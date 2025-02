A fines de enero, la empresa Bucles dejó de prestar servicios tercerizados al frigorífico que la empresa Marfrig posee en Tarariras, lo que provocó la pérdida de puestos de trabajo a 17 personas.

Al momento de informar sobre esa situación, el propietario de Bucles, Julio Medina, dijo a los obreros que no contaba con recursos económicos para pagar las indemnizaciones. Sin embargo, Medina posee emprendimientos que funcionan en el departamento de Colonia, como el parque acuático Aqua Park. En la faceta política partidaria, Medina pretende ser candidato a alcalde de Juan Lacaze por el moreirismo (Partido Nacional).

A pesar de que el empresario anunció los despidos por cierre de empresa, tras la cancelación de los trabajos en el frigorífico de Tarariras tramitó el seguro de paro de varios trabajadores “por baja actividad, una causal por la cual le corresponderían cuatro meses de ese beneficio a los involucrados, en vez de hacerlo por ‘cierre y despido’, lo que permitiría que los obreros afectados puedan usufructuar seis meses o más, según la edad del trabajador, en el seguro de paro”, explicó a la diaria el abogado Sebastián Landechea, representante legal de ese grupo de obreros despedidos por Bucles.

Esa situación no ha sido corregida, y vencido el plazo para la presentación de las liquidaciones, tampoco cumplió con esa obligación. Landechea adelantó que denunciará esta situación en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

“Hubo un compromiso por parte de Medina y de su abogado, Julio Basanta, de pasar las liquidaciones por los egresos y de enviar a los trabajadores del seguro de paro por cierre; sin embargo, a la mayoría lo enviaron incorrectamente por suspensión de trabajo, y no por despido, lo cual determina que la mitad de los trabajadores no tendrán el beneficio del subsidio por desempleo el mes que viene”, dijo Landechea.

Para el abogado de los trabajadores afectados, “se trata de una situación grave, porque estamos en un caso que de un día para otro el empresario los deja sin trabajo, no paga el despido y, no conforme con ello, no envía la solicitud por desempleo en forma correcta”.

“Esta situación responde a una estrategia de poner a los trabajadores en una situación ruinosa, de modo que acepten un acuerdo que los perjudique”, dijo Landechea, y comentó que “Medina tiene los restantes emprendimientos a nombre de otras sociedades, que le permiten tener su patrimonio a resguardo”.

Landechea añadió que Bucles “realizaba una subaportación de jornales de los trabajadores al Banco de Previsión Social”, ya que pagaba “una parte de sueldos en blanco a través del sistema bancario y otra en mano”, lo que generaba perjuicios para los trabajadores, así como para el sistema previsional.