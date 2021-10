No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Henry Cohen, quien fuera uno de los coordinadores del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH), dijo que por el aumento de casos de covid-19 que se registró en los últimos días “hay preocupación”. Entrevistado por Informativo Sarandí, señaló que pasaron “un par de meses con cifras muy buenas”, pero que “es preocupante” la situación actual y que van a ver “cómo evolucionan estas cosas”: “Estuve viendo que hay algunos focos en diferentes lugares del interior del país; creo que hoy la estrategia Tetris -que consiste en testear, rastrear y aislar- está funcionando bien, porque algún foco que hubo se pudo reducir rápidamente”, sostuvo.

A su vez, Cohen indicó al programa radial que es de suma importancia que se observe la cantidad de personas que se encuentran en cuidados intensivos y el número de fallecidos diarios por el virus en el país. “Indudablemente no es alta todavía, espero que no lo sea, y eso es gracias a la vacunación”. “Puede ser que en cierto grado se haya bajado la guardia, pero en realidad lo que pasa es que tenemos más actividades y más movilidad”, dijo, y agregó que “es normal y es bueno que haya más actividades, porque el país ha respondido muy bien y hemos pasado los últimos meses con cifras muy buenas”.

Este miércoles el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) reportó unos 294 casos de coronavirus en 10.864 test, por lo que se trata de la cifra más alta de nuevas personas con el virus en 97 días. Además, ayer se registraron dos fallecidos por la enfermedad. Actualmente hay unos 1.892 casos activos.

Casos activos de covid-19

El presidente Luis Lacalle Pou dijo ayer que le “preocupa” el aumento de casos, aunque dijo que ”no es la misma preocupación que el año pasado” por una diferencia importante: la vacunación. “El año pasado empezaron a subir los casos en octubre, pero Uruguay no estaba vacunado. Hoy tenemos 74% de vacunación”, expresó.

Nuevos casos de covid-19

Sobre el aumento de casos positivos en niños, el mandatario dijo que quizás no sean de gravedad, pero “no sólo generan contagios y enfermedades, sino que también generan distorsiones en centros educativos”. En este sentido, recordó que “en casi dos años los chiquilines ya han perdido muchos días de clase. Entonces, cuando hay un caso, ¿qué pasa? Esos chiquilines ya no van, los que tienen que aislarse porque fueron contacto no van. Se trastoca la vida educativa de los chiquilines que lo necesitan”.

Por último, consultado sobre el fin de la emergencia sanitaria, planteó que “todavía no” lo va a definir y que “no va a ser de un día para el otro, se puede ir aproximando”. En esta línea, comentó que “con el aumento de casos en algunos departamentos, es mejor poner punto muerto y no seguir avanzando”.