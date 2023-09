La sesión de la Junta Departamental de Colonia del viernes 22 quedó sin cuórum al momento de tratar un proyecto propuesto por el edil colorado Gabriel Gabbiani, tendiente a extender a toda la costa de ese departamento una medida cautelar non edificandi que rige en el espacio costero ubicado entre Juan Lacaze y Boca del Rosario.

Cabe recordar que en mayo del año pasado la Junta Departamental de Colonia aprobó de forma unánime el proyecto de medida cautelar en la franja de costa comprendida entre Juan Lacaze y Boca del Rosario. Esa medida fue enviada por el ejecutivo comunal coloniense tras la colocación de alambrados a menos de 50 metros de la costa por parte del propietario de una chacra ubicada en la zona de la playa de los Piamonteses, a pocos kilómetros del centro de Juan Lacaze, que despertó rechazo en los vecinos de Colonia Cosmopolita, una pequeña comunidad agrícola ubicada en esa área.

Tras la aprobación de ese decreto, Gabbiani propuso analizar la posibilidad de extender esa prohibición a los 180 kilómetros de costa que posee el territorio del departamento de Colonia. En esa línea, el edil colorado presentó un proyecto de decreto que fue tratado por varias comisiones que funcionan en ese organismo, con resultados distintos. Mientras que los integrantes de las comisiones de Legislación y Régimen y de Obras Públicas recomendaron remitirlo a la Dirección de Planificación Territorial y Medio Ambiente de la Intendencia de Colonia para conocer la opinión de esa dependencia, los miembros de la comisión de Higiente y Ambiente de la Junta Departamental coloniense recomendaron votarlo. Las diferencias de criterios mostradas dentro de las distintas bancadas sobre este proyecto provocaron que varios ediles se fueran del recinto a la hora de tratarlo y que su tratamiento fuera postergado para el próximo plenario de ediles.

Medida demagógica

El edil del Frente Amplio José Manuel Arenas dijo a la diaria que en su fuerza política “conviven diferentes perspectivas” sobre el proyecto presentado por el edil colorado, “que surgen dentro de la reivindicación de las distintas normas jurídicas que garantizan el acceso libre y democrático a las costas”.

No obstante, aclaró que “la enorme diferencia” que él mantiene con ese proyecto radica en que “no resulta posible pretender que de un plumazo se pueda extender esa medida cautelar que se aplica entre Juan Lacaze y Boca del Rosario a “los 180 kilómetros de franja costera que tiene el departamento de Colonia”.

“Desde el punto de vista jurídico y político, sin tener estudio previo de lo que implicaría la aplicación de una norma de esas caracterísitcas, es totalmente inviable votarla de ese modo, porque en esos 180 kilómetros de costa hay suelo rural pero también hay centros poblados y balnearios que tienen miles de padrones, algunos de ellos con edificaciones muy antiguas”, añadió el edil frenteamplista.

Ese tipo de conflictos podría originarse en balnearios “como Costa del Inmigrante, Santa Ana, Artilleros, pero también en centros poblados como Juan Lacaze, Colonia del Sacramento, Carmelo o Nueva Palmira”, donde “ningún propietario podría tocar un ladrillo de su casa si ese proyecto se llegara a aplicar”, comentó.

Para Arenas, el proyecto de Gabbiani “es un propuesta imprudente, insensata y bastante temeraria”, que “no puede aprobarse sin estudiarse en profundidad” para “no caer en la demoagogia y en el facilismo de proponer para la tribuna”.

“Aquí no está en discusión el tema del acceso a la franja costera, pero no podemos subordinar eso a la irresponsabilidad de votar algo sobre lo cual no se tiene dimensión, porque no se están midiendo las consecuencias sobre los juicios que los particulares podrían inicar a la intendencia ante la imposibilidad siquiera de hacer una refacción en sus viviendas”, estableció el edil frenteamplista.