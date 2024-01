El viernes 19, el concejo del Municipio de Nueva Helvecia presentó la rendición de cuentas correspondiente al período noviembre 2022 – diciembre 2023. La exposición estuvo a cargo del alcalde de esa localidad, el nacionalista Marcelo Alonso. El funcionario dio un detalle de los gastos e ingresos de ese municipio y destacó los trabajos realizados durante el período mencionado, así como también los proyectos de cara al futuro.

Alonso resaltó el apoyo social que el municipio realiza a tres centros descentralizados de la ciudad, como lo son el Centro de Referencia del barrio El Retiro, que atiende a 22 familias, el Centro Social Refugio Helvético, que brinda asistencia a 23 grupos familiares, y el Centro Comunitario Cultural del barrio La Estación.

El alcalde nacionalista dio detalles de la obra realizada sobre la avenida José Batlle y Ordóñez, donde se construyeron 2.400 metros de vereda, 1.100 metros de ciclovía, colocación de 100 luminarias y la plantación de 64 árboles. Además, en la ciudad se pavimentaron 3.050 metros durante todo 2023.

Durante su exposición, Alonso destacó la mayor inversión del municipio, que consta de la construcción de la nueva terminal de ómnibus, con un presupuesto al momento de 5.472.538 millones de pesos, y una inversión mayor a los 4 millones de pesos para la culminación de las obras en 2024.

En 2024, la ciudad de Nueva Helvecia iniciará el tendido de saneamiento, por lo que la Comisión Prosaneamiento en coordinación con el municipio local proyecta trabajos de articulación ante los distintos actores involucrados dada la magnitud de la obra, que cubrirá un 63% de la ciudad, manifestó Alonso.

Con respecto a la multitudinaria novena Fiesta del Chocolate, llevada a cabo en julio del año pasado, Alonso informó que la ciudad recibió a más de 12.000 personas y el festejo dejó un ingreso total de $3.031.055 millones de pesos, distribuidos de forma directa a instituciones y emprendedores locales.

Además, el alcalde explicó que de cara al 2024, los recursos contemplados dentro del presupuesto quinquenal serán destinados al parque José Pedro Varela, donde se realizaran juegos para niños y parrilleros, con una inversión de 600.000 pesos; el acondicionamiento de la Plaza de los Leones en el barrio Mugglin, con un gasto aproximado de 450.000 pesos, y la intervención en el parque El Retiro, con un gasto de 700.000 pesos.

Cuestionamientos del Frente Amplio al municipio de Nueva Helvecia

Unos 30 vecinos de Nueva Helvecia se hicieron presente en la noche del viernes, en donde, según supo la diaria, todo fue “muy respetuoso y republicano”. Sin embargo, algunos de los temas manejados en la audiencia pública tienen diferentes puntos de vista entre el alcalde Alonso, y los concejales del Frente Amplio, Julio Naviliat y Nair Ackerman.

El concejal Naviliat explicó que debieron cambiar la fecha de la presentación de la rendición de cuentas porque “entendimos que no se cumplían algunas reglas ni plazos”. En diálogo con la diaria, el concejal frenteamplista dijo que la audiencia se iba a realizar el 22 de diciembre, pero “a nosotros nos llegó el informe dos días antes, y nos parecía muy poco tiempo para informarnos y dar nuestra opinión, que como parte del concejo creemos que es necesario que se tenga”.

En aquel momento, el alcalde “nos confirmó el cambio de fecha”, agregó Naviliat, y añadió que “le pedimos una reunión para realizar antes de la presentación para estar todos de acuerdo en los temas a presentar”. Esa reunión no se hizo y “nos pareció un error importante”.

Naviliat explicó que durante la audiencia “planteamos unos temas y algunos de ellos no fueron bien recibidos por parte de Alonso”. “Creo que es un respaldo para él tener quien controle la gestión y si hay algún error remarcarlo. Nosotros como oposición podemos gestionar el control”, afirmó.

El concejal explicó que “no estamos de acuerdo como se lleva adelante la gestión económica. No firmamos boletas de gastos desde el segundo mes de iniciado el período de gobierno, porque no queremos ser parte de algo que a nuestro entender no se está haciendo bien. Nos gustaría poder discutir de estos temas”, reflexionó.

Naviliat insiste en que haya “mayor espacio para todos los actores políticos por parte del municipio”. No obstante, confirmó que “el 95% de los temas que se tratan desde el municipio salen por unanimidad”. “Hemos colaborado con la gestión”, concluyó.