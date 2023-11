Bajo la denominación Coalición Republicana los partidos que integran la alianza que conduce el gobierno nacional disputarán el poder en varios departamentos del país con el Frente Amplio (FA). En efecto, esa disputa entre la coalición de gobierno y la coalición de partidos de izquierda acontecería en [Canelones, Salto, Montevideo, Paysandú y Rocha] (https://ladiaria.com.uy/politica/articulo/2023/9/blancos-y-colorados-se-encaminan-a-presentarse-en-coalicion-en-montevideo-canelones-salto-paysandu-rio-negro-y-rocha/).

En los tres primeros gobierna el FA, mientras que en los dos restantes el Partido Nacional ganó las últimas elecciones departamentales por un escaso margen.

En los restantes departamentos del país donde gobierna el PN no se replicará ese tipo de disputa electoral a nivel territorial entre dos bandos bien marcados. De ese modo, en Colonia, histórico bastión nacionalista, el Partido Colorado (PC), aparentemente bastante alejado de cualquier posibilidad de acceder al gobierno departamental, presentará una oferta de candidatos propios.

La actual diputada Nibia Reisch (Ciudadanos), quien asumió un rol protagónico en su partido tras el alejamiento del exlegislador Daniel Bianchi, seguramente sea una de las postulantes coloradas a la intendencia de ese departamento.

En diálogo con la diaria, Reisch explicó que los nombres de los candidatos a la intendencia “no están definidos”, surgirán “en función del resultado de la elecciones internas” ya que serán los convencionales electos en esa instancia quienes apoyen las diversas candidaturas.

No obstante, la legisladora comentó que le “gustaría continuar un período más en el trabajo parlamentario”. Cuando uno es legislador y forma parte del gobierno y del grupo parlamentario oficialista, puede conseguir muchas cosas para la población”, dijo Reisch, y agregó que está “muy conforme con todo lo que hemos conseguido y cómo hemos mejorado la calidad de vida de la gente”.

No obstante, Reisch no descartó ser una de las candidatas por su sector para las elecciones departamentales. “Todavía no se ha definido nada, pero no me descarto”, aclaró la legisladora. Fuentes partidarias consultadas por la diaria dijeron que “seguramente” ella será la candidata de Ciudadanos a la jefatura comunal coloniense.

En tanto, el dirigente del sector Batllistas Colonia Ariel Lausarot dijo a la diaria que en el departamento “hemos hecho acuerdos con distintas agrupaciones”, y en las internas “compareceremos en un sublema común departamental”, que permitirá la inclusión de algún otro grupo colorado.

Consultado acerca de los posibles candidatos que presentará el PC en la próxima elección departamental, Lausarot dijo que “por supuesto habrá candidatos colorados para competir y ocupar el sillón municipal”. El dirigente expresó que antes de que finalice el corriente año “vamos a resolver el nombre de algún precandidato a la intendencia e informar el sublema común que utilizaremos en las internas a nivel departamental”.

Con respecto a la posible postulación de la diputada Reisch para las elecciones departamentales, el dirigente batllista estimó que “Nibia será candidata y competirá dentro del partido”, algo que “me parece lógico y positivo”.

Lausarot opinó “que en el último tiempo la realidad ha marcado que en el departamento de Colonia el PC está claramente marcado y dividido en dos alas”: “por un lado está el ala de los sectores batllistas, en donde hay distintas agrupaciones, y por otro el sector Ciudadanos”, agregó.

En el anterior ciclo electoral el exdirector nacional de Turismo, el palmirense Martín Pérez Banchero, fue el principal competidor de Reisch en las internas coloradas del departamento de Colonia. Pérez Banchero formaba parte de Batllistas, pero tras su alejamiento del gobierno conformó el grupo Rebeldes junto a otros dirigentes colorados, un nóvel sector que aún no ha aterrizado en el mapa coloniense.