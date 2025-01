La lista 904 del Partido Nacional (PN) en el departamento de Colonia fue fundada hace 35 años. Durante las últimas elecciones nacionales de octubre alcanzó casi 15.000 votos fue la lista nacionalista más votada. Ese sector tiene como principales referentes al actual intendente coloniense, Carlos Moreira, al diputado reelecto Mario Colman y al secretario general de la comuna y candidato a la intendencia en mayo, Guillermo Rodríguez.

Durante este período el moreirismo ha atraído a principales dirigentes de otros sectores nacionalistas a sus bases; es el caso del alcalde de Rosario, Pablo Maciel, y del alcalde de Colonia Valdense, Andrés Malán, fallecido en junio del año pasado, entre otros.

Ambos alcaldes fueron electos en 2020 por la lista 12, sector liderado por Ricardo Planchón, director de Desarrollo Humano de la Intendencia de Colonia e integrante de la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP). Planchón compitió en las elecciones internas celebradas en junio y quedó por detrás de Rodríguez, el delfín del intendente Moreira, y de la precandidata a intendenta María de Lima.

Luego de conocerse los resultados de las internas, el sector de Planchón y el de De Lima sellaron una alianza para competir con la hegemonía del moreirismo. En diciembre, la Convención Departamental del PN en Colonia ratificó a Rodríguez y De Lima como candidatos a intendente de Colonia.

Así las cosas, con la vista puesta en las próximas elecciones departamentales, en las que se definirán intendentes, ediles y concejos municipales, los sectores comienzan a diagramar sus campañas y a buscar a sus candidatos locales.

Leé más sobre esto: Más de la mitad de los alcaldes colonienses irán por la reelección en mayo

Cambio de sector

La semana pasada, en una entrevista realizada por Canal 3, el empresario Julio Medina, creador del parque acuático Aqua Park y de la reserva de animales exóticos y autóctonos Kerayvoty, dijo que está evaluando la posibilidad de ser candidato a alcalde de Juan Lacaze por el moreirismo.

Consultado por la diaria, Medina confirmó que “la idea es ser el candidato a alcalde por la lista 904”, porque “tengo una propuesta muy interesante para Juan Lacaze y esta gente supuestamente va a apoyarla”.

Medina, quien además desde este verano está al frente de la administración del camping del balneario Santa Ana, dijo que “si se concretara el proyecto sería un antes y un después para la ciudad, dado que se puede hacer algo grande para el pueblo”. El empresario comentó que “no es muy amante de la política”, pero le gustaría “hacer algo lindo para la ciudad”.

Sin embargo, desde antes de las elecciones nacionales de octubre, en el acceso a la ciudad sabalera, frente al liceo 1, se puede ver un cartel de la lista 2828 del PN con las imágenes de la candidata a intendenta De Lima junto a Medina.

En setiembre, en una entrevista realizada por la diaria, Medina había confirmado: “Me ofrecieron ser candidato a alcalde de Juan Lacaze desde el sector de María de Lima y acepté. Si bien es algo a lo que no estoy acostumbrado, está bueno para poder hacer algo por la ciudad”.

Consultada acerca de este pase del empresario sabalero de su sector al moreirismo, De Lima dijo a la diaria que “estas situaciones me cansan, porque yo quiero cambiar la pisada, y no pasa por un enojo porque vinieron a buscar a un dirigente de mi sector o no”, sino porque “quiero que las cosas se hagan bien”.

“Si Julio se va para el sector del otro candidato dentro del mismo partido, no me enoja, porque si él hace eso ya no me interesa”.

“Estoy decidida a no entrar en estas chiquiteces. Mi visión de la política de Colonia es hacia el crecimiento del individuo sin ninguna presión”, dado que “hay que dar un viraje y tratar de enfocar la política desde otra perspectiva”, afirmó De Lima.