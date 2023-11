El diputado del Frente Amplio (FA) por Colonia, Nicolás Viera, convocó al presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Leonardo Cipriani, a la Comisión de Salud Pública de la cámara baja para que responda sobre la situación actual de los blocks quirúrgicos de los hospitales de Juan Lacaze y Rosario, así como por la falta de profesionales en el hospital Samuel Bertón de Colonia del Sacramento, entre otros temas, según explicó el legislador a la diaria.

Viera comentó que “hay un cúmulo de problemas graves y de promesas incumplidas por parte del directorio de ASSE desde el inicio de este gobierno” en relación con la situación que atraviesan varios centros hospitalarios ubicados en el departamento de Colonia.

El diputado dijo que “los problemas originados” en el hospital de Colonia del Sacramento “ya son reiterados”. Entre ellos citó “la falta de profesionales y la imposibilidad de que el block de ese nosocomio funcione los 30 días del mes debido a la falta de personal para cubrir las guardias”.

Sobre la situación que atraviesan los blocks quirúrgicos de los hospitales de Rosario y Juan Lacaze, el representante frenteamplista afirmó que “claramente hay un problema de gestión” por parte de ASSE”.

El diputado recordó que autoridades de ese organismo habían informado que “necesitaban dos millones de pesos para renovar la infraestructura del block del hospital de Rosario”, y que “luego dijeron que con alguna pequeña reforma servía como para dejarlo en funcionamiento” y “comenzaron a realizarse algunas cirugías ambulatorias”.

Para el diputado frenteamplista, los funcionarios de ese nosocomio “ponen arriba de la mesa hechos graves, porque son trabajadores que conocen y trabajan día a día en ese lugar, y están en ascuas desde el inicio de este problema”.

Para Viera, el hospital de Rosario “ha sido rehén de la retórica política con la que se juega en estos lugares”: “Yo no me olvido de que el alcalde Pablo Maciel hizo una campaña electoral prometiendo pintar el hospital porque estaba en malas condiciones”; sin embargo, ese edificio “sigue en malas condiciones, y el alcalde no ha movido un dedo para solucionarlo”, cuestionó.

Por otro lado, el legislador coloniense adelantó que, una vez que Cipriani concurra al ámbito parlamentario, también lo consultará sobre “la falta de medicamentos” en varios centros de salud, “la debacle de la Red de Atención Primaria (RAP), “con una falta de recursos muy preocupante”, y sobre la “compra de servicios por parte de ASSE al Círculo Católico, con números alarmantes”.