La cantidad de homicidios registrados en 2023 en el departamento de Colonia supera a la suma de hechos similares acontecidos en los últimos tres años en ese territorio. En efecto, este año se registraron ocho asesinatos, a los que se suma otro caso, un posible femicidio ocurrido en julio, pero aún la Justicia no ha informado las causas de esa muerte. Se trata de una mujer de 25 años. Su cuerpo, sin rastros aparentes de violencia, fue encontrado junto al de su pareja, que estaba ahorcado, en el barrio El General de Colonia del Sacramento.

Los casos

En enero hubo dos muertes violentas en el departamento de Colonia. Una ocurrió en Juan Lacaze, donde un muchacho fue asesinado con arma blanca a plena luz del día en la zona céntrica de esa localidad. El otro ocurrió en la zona de Manantiales, en la ruta 54, donde apareció un cuerpo que había recibido el impacto de una bala. Ambas muertes, según la Policía, estuvieron vinculadas a conflictos generados por la venta de drogas.

En junio, en Florencio Sánchez, un hombre mayor asesinó a su hijo motivado “por piedad”, según la versión policial. El homicida, un hombre de unos 70 años, sufría una enfermedad terminal y estaba a cargo de su hijo, aquejado de una discapacidad física y con consumo problemático de drogas.

Al mes siguiente, en Carmelo, un joven apareció muerto en su finca tras haber sido acuchillado. Este crimen todavía no ha sido resuelto y, de acuerdo a las hipótesis manejada por la Policía, también estaría vinculado al narcotráfico.

También en julio se encontraron dos cuerpos en una finca de El General, en Colonia del Sacramento. Se trataba de una pareja de jóvenes; la muchacha estaba tendida en la cama, sin rastros aparentes de violencia, mientras que el hombre estaba sujeto a una soga. En principio, trascendió que era un caso de feminicidio seguido de suicidio. Aún no se conocen los resultados de las pericias que realizaron los ténicos del Instituto Técnico Forense en el cuerpo de la mujer. El caso permanece con el rótulo de muerte dudosa.

En tanto, en agosto, en Nueva Palmira un joven fue asesinado en la vía pública a raíz de un conflicto vinculado al tráfico de drogas.

Finalmente, en lo que va de setiembre hubo dos homicidios en Colonia del Sacramento. Uno de ellos ocurrió en el barrio El General; allí un muchacho de 21 años fue asesinado por un familiar, también joven, mientras jugaban a una “falsa ruleta rusa”. El otro homicidio ocurrió en el asentamiento irregular Las Malvinas, donde un hombre de 43 años fue asesinado a golpes; todavía no hay personas detenidas por este caso.

En suma, la mitad de los homicidios ocurridos en 2023 en el departamento de Colonia estuvieron vinculados a conflictos generados por el narcotráfico.

Difícil de prevenir

Fabio Quevedo asumió como jefe de Policía de Colonia hace seis meses, en sustitución de Johnny Diego, quien fue designado subdirector nacional de esa fuerza. A pesar del brusco ascenso que hubo este año en la cantidad de homicidios, el departamento de Colonia mantiene “los mejores índices de seguridad del país”, comentó Quevedo a la diaria. “Los homicidios ocurridos este año no están vinculados a temas de inseguridad, porque la mayoría de ellos no se cometieron para generar otros delitos”, como el hurto, explicó el funcionario.

Según Quevedo, “vivimos en una sociedad que está cada vez más violenta y Colonia no es ajeno a lo que pasa en el resto del país y del mundo”. La mayoría de los homicidios registrados en ese departamento “ocurrieron dentro de cuatro paredes”, por lo que resulta “muy difícil hacer la tarea de prevencíón”, advirtió el jefe de Policía del departamento.

No obstante, el funcionario reconoce que, “como ocurre en todo el país”, en Colonia ha habido un aumento de la actividad delictiva vinculada al narcotráfico, un delito “que ha sido combatido en el departamento de Colonia”. “En este período hemos cerrado más de 100 bocas de drogas y formalizado a 130 personas por esos delitos”, detalló Quevedo, y agregó que “la mayoría de los robos ocurridos en el departamento” están relacionados directamente al narcotráfico. “Cuando se formalizó a grupos enteros de personas en una sola operación vinculada al narcotráfico, los otros delitos bajaron en esas localidades”, porque los involucrados “no son formalizadas únicamente por suministro, sino que también son responsables de hurtos, receptación y otros delitos conexos”, añadió.

