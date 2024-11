Autodefinido hace un par de años como “orejano” en el Partido Nacional, aunque hace pocos meses retornó a la actividad pública para acompañar a Napoelón Gardiol y al candidato a intendente Guillermo Rodríguez de cara a las próximas elecciones departamentales, el exintendente de Colonia Walter Zimmer dijo a la diaria que Yamandú Orsi resultó electo presidente de la República porque “hizo una campaña propositiva, propuso cosas, mientras que los otros se dedicaron a pegarle al Frente”. “Viví esta elección con tranquilidad, era la crónica de un resultado anunciado”, expresó.

Para Zimmer, los dirigentes del PN y de los restantes partidos de la denominada Coalición Republicana, en vez de acompañar al presidente Luis Lacalle Pou “a cortar cintas de todas las obras que hizo se dedicaron a patear el tablero”, “asustando a la gente con que si ganaban el Frente podrían pasar determinado tipo de cosas”. “Guambia con ese tipo de discursos, que no logran convencer a los indecisos, porque hay que proponer para ganar una elección”, añadió el exintendente de Colonia.

“Hubo una suma de cosas para que el PN no sea reelecto por un nuevo período”, aseguró Zimmer, y detalló: “La elección de Valeria Ripoll como vice”, las denuncias de corrupción que se realizaron contra la actual administración, como las del ex jefe de custodia presidencial Alejandro Astesiano o la del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset. “En los gobiernos del FA también hubo casos de corrupción, pero el Frente no te perdona una cuando aparecen casos de corrupción” en gobiernos de otro signo político, añadió.

Según Zimmer, “las elecciones las ganan los equipos que cometen menos errores, y es claro quién cometió más errores en esta oportunidad”.

Con relación a Orsi, Zimmer reconoció que siente “gran afecto por él, a quien conozco desde hace muchos años”. “Orsi aprendió de una excelente persona, que es [el exintendente de Canelones] Marcos Carámbula”, y a ninguno de los dos se le puede entrar con acusaciones de corrupción, y espero que Yamandú tenga don de mando cuando comience con su tarea”, estableció.