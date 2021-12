No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

La curva de casos positivos de coronavirus viene creciendo en Uruguay en las últimas semanas, y la situación mundial apunta a la variante ómicron. Con eso en vista, el virólogo Gonzalo Moratorio afirmó: “Tenemos que esperar un aumento de casos y un pico de infecciones entre enero y febrero. Va a ser un número que nos va a llamar la atención. El máximo número de contagios en 24 horas en otras partes fue producido por ómicron, desplazando, en una suerte de comparación, a la más rápida que conocíamos, que era delta”.

El científico del Institut Pasteur y la Universidad de la República dijo este lunes en la radio Sarandí que los casi 4.000 casos activos actuales que hay en el país, con un aumento de la positividad de 8%, ya no permiten el rastreo y seguimiento como estrategia principal, aunque apuntó que “en este contexto de la población, donde existe una inmunidad con gran cobertura de vacunación, hay que preguntarse hasta dónde es eficiente rastrearlo, porque el paso del ingreso de ómicron a que sea la variante dominante es de 0 a 100”.

El científico compartió que a nivel mundial se están publicando los primeros trabajos sobre la variante que se detectó por primera vez en Sudáfrica, y hasta el momento demuestran que los síntomas “empiezan a acercarse a los síntomas de un resfriado común”. “Teníamos la pérdida del gusto y el olfato, tos y fiebre; hoy a esto le tenemos que sumar no necesariamente estos síntomas de cabecera, sino algunos más parecidos a un resfriado: dolor de garganta, mucosidad, dolor de cabeza”.

En esta línea agregó que “existen trabajos muy recientes que muestran que en el tracto inferior respiratorio ómicron no tiene la capacidad de infectar tan fuertemente como en el tracto superior; esto puede ser una de las explicaciones, aunque falta evidencia, de que el desenlace de la enfermedad sea más leve”. Esto no quiere decir que las consecuencias no sean negativas, subrayó, ya que si el número de infectados es muy grande, el número de hospitalizados también va a crecer.

Hasta el momento la comunidad científica internacional concuerda en que la tercera dosis se volvió fundamental. Moratorio comentó que Uruguay entró en “una suerte de meseta” donde 43% de la población tiene la dosis de refuerzo. En este sentido, destacó como “inteligente” la disposición del Ministerio de Salud Pública que habilita a las personas con tres dosis a no hacer cuarentena en caso de contacto con una persona infectada; esto, a su entender, “está empujando a las personas que no tenían las tres dosis a hacerlo”.

Leé más sobre esto: Para Radi bajar testeos en verano “puede complicar la situación epidemiológica”

Por otra parte, el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, también se refirió en las últimas horas a la variante ómicron. Según comentó a través de Twitter este domingo se están “secuenciando genómicamente” muestras de pacientes con covid-19 que podrían ser casos de ómicron y se comunicará cuando efectivamente se confirme el ingreso de la variante al país.

#Omicron podrían existir indicios indirectos de su presencia en Uruguay por la aceleración de casos. Se están secuenciando genómicamente muestras, se comunicará si se confirma. La mejor medida posible para frenar su avance es la 3a. dosis. @MSPUruguay @JoseSatdjian — Daniel Salinas (@DrDanielSalinas) December 27, 2021

Salinas escribió que “podrían existir indicios indirectos de su presencia en Uruguay por la aceleración de casos”, y subrayó que “la mejor medida posible para frenar su avance es la tercera dosis” de la vacuna contra el coronavirus.