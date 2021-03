La Cancillería uruguaya evalúa el proyecto presentado en la Comisión Europea para entregar una Certificado Digital Verde que permita la libre circulación dentro del territorio europeo para las personas que recibieron las vacunas contra el Covid-19 de Pfizer, AstraZeneca-Oxford, Johnson & Johnson o Moderna pero no a quienes se dieron otras como la Coronavac de Sinovac o la Sputnik V.

De todos modos, un vocero de la Cancillería señaló a la diaria que en base al comunicado de la Unión Europea publicado el miércoles 17, entienden que el certificado también se puede entregar con un test PCR negativo.

El proyecto de la Comisión presentado en Bruselas, propone la creación de un certificado gratuito que puede estar en formato papel o en digital mediante un código QR, que confirme que su propietario recibió una de las cuatro vacunas contra el Covid-19 habilitadas por la UE, se hizo una prueba PCR que dio resultado negativo o ya se recuperó de la enfermedad, quedando habilitado para circular en cualquiera de los 27 países miembros e incluso en Noruega, Islandia, Liechtenstein o Suiza, que no integran ese bloque pero sí el Espacio Económico Europeo (EEE).

¿Por qué unas vacunas sí y otras no? Las vacunas válidas para el certificado son aquellas “que hayan recibido una autorización de comercialización en toda la UE”, señala la Comisión en su página web. Sin embargo, aclara que los Estados miembros podrán, de forma unilateral, aceptar otras vacunas para emitir los certificados.

Las declaraciones de Salinas

El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, fue consultado el miércoles sobre el proyecto de la Comisión Europea. En declaraciones a El País, aseguró que no le preocupa lo que resuelva el organismo.

“Como autoridad sanitaria lo que me interesa es que la población mía esté vacunada, que no se enferme, no ingrese al CTI y no se muera. Si alguien quiere viajar a Europa se dará otra vacuna y la pagará de su bolsillo. Eso es algo que excede a las competencias sanitarias”, explicó Salinas.