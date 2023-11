En los últimos meses integrantes de la bancada de ediles del Frente Amplio [FA] en la Junta Departamental de Colonia y referentes del gremio de trabajadores municipales, Adeom, han cuestionado la gestión encabezada por el intendente Carlos Moreira por los mecanismos de contratación de personal que desarrolla esa comuna.

Tales aspectos también han sido motivo de observaciones en los sucesivos informes que el Tribunal de Cuentas [TC] ha realizado sobre los presupuestos y rendiciones de cuentas que ha presentado la Intendencia de Colonia en los últimos años.

En la sesión de la Junta Departamental desarrollada el martes 14, el edil frenteamplista Carlos Fernández presentó una moción para que el plenario de ediles recibiera a integrantes de Adeom, a los efectos de abordar “temas vinculados a la confección de los presupuestos y a la contratación de personal que realiza la Intendencia de Colonia”, comentó Fernández a la diaria.

La iniciativa impulsada por el integrente del FA no logró la mayoría simple del plenario, al encontrar la oposición de los ediles nacionalistas. “Creemos que la presencia de Adeom podría aclarar muchas cosas en relación a la confección del presupuesto y a las políticas de contratación de personal, que después podríamos trasladar al ejecutivo departamental”, pero la bancada del Partido Nacional “negó esa posibilidad”, comentó el edil.

Además, Fernández recordó que el TC “ha realizado numerosas observaciones a la Intendencia de Colonia”, porque “no respeta el Estatuto del Funcionario ni la carrera escalafonaria”, además de designar “gente a dedo a la hora de contratar personal”. “En 2022 la intendencia contrató 49 personas, y 46 de ellas fueron designadas directamente, y lo mismo ha ocurrido este año, con mayor contratación de personas”, añadió.

Entre quienes fueron designados “a dedo” para ocupar funciones como empleados de la comuna, “aparecen tres personas que fueran electas concejales en Juan Lacaze, Rosario y Colonia Valdense en la última elección departamental”, comentó Fernández, y agregó que “la Intendencia de Colonia tampoco respeta los cupos de contratación de personas con discapacidad”.

En diálogo con la diaria, el presidente de Adeom Colonia, Nicolás Piñeiro, lamentó que “nuevamente” la Junta Departamental no reciba a una delegación de ese gremio. “En esta oportunidad el pedido de nuestra presencia fue realizado por la bancada del Frente Amplio, pero nosotros pedimos para asistir hace tres años para discutir la elaboración del presupuesto quinquenal y no fuimos recibidos”, recordó el dirigente. “Para nosotros es importante poder ir a la Junta Departamental para participar en esas discusiones”, aunque “lamentablemente, como ocurre con otros organismos públicos, no se convoca a los trabajadores para conversar sobre esos temas”, añadió.

El presidente de Adeom Colonia estableció que “estamos preocupados desde hace décadas sobre la distribución del rubro salarial que realiza la intendencia”, y además “nuestro gremio participa junto a la Oficina de Servicio Civil y el ejecutivo comunal en un ámbito triparito para modificar el Estatuto del Funcionario”.

“Nosotros vemos situaciones complejas con el sistema de ingresos a la Intendencia de Colonia, que en los últimos años ha sido tremenda la cantidad de ingresos que se dieron de forma directa, sin sorteos ni concursos”, cuestionó. “Nosotros no discutimos la cantidad de personal que ingresa, sino cómo se hace”, dijo el dirigente, y agregó que “la cantidad de personal municipal ha bajado en los últimos años”.