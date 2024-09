Desde hace algunos meses, en el acceso a Juan Lacaze, frente al liceo 1, se puede ver un cartel de la lista 2828 del Partido Nacional con las imágenes de la candidata a intendenta de Colonia, María de Lima, y de Julio Medina, quien pretende convertirse en el próximo alcalde de una localidad cuya población es mayoritariamente frenteamplista.

Consultado sobre su acercamiento a la política, el empresario dijo: “Me ofrecieron ser candidato a alcalde de Juan Lacaze desde el sector de María de Lima y acepté. Si bien es algo a lo que no estoy acostumbrado, está bueno para poder hacer algo por la ciudad”. Medina señaló que está “para probar y hacer algo distinto”. “Yo nunca fui partidario ni anduve en política, pero me gusta hacer cosas por el pueblo en el cual nací, me crie y viví”, destacó.

“No se trata de un color político, sino de hacer las cosas. María [de Lima] me ofreció y vamos a probar”, finalizó.