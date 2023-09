La pasada semana, el consejo del Municipio de Colonia Valdense presentó la rendición de cuentas correspondiente al período 2022. La exposición estuvo a cargo del alcalde de esa localidad, el nacionalista Andrés Malán. El alcalde dio un detalle de los gastos e ingresos de ese municipio, y destacó que el organismo culminó ese período con un saldo de 386.226 pesos, tras haber recibido partidas por 5,7 millones de pesos provenientes de los gobiernos departamental y nacional, de las cuales gastó algo más de 5,3 millones.

La mayor parte del gasto del municipio en 2022 -unos tres millones de pesos- se destinó a obras y a reparación de maquinaria. Además, en el detalle presentado a la población aparecen gastos de prensa por 117 mil pesos, así como colaboraciones a diversas organizaciones locales, entre ellas el Club Esparta (110.000 pesos) y a la promoción del fútbol senior (64.000 pesos). En tanto, en 2022 el Municipio de Colonia Valdense destinó 4.818 pesos a la compra de canastas “para familias carenciadas”, porque “nadie puede quedarse sin comer”, según dijo Malán.

Cuestionamientos

Tras la presentación realizada por Malán, la concejala por el Frente Amplio (FA), Juanita Bertinat, realizó una serie de críticas sobre el funcionamiento del municipio de Colonia Valdense. En primer término, Bertinat cuestionó al alcalde por haber informado sobre el contenido de esa rendición “con muy poco tiempo para el estudio y análisis de la documentación”. La rendición de cuentas “implica brindar una información clara, meditada y debidamente analizada” y “esto no ha ocurrido en esta oportunidad”, agregó.

Además, la concejala hizo referencia a “algunas dinámicas de funcionamiento que se han instalado” en ese municipio que “conspiran contra un trabajo eficiente, rápido, acertado a la hora de tramitar expedientes y lograr respuestas favorables para nuestra comunidad”. Y puso como ejemplo que, “en un año de acontecimientos importantes no creemos que como municipio estemos satisfaciendo algunas demandas puntuales e importantes para ciertas instituciones como el Liceo Daniel Armand Ugon”. “Colonia Valdense tiene un tejido y un entramado de instituciones sólido, experiente” y “si bien recibimos a las instituciones, no damos continuidad a las demandas solicitadas y muchas veces se visualiza poca empatía frente a sus pedidos”, añadió.

Bertinat dijo que “como concejal frenteamplista” concibe “la acción política como el arte de lo posible, de la buśqueda del diálogo auténtico y fluido” y que “hay evidencias de dificultades en ese sentido”. La representante del FA también criticó la forma en la cual se gestionan los recursos humanos en ese municipio. No se trata de la primera vez que un actor político cuestiona al alcalde Malán. Incluso en 2021 esa situación fue abordada por la Junta Departamental de Colonia, tras haber sido cuestionado por el FA y sectores del Partido Nacional.

“En 2021 algunos ediles en la propia Junta minimizaron estos aspectos. Creemos en la política como un espacio de negociación y construcción de consenso, como el involucramiento en los asuntos de la polis, pero no como una picadora de carne”, opinó Bertinat. Y agregó que “por los vecinos que me votaron y por los que no me votaron creí necesario realizar estas puntualizaciones porque siento que esta rendición de cuentas responde al alcalde pero no al Municipio”.