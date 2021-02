El directorio del Banco de Seguros del Estado (BSE) no está funcionando y no lo hará en los próximos días. El problema no es una crisis política: el piso 7 del edificio del BSE, donde funcionan este organismo y sus oficinas anexas, debió ser cerrado y desinfectado, luego de que se registrara un pequeño brote de coronavirus que trajo como resultado que el presidente, José Amorín Batlle, y la vicepresidenta, Silvana Olivera, dieran positivo de covid-19.

“En la tarde de hoy tuve el resultado de un hisopado y soy covid positivo. Estoy transitando la enfermedad sin inconvenientes. Agradezco todos los mensajes que me han llegado y nos vemos pronto”, escribió Amorín Batlle en un mensaje de Twitter que compartió el miércoles de tarde.

También Olivera compartió un mensaje comunicando que su resultado fue positivo: “Interrumpiré mis actividades por algunos días, y como afortunadamente estoy mejorando, pronto estaré retomando las mismas”.

Según explicaron fuentes del BSE, en el piso fueron hisopadas cerca de 14 personas y además de estos directores otros dos funcionarios dieron positivo de covid-19. Fuentes del sector aseguraron que, a pesar de los contagios, en las oficinas del piso se implementaban medidas de seguridad e incluso a la vicepresidenta siempre se la veía con una máscara facial.