Desde comienzos de este año, los balnearios colonienses de la Costa del Inmigrante, como lo son Los Pinos, Fomento, Blancarena, Santa Regina, entre otros, al igual que las playas ubicadas más al centro sur del departamento, como Santa Ana, Artilleros y El Ensueño, han sido copados por miles de turistas de Argentina y Brasil, pero mayormente del Uruguay.

Lo mismo ha sucedido en la capital, Colonia del Sacramento, que desde principio de año fue invadida por turistas brasileños, y en menor cantidad por argentinos que retornaron a pasar las fiestas de fin de año en territorio uruguayo.

Así las cosas, operadores turísticos consultados por la diaria manifestaron que esperan tener una temporada de resultados económicos “mayores” a la del año pasado.

En ese sentido, consultado acerca de cómo viene siendo la temporada en el departamento, el presidente de la Asociación Turística de Colonia, Andrés Castellano, dijo a la diaria que “cuando la balanza comercial turística se equipara como está sucediendo ahora, comenzamos a competir en igualdad de condiciones y Colonia es aspiracional para los argentinos, por lo que comienzan a verse buenos resultados”.

Desde la asociación turística “venimos trabajando para posicionar al departamento dentro de ese segmento que la clase media alta de ese país elija Colonia por su experiencia turística”, comentó Castellano.

“Es un trabajo progresivo que se viene dando a paso lento, pero con resultados positivos”, señaló Castellano y agregó que “si vos anteriormente preguntabas a argentinos que venían a Punta del Este si pasaban por Colonia, te decían que no, y hoy cada vez hay más personas que te dicen que de ida o de vuelta a su país pasan por Colonia o visitan el departamento en distintas épocas del año”.

Esto se da porque “hay una mejora continua de gastronomía, hotelería, servicios y de conexión entre todas las propuestas que brinda el departamento, desde las experiencias de La Ruta del Vino y del Queso, hasta las ofertas que hay en la capital departamental”. Colonia ofrece una cantidad de propuestas “que no hay en otros departamentos y que es para todo el año”, indicó Castellano.

Para el presidente de la asociación coloniense, “es importante sostener los mercados, principalmente el interno, pero también el argentino y el brasileño”. Además, agregó que “si queremos vendernos afuera de nuestra región, como a Europa o Estados Unidos, hay que hacer un trabajo inteligente y acomodarse con los grandes países que tenemos de vecinos, principalmente Argentina, porque los turistas llegan a Buenos Aires y cruzan fácilmente a Colonia en una hora”. “Debemos promocionar los destinos y ser inteligentes”, manifestó.

Los últimos datos aportados por la Cámara Hotelera de Colonia mostraron un aumento de entre un 10% y un 15% en comparación con el mismo período del año pasado. “Es un muy buen dato teniendo en cuenta cómo veníamos anteriormente y qué cosas hemos trabajado para mejorar y establecerse como destino en el verano”, dijo Castellano.

Otro dato “que me parece importante que empecemos a hablar es el de resultados, y no solamente de ocupación, porque esta es una variable que no indica el resultado económico”. Castellano explicó que “este dato se da por la combinación de ocupación, tarifa promedio, gasto y tipo de cambio que influye a favor o en contra”. El aumento del dólar en las últimas semanas automáticamente “dispara un 10% de rentabilidad porque vos tenés los gastos en pesos y facturás en dólares, especialmente la hotelería”, agregó.

En ese sentido, “esperamos tener una temporada mejor que la del año pasado y comenzar a recuperar de a poquito los valores de 2019”.

Con respecto a las nacionalidades que visitan el departamento, Castellano dijo que “se ve claramente el incremento de argentinos, una muy buena presencia de brasileños los primeros días del año”, pero además “es de vital importancia sostener el 30 % de mercado interno, porque es claro que el uruguayo nos elige para vacacionar en verano gracias a los 180 kilómetros de playas con los que cuenta el departamento”.

El nombramiento de Cristian Pos en la Dirección Nacional de Turismo

Consultado acerca de la noticia de que Cristian Pos será el nuevo director nacional de Turismo, Castellano dijo que “es una gran noticia, pero tengo un doble sentimiento, porque lo estamos perdiendo como coordinador de la Agencia Pyme del departamento, dado que nosotros tenemos 'la tutela' del Centro Pyme”.

Castellano recordó que desde la asociación turística “fuimos a buscarlo para ser el socio estratégico de la Agencia Nacional de Desarrollo (Ande) en el territorio, y Cristian ha sido un valor importante, a quien aprecio mucho, por su calidad intelectual, su calidad de persona y por cómo hemos trabajado durante este tiempo”.

“Vamos a seguir trabajando en conjunto; para Colonia es una gran noticia que otro coloniense siga en este cargo, dado que es un rol fundamental. Confío que tendrá una excelente gestión y nosotros seguiremos trabajando como siempre, articulando entre el sector público y el sector privado”, finalizó.