El equipo de expertos internacionales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que se encuentra en la ciudad china de Wuhan dio ayer una conferencia de prensa en la que presentó los resultados de las dos primeras semanas de trabajo, en la que los científicos son acompañados en la tarea por un grupo de expertos locales. La intención del equipo de la OMS es estudiar los posibles orígenes de la pandemia de coronavirus; según lo recabado hasta el momento, se puede descartar en gran medida la teoría de que el virus salió de un laboratorio, mientras que exploran la línea de la transmisión a través de alimentos congelados.

Según explicaron, el trabajo de campo hecho hasta el momento no cambió radicalmente las teorías previas al viaje; sin embargo, pudieron sumar varios elementos a la investigación. Detallaron que no se encontró evidencia de una circulación generalizada del virus en Wuhan antes de diciembre de 2019, y aclararon que aún no se sabe cómo llegó el virus al mercado de animales de la ciudad, lugar en el que se supone que surgió. De todas formas, agregaron que “todo el trabajo que se ha hecho sobre el virus y tratando de identificar su origen sigue apuntando hacia un reservorio natural”.

El danés Peter ben Embarek, encargado de la seguridad alimentaria, especialista en enfermedades animales y presidente del equipo de investigación, señaló que es “extremadamente improbable” que el virus haya surgido en un laboratorio. “No es una hipótesis que sugerimos”, dijo el experto, que agregó: “Los accidentes ocurren, pero no ha habido ninguna publicación o investigación de este virus o de un virus cercano a este en ningún lugar del mundo”, según consignó el diario inglés The Guardian.

Asimismo, el líder la misión de la OMS puntualizó que su equipo entrevistó a los empleados del Instituto de Virología de Wuhan y examinó sus procesos de auditoría de salud, y dijo que en su opinión “es muy poco probable que algo pueda escapar de ese lugar”.

Por el momento, la hipótesis de la transmisión zoonótica del coronavirus desde un animal directo a un humano “era digna de más estudios de investigación”, dijo Embarek. De todas formas, la vía más probable que estudian los expertos es la de un animal intermediario que estaba “potencialmente más cerca de los humanos, donde el virus puede adaptarse, circular y luego saltar a los humanos”.

A pesar de explorar la segunda teoría, los investigadores no pudieron identificar una especie como reservorio natural. Por el momento, la teoría más firme sigue siendo la de que fueron murciélagos o pangolines, pero Liang Wannian, jefe del panel de expertos covid-19 en la Comisión Nacional de Salud de China, dijo que los virus identificados en estas especies eran “insuficientemente similares para ser identificados como el progenitor del SARS-CoV-2.” Además, la susceptibilidad de los visones y gatos al covid-19 sugiere que las especies felinas también pueden haber sido reservorios del virus.

Otra de las hipótesis que presentaron en la conferencia de prensa es la teoría “de la transmisión por productos de la cadena de frío”, dijo Embarek. Sin embargo, puntualizó que se necesita más investigación en esta línea para definir “el posible papel de la cadena de frío y los productos congelados en la introducción del virus a distancia”. El experto sostuvo que se seguirá estudiando el mercado de alimentos de Wuhan, donde además de comercializarse productos de granja y animales silvestres domesticados, se vende mucha comida congelada.

Por su parte, el investigador chino intentó desviar el foco de atención de esta posible teoría e insistió en que los últimos hallazgos respaldan la idea de que el virus se originó fuera de China, punto sobre el que el gigante asiático insiste desde hace meses. Liang dijo que las pruebas “de decenas de miles” de muestras médicas y farmacéuticas permiten afirmar que es “poco probable que ocurriera una transmisión sustancial en Wuhan durante los dos meses de octubre a diciembre”, y enfatizó la posibilidad de transmisión a través de alimentos congelados importados que se venden en el mercado de la ciudad.