El lunes 21 la actual diputada del Frente Amplio (FA) por Montevideo y candidata al Senado Cristina Lustemberg recorrió Colonia del Sacramento y Juan Lacaze junto con varios referentes del sector El Abrazo.

Lustemberg mantiene una relación profunda con Juan Lacaze, ya que sus padres son oriundos de esa localidad, donde aún viven varios de sus primos y tíos.

En el departamento de Colonia, la nutricionista sabalera Silvia Senas es la candidata a diputada por ese sector, que reúne a varios grupos frenteamplistas -Par, Ir, Frente en Monvimiento-, así como a personas independientes.

El Abrazo presentó listas para las próximas elecciones nacionales en Durazno, Colonia, Montevideo, Canelones, Rivera, Salto y Maldonado. “En estos departamentos tenemos una estructura muy consolidada”, dijo Lustemberg, en diálogo con la diaria. “Conocemos mucho el interior, dada la experiencia adquirida en las funciones que nos ha tocado ejercer”, expresó la diputada, e hizo referencia a las particularidades que existen en los distintos departamentos del país.

En esa línea, recordó que en Colonia “hay 11 municipios y además tiene otras localidades con sus particularidades, que tenés que conocerlas y tener el respeto a la idiosincrasia local”, y aseguró que “nuestros referentes son locales y reconocidos en el área”.

La lista 9949 identifica a El Abrazo en Colonia y está encabezada por Senas, Alejandro Nario (ex director nacional de Medio Ambiente en el último gobierno del FA), la edila Cristina Acevedo y el activista ambiental Luis Basanta, entre otros. Tanto a nivel nacional como departamental, ese sector prioriza proyectos vinculados con políticas sociales, ambientales, educativas y de salud, resaltaron sus dirigentes.

Senas dijo a la diaria que “hace años venimos trabajando juntas con Cristina, y mucho de lo vinculado a lo social que hoy estamos implementando se lo debo a ella, por el trabajo en territorio que realizamos en el marco del programa Uruguay Crece Contigo”, llevado adelante por el Ministerio de Desarrollo Social bajo las administraciones del FA y en el que trabajaron en forma conjunta. “Ese proyecto nos hizo ir ciudad por ciudad, casa por casa, a intercambiar con la gente y a trabajar cuerpo a cuerpo”, valoró la dirigente coloniense.

Silvia Senas, candidata a diputada. (archivo, setiembre de 2024) Foto: Ignacio Dotti

El intercambio con personas en situaciones de vulnerabilidad “me hizo creer en la política”, porque “entendí que yo no sólo por ser técnica o licenciada en Nutrición puedo transmitir algo, sino que las otras personas me pueden enseñar mucho más”, dijo Senas. “La forma de llegar a mayor cantidad de personas es salir de atrás de un escritorio, de una oficina, y tratar de vincularnos e implementar políticas sociales basadas en la experiencia y en el camino recorrido”, indicó la candidata a diputada.

En ese sentido, Nario agregó que “hoy no hay una planificación de seguimiento de las personas; en Primaria te dan mucho, en Secundaria más o menos, y cuando ingresás a la Universidad, no te dan nada”. “En realidad, hay que acompañar la trayectoria de vida, porque quien nace sin herramientas no tiene cómo llegar al final de la película fácilmente”, expresó.

Para Nario, “si alguien no está con el corazón en estos temas, es muy difícil que se pueda llegar a ciertos tipos de políticas transversales”. Y añadió que “el Estado tiene un gran problema en coordinación, en cómo hacer para atravesar los distintos sectores”. “Ha cambiado mucho la realidad, hay que actualizar y tratar de mejorar la coordinación de las distintas funciones del Estado, principalmente en las políticas sociales, que estamos hablando de personas”, indicó.

Lustemberg agregó que “las políticas de infancia dependen del mundo adulto donde viven los niños, entonces tenés que tener políticas de empleo para esas familias, acceso a la salud mental, acceso a la vivienda, si no es muy difícil lograr una política estructural de salida”.

“Colonia es un pequeño país en sí mismo, con una gran cantidad de pequeños productores y comerciantes, que hay que apuntalarlos y ayudarlos, ubicados en un gran territorio heterogéneo”, comentó Nario. Para el especialista en temas ambientales, “es fundamental cambiar la apreciación del Estado, y esto precisa tiempo, pero es necesario debatirlo y ponerlo en consideración”.

Según Lustemberg, “tenemos un gran desafío, que es la desigualdad”. “Debemos volver a políticas estructurales como las que tuvimos en los dos primeros períodos de gobiernos del FA de 2006 a 2013, en los cuales se aplicaron medidas para generar ese quiebre de la desigualdad, como el Sistema Nacional Integrado de Salud, la reforma tributaria, los Consejos de Salarios, entre otras medidas”.

Sin embargo, en este período de gobierno “se acrecentó la desigualdad, porque se diseñaron políticas públicas dirigidas a un segmento de la población, y no para los que realmente más necesitan”, apuntó Lustemberg. “Tenemos que volver a implementar políticas de mucha inversión y de un diseño transversal”, subrayó.

La candidata a senadora opinó: “Tenemos que aterrizar los grandes temas nacionales a la realidad de cada localidad, porque no es lo mismo la situación de Juan Lacaze con la de Colonia Valdense, Tarariras o Carmelo”. “Es importante tener prioridades y que tengan una lógica, para bajarla a cada departamento”, concluyó Lustemberg.