El departamento de Colonia “tiene muchas localidades, cada una de ellas con sus idiosincrasias, lo que lo vuelve más complejo de comprender, porque en algunos lugares, por ejemplo, hay muchos hurtos y en otros prácticamente no hay delitos”, dijo el funcionario. No obstante, Quevedo comentó que “en este período cerramos bocas en casi todas las localidades, incluso en pueblos donde viven 400 personas, donde antes era impensado que funcionaran ese tipo de lugares”.

“Flagelo nacional”

El diputado nacionalista por Colonia, Mario Colman, dijo a la diaria que el aumento de los homicidios registrado en ese departamento a lo largo de 2023 es resultado “de un flagelo nacional, que es el aumento de la violencia y, en particular, de aquella que es desarrollada por parte de los narcos”.

El homicidio “es un delito muy difícil de prever, porque es esporádico, responde a una forma de resolución de conflictos que está por fuera de los ámbitos normales” y “no se arregla con soluciones mágicas ni con aumentos de condenas”, opinó Colman.

El diputado coloniense mostró preocupación sobre “cómo una generación de niños crece viendo de forma natural algunos modos muy tristes y violentos de resolver los conflictos y de aceptar la ocurrencia de delitos”.

En el departamento de Colonia “hay un gran combate al narcotráfico, y eso es algo objetivo, que se visualiza en la gran cantidad de cierre de bocas de drogas, lo que genera una fricción importante” entre los actores involucrados en esa modalidad delictiva, destacó el legislador nacionalista.

La existencia “de un diagnóstico” sobre esta situación “no justifica que no debamos apretar las clavijas”, porque “en el combate a algunos delitos estamos mejor que antes, pero eso no es suficiente ni nos conforma”, señaló el diputado. “Colonia no es compartimento estanco y sufre lo que pasa en el resto del país, pero aún mantiene los mejores indicadores de seguridad”, sostuvo.

En tanto, para el diputado del Frente Amplio por Colonia, Nicolás Viera, “ha habido un crecimiento alarmante de la cantidad de homicidios” en ese departamento en 2023. “Si bien parece que a Colonia le va mejor que a la media nacional con la ocurrencia de algunos delitos, no ocurre así con el homicidio”, sostuvo el legislador en diálogo con la diaria.

Ese fenómeno aparecería “asociado al narcotráfico, a los delitos que surgen de esa práctica delictiva”, dijo Viera, y lamentó que “no exista una respuesta real por parte del Ministerio del Interior para solucionar ese flagelo”. Detrás de cada homicidio “hay una víctima con una historia familiar detrás, y ha habido una cantidad importante de gente joven que ha sido asesinada” este año, indicó.

“Algunos” homicidos registrados en Colonia “ocurrieron en el ámbito doméstico”, pero “otros están relacionados al narcotráfico, a la venta de drogas, que es un problema transversal a toda la sociedad, que se da en todas las clases sociales, pero el mayor perjuicio lo genera en la pobreza, donde surgen las mayores vulnerabilidades”, planteó. “Los niños ven cómo se desarrolla el paso de sus padres por las cárceles, y lo común en esos entornos ha sido el accionar del delito asociado al mercado de la droga, y resulta difícil para ellos comprender que existen instancias de superación familiar”, dijo Viera. En esa línea, opinó que “para vencer esas situaciones es necesario dar una gran batalla cultural y multiplicar la presencia del Estado para igualar los puntos de partida de los niños, porque no resulta lo mismo nacer en un asentamiento que tener una casa decorosa”.

Según Viera, para que exista el narcotráfico “y circule la droga se requiere la existencia de la corrupción”, porque “no es viable pensar en la circulación de las drogas si no existe connivencia de algún agente del Estado, porque las drogas, en cantidades chicas o grandes, debe pasar por algún tipo de fronteras”.

“La guerra contra el narcotráfico ha tenido un fracaso estrepitoso en todo el mundo, porque el enemigo tiene armas mucho más poderosas que los estados y porque posee un manejo muy grande del mercado negro”, dijo Viera, y aseguró que en Uruguay “no existe política de Estado en relación con el combate de las drogas”.