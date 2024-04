En el marco de una visita que realizó este miércoles a Cardona la precandidata a la presidencia de la República por el Partido Nacional (PN) Laura Raffo, fue consultada acerca del retorno a la actividad política del exalcalde de Florencio Sánchez, Alfredo Sánchez, así como sobre el apoyo que este dará al precandidato a intendente de Colonia Guillermo Rodríguez.

En efecto, en entrevista realizada por la diaria Sánchez dijo que en la próxima elección interna apoyará a Rodríguez, que cuenta con la bendición del actual jefe comunal, Carlos Moreira.

En declaraciones realizadas al periódico Centenario, Raffo destacó que “las personas que se han apartado de la ley no van a ser apoyadas por nuestra opción política”. “Desconozco qué opina el directorio del PN; digo lo que nuestra fuerza política siente: te apartaste de la ley, incumpliste, no tenés cabida en nuestra fuerza política”. “Creo que debemos defender a la gente”, sentenció.

En tanto, el precandidato a intendente de Colonia por el PN Ricardo Planchón también se refirió a este asunto en diálogo con Centenario. “Si fuiste preso por corrupción o mataste gente por conducir borracho en un auto”, dijo en alusión al exedil nacionalista Héctor Curutchet, actualmente en prisión, y “si la gente te vuelve a votar, habrá que tomar otras medidas. Más que gastar en obras públicas, en iluminación y limpieza, vamos a tener que contratar psicólogos, psiquiatras y tratar a la gente, para que entienda que el hombre de las mil gauchadas era un gran gaucho, pero con la plata tuya, la mía y la de los vecinos”, continuó.

Además, Planchón recordó que en las últimas elecciones municipales Sánchez contó con el apoyo del diputado Mario Colman y del intendente Carlos Moreira: “Sánchez pertenece a ese sector, y hay que preguntarles a ellos qué les parece esto ahora”, dijo Planchón.

El diputado Mario Colman, uno de los referentes de la lista 904 que postulan a Rodríguez como precandidato a intendente, en diálogo con la diaria dijo: “Yo no tengo acuerdos con Sánchez”. “Lo único que hay es un apoyo de Sánchez al candidato del moreirismo, que él comentó en una entrevista con la diaria. Pero eso no significa la existencia de ningún tipo de acuerdos, porque Sánchez no está dentro de las listas del moreirismo”.

Al ser consultado acerca de las declaraciones realizadas por Raffo sobre este tema, el diputado coloniense dijo que “todos los candidatos que hablan en su contra han ido a buscar a Sánchez”, que, “como cualquier ciudadano, puede apoyar a cualquier precandidato”. “Sánchez puede votar a quien quiera y no lo está haciendo desde un cargo político”.

A pesar de que Sánchez fue condenado por hechos de corrupción que afectaron las arcas de la comuna coloniense, Colman dijo que no es partidario “de aplicar cadenas perpetuas”, porque “él ya está libre y puede votar como lo hace cualquier ciudadano”. “Te puedo asegurar que varios candidatos fueron a buscarlo, y básicamente quienes lo critican son aquellos a quienes él no apoya”, insistió. Además, Colman aseguró que “una candidatura de Sánchez no está arriba de la mesa, y eso tampoco ha sido discutido con nadie de nuestro sector”.