organismos públicos implicados en esa tarea establecía que, a medida que iban avanzando la ejecución de la obra, la empresa adjudicatoria -Abengoa Teyma- debía reparar las calles que fueron levantadas para colocar las cañerías, eso no ocurrió hasta principios de octubre, una vez que los reclamos de la población local empezaron a surtir efecto. De ese modo, la repavimentación comenzó en forma paulatina por el barrio Charrúa y se extenderá hacia el Centro, para continuar en Tres Focos y Libertad Este, posteriormente.

A fines de setiembre, el alcalde sabalero, Arturo Bentancor, e integrantes del Centro Comercial de Juan Lacaze se reunieron con el presidente de OSE, Raúl Montero, quien aseguró que en las semanas venideras comenzaría la repavimentación de varios barrios de esa localidad, cuyas calles fueron levantadas por la obra.

Esta semana, en tanto, en el marco de una visita que realizó a Colonia del Sacramento, Montero asumió la demora en la realización de esas obras y comentó que había mantenido conversaciones con representantes de la empresa adjudicataria para acelerar el proceso de repavimentación de Juan Lacaze. “Hay un compromiso de la empresa de tomar medidas, de modo que no queden tantos frentes de obras abiertos y sin pavimento”, comentó Montero, y explicó que si bien Abengoa Teyma “no tenía plazos definitorios, no es una buena práctica de construcción tener ese ritmo de pavimentación tan diferente a la colocación de caños”.

El presidente de OSE no descartó la aplicación de sanciones a la empresa adjudicataria de esa obra en caso de que no tome en cuenta ese pedido. “Por ahora se conversó con la empresa y ahora veremos cómo reacciona para definir si hay que tomar otras medidas”. “OSE le hizo saber su malestar por la situación, y como última medida podría tomarse la decisión de que no se coloque ningún otro caño hasta tanto no terminara de pavimentar”, añadió